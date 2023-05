Qué pasa en la base chavista a partir del aumento salarial incumplido por Maduro

«¿Están de acuerdo?», preguntaba el gobernante Nicolás Maduro a la marcha del 1 de mayo que, llegó a su encuentro en la Plaza O´Leary en El Silencio, al anunciar solo el ajuste de los bonos de alimentación y de guerra, mas no el esperado aumento del salario mínimo que actualmente equivale a solo 5 dólares.

La respuesta de un grupo de seguidores, que quedó registrada en video, fue un grito de «Noooo», acompañado del gesto con el dedo índice a mano alzada. Otros no pronunciaron palabra, pero la expresión de desconcierto en el rostro fue evidente.

Ante el malestar creciente, la orden a las estructuras del Psuv (equipos estadales, municipales y parroquiales) fue hacer una campaña para explicarle a las bases, mediante reuniones y asambleas, la importancia de los anuncios de Maduro, además del ajuste de los bonos y el motivo por el cual no se aumenta el salario, que no es otra cosa que el llamado «bloqueo económico», según Miraflores, en alusión a las sanciones internacionales.

Pero, a raíz del incumplimiento del incremento salarial que tradicionalmente se hacía cada 1 de mayo, entre dirigentes de base comienzan a preguntarse si el gobernante es el mejor candidato para 2024, aunque dan por hecho que se presentará a la reelección en las próximas presidenciales, «por imposición» del partido rojo.

Las líneas

Las líneas de dicha campaña que se bajaron a las estructuras pesuvistas fueron, según documento al que tuvo acceso Efecto Cocuyo: Hablar de incremento del «ingreso mínimo vital» que incluye salario y bonificaciones; hablar «SIEMPRE» (mayúsculas del documento) de beneficios para las y los trabajadores del sector público y «resaltar» la incorporación del concepto de la actualización de estos beneficios al tipo de cambio.

«El anuncio de este 1º de mayo significa: Un esfuerzo en la dirección de recuperar progresivamente el ingreso mínimo vital de los y las trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Es un esfuerzo relevante en medio de la grave situación que aún atraviesan las finanzas públicas, producida por el bloqueo», reza el documento distribuido posterior a los anuncios de Maduro.

Para efectos de las asambleas, también se debía recordar que entre 2014 y 2022 «el país perdió 90 % de sus ingresos en divisas debido a las sanciones y que este saqueo sin precedentes a los recursos de la República continúa siendo el principal factor limitante que incide en la capacidad financiera del Estado para atender las justas demandas laborales».

Se deben resaltar además otros anuncios de Maduro como la llamada «macoya» petrolera (recursos que generen 50 pozos petroleros) para alimentar un fondo de prestaciones sociales de los trabajadores.

«En las reuniones se le ha explicado a la militancia que por causa del bloqueo no hay ingresos en dólares y que si se aumentaba el salario igual se iba a devaluar, que por lo menos se pudo aumentar el cestaticket y que mientras se puede aumentar el salario, se buscan otras alternativas como mejorar la atención en salud, la distribución de alimentos con jornadas semanales, asesorías para el emprendimiento», sostuvo la integrante del equipo parroquial del Psuv de La Pastora, Maritza Casanova.

¿Qué dice dirigencia de base?

Opiniones consultadas por Efecto Cocuyo entre la dirigencia de base en Caracas y el Zulia, además de expresiones de seguidores del chavismo en redes sociales, se mueven entre la decepción, la esperanza de que las cosas mejores y hasta menciones a deseados «revelos» de Maduro para 2024 con la expectativa de que lleve mejor el «timón» de la «revolución».

«No sé quiénes son los asesores económicos del gobierno, para mí que son los empresarios que no les quieren dar aumento a los trabajadores. Francisco Torrealba no debe estar en el Ministerio del Trabajo porque no le interesa si la clase obrera gana bien, el diputado Jesús Faría también parece enemigo de los trabajadores, esto es una burla», rechazó Jesús López, dirigente de base de la parroquia San Juan en Caracas.

López admite que no hay discusión en torno a la candidatura de Maduro para 2024 y que así las bases no quieran, igual será impuesto como el abanderado del Psuv. Pero cree que por el «bien» de la revolución debería considerarse el «revelo», porque es «necesario», alguien que dentro de las filas del chavismo puedan escoger los militantes mediante votación, porque piensen que lo puede hacer mejor, señala.

En su caso, manifiesta preferencia por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, conocida como «la almiranta».

«Con lo que está pasando con el tema del salario no creo que Maduro sea el mejor candidato para 2024», dijo.

Casanova admite que una parte de la militancia en las reuniones posteriores al 1 de mayo, que calcula en 20 %, se queda «pensativa» y luego se queja de que todo es «politiquería» y promesas incumplidas. Otro 80 %, asegura, admite la difícil situación económica del gobierno por causa de las sanciones, pero pide que Maduro cumpla con el resto de los anuncios como el rescate de las cajas de ahorro.

A las demandas, le añade por cuenta propia que se atienda la educación en el país porque los estudiantes solo están recibiendo clases dos veces a la semana por falta de docentes debido a los bajos salarios. A diferencia de López, defiende la reelección de Maduro por su «liderazgo» y lucha contra la corrupción.

Desde el Zulia y Cojedes

Carlos Olivares, dirigente de base del Psuv del municipio Lagunillas, estado Zulia, comparte la idea del «relevo», aunque no se opone a mantener la «esperanza» y promoverla entre los seguidores del gobierno, de que Maduro pueda mejorar las condiciones de los trabajadores de aquí al año que viene.

«Mi opinión es que lo más lógico es el relevo de mando, le debería tocar a Diosdado (Cabello) Es el primer vicepresidente del partido, es uno de los que ha mantenido en alto la memoria del comandante Chávez y su legado, ha apoyado a Nicolás en todo y no ha traicionado, es al que más teme la oposición porque su estilo de discurso encendido se parece al del comandante», argumentó.

También expresa simpatía por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por su «buena gestión» en ese estado, aunque que le anota como punto en contra que «no tiene arraigo dentro del Psuv» ni criterio partidista. Aclaró que de manera formal, en instancias del Psuv, la candidatura de Maduro no ha sido puesta en duda hasta ahora.

Las respuestas a Maduro

«Estoy loca por escuchar el plan de gobierno de mi presidente para su reelección. Pregunta para los perfumadores: ¿díganme un solo anuncio del gobierno que haya sido verdad y benefició al pueblo de a pie en los últimos 12 meses? No tengo apuro en saber la respuesta, tomen su tiempo y además me dan razones para votar por él nuevamente», expresó una usuaria de Twitter identificada como Virginia Duarte, del estado Cojedes. En su perfil se define como «chavista radical» pero no «ciega, sorda, ni mucho menos muda».

Un tuit de Maduro de este 18 de mayo, en el que dice confiar en la fortaleza y organización de los trabajadores para convertir a Venezuela en un país productivo, recibió como respuesta reclamos de algunos de sus seguidores.

«Con salarios de 5 dólares, es difícil», respondió Adolfo Herrera, técnico electricista, mientras que otra tuitera identificada como Mirla Pérez expresó: «Que si lo reelegimos por tercera vez, ahora sí será el año de la recuperación económica».

Otros tuiteros plantearon además limitar en la Constitución la reelección presidencial a solo dos períodos seguidos. Que no se permita tampoco la permanencia «vitalicia» de ministros en sus cargos ni el nepotismo.