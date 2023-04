El presidente colombiano Gustavo Petro asumió un rol más activo como “facilitador” en el proceso de negociación venezolano. Su protagonismo mediático inició con el foro de París donde impulsó una especie de “ofensiva diplomática” con los gobiernos de Francia y Argentina para relanzar la negociación en México.

Su más reciente iniciativa, denominada Conferencia Internacional sobre Venezuela, es una jugada con la que puede cosechar importantes ganancias o tener pérdidas muy dañinas.

Expertos consultados por el Wilson Center (tanque de pensamiento) explican cuáles son los intereses del mandatario y qué arriesga con su “plan de dos rieles” para Venezuela.

Propuesta de Petro “es sensata”

Benedicte Bull, profesora de la Universidad de Oslo, quien sigue de cerca el proceso de negociación de México que es mediado por el Reino de Noruega, opina que la propuesta de Petro tiene potencial para destrabar la negociación, pero también podría “resultar en algo más” y terminar convirtiéndose en un “formato distinto al de México”.

“Juan González (asesor de Biden) presentó una lista de demandas, eso podría entenderse como que hay un juego diferente donde hay una negociación directa (con Maduro), con Petro como mediador, y eso sería desafortunado porque no tiene el enfoque de México que busca un arreglo institucional a largo plazo”, comenta.

El asesor del presidente estadounidense enumeró cuatro garantías que exigen al gobierno de Nicolás Maduro para que haya un levantamiento progresivo de sanciones, lo dijo antes del inicio de la conferencia internacional que tuvo lugar en Bogotá.

No obstante, Bull ve como positivo el hecho de que la conferencia reciba mucha atención porque revitaliza el tema venezolano en la escena internacional: “La negociación venezolana ha caído bastantes escalones en la lista internacional y esto puede energizar del enfoque sobre los problemas de Venezuela”.

Países garantes en la negociación

La profesora destaca que la conformación de un grupo de países garantes fue clave para el avance de negociaciones en el pasado; en este sentido, considera que la conferencia de Petro debe dar pie para que se constituya un bloque de naciones amigas que pueda acompañar el proceso y la materialización de los acuerdos que se firmen.

Un ejemplo que mencionó sobre este tipo de coalición es el Grupo de Contadora que reunió a México, Colombia, Panamá y Venezuela con el fin de promover la paz en Centroamérica en 1983.

El levantamiento progresivo de sanciones a cambio de garantías electorales que propone Estados Unidos –y secunda Petro- “es sensata” en opinión de la analista.

“Petro tiene un fuerte incentivo para cambiar la situación en Venezuela y es mostrarle a sus propios electores que él no es un (Hugo) Chávez, que es un demócrata y quiere poner énfasis en el Estado de derecho”, expone.

Iván Briscoe, director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, coincide en que “no es deseable que haya una multiplicación de diferentes procesos de negociación” y, en este sentido, recuerda que hay un canal directo entre la Casa Blanca y Miraflores, la mesa de México y ahora la iniciativa colombiana.

Sin embargo, destaca la presencia de Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos y mediador de la negociación en México, en la conferencia internacional en Bogotá, lo que interpreta como una señal de coordinación y de que esta iniciativa no busca sustituir a la que lleva Noruega.

“Petro se ve así mismo como un pivote entre Venezuela, los otros países de la izquierda latinoamericana y Estados Unidos (…) se ve como un líder regional, él mismo promete una nueva era de igualitarismo democrático en América Latina y creo que sus esfuerzos por resolver el conflicto de Venezuela son parte de esa agenda”, argumenta.

Uno de los riesgos que ve Briscoe es que si no se logra que el gobierno venezolano celebre unas elecciones creíbles y competitivas y se repite un escenario como el de las presidenciales de 2018, “Petro será desacreditado por su asociación con Caracas” ya que estaría nuevamente en duda la legitimidad de Maduro.

Sin mencionar que Venezuela es vital para que Colombia alcance la paz total que promete Petro: «Petro dejó claro en su campaña que él deseaba restablecer sus relaciones con Venezuela y lo hizo a gran velocidad siempre con la idea de involucrar a Venezuela en temas cruciales para el futuro de Colombia, con eso me refiero a la seguridad fronteriza, las negociaciones con el ELN, y a la atención de la población migrante venezolana en Colombia».

Briscoe cree que aunque Maduro no quiere perder el poder, necesita una elección que mejore su imagen internacional y la clave que permitirá esto es que haya una mejora económica en el país que le permita capitalizar apoyo político. “Si no puede levantar las sanciones y no se produce una mejora económica probablemente avance a un contexto político más represivo”, apunta.

Los “saboteadores” de la negociación

El experto menciona algunos factores que sabotean el avance de la negociación en México. El más obvio es el propio gobierno de Nicolás Maduro que “ha torpedeado las rondas anteriores” y que impone condiciones prácticamente imposibles de materializar como la suspensión de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).

En Estados Unidos también hay “saboteadores”. “¿Por qué ha sido tan difícil avanzar en el acuerdo humanitario?, porque hay resistencia interna, dentro del propio partido demócrata y el Republicano, creo que en el alto gobierno se quiere avanzar en el alivio de sancionar para llegar a elecciones libres, pero es una voluntad limitada”, explica.

La fragmentación de la oposición es otro saboteador porque hay actores que dicen no sentirse representados en la mesa de negociación, pero tienen serios cuestionamientos de independencia porque son señalados de haber sido cooptados por el gobierno chavista.

“El último es el propio gobierno de Colombia porque no hay una posición uniforme sobre la dinámica de la conferencia, hay voces discordantes de cuál debería ser el rol de Petro, sobre con cuál oposición debe comprometerse”, agrega.

Lula en el plan de Petro

Marsílea Gombata, investigadora de la universidad de Sao Pablo (Brasil), evaluó el papel que puede jugar el presidente Lula da Silva y cómo encajaría en la iniciativa de Petro.

“El Brasil de (Jair) Bolsonaro rompió las relaciones con Venezuela y perdió casi todo el capital político que habían construido los gobiernos anteriores con el chavismo. Lula evitó hacer comentarios sobre Venezuela durante su campaña, pero ahora creo que va a querer llevar de vuelta a Brasil a la arena global y Venezuela es un tema muy importante para hacerlo”, expresa.

A su juicio, el gobierno de Brasil intentará unirse, al menos al principio, a la propuesta de Petro.

La analista menciona algunas ventajas que tiene Brasil sobre Colombia y que pueden darle una mayor relevancia a Lula a futuro: “Brasil fue uno de los pocos interlocutores confiables del chavismo hasta 2014 y no tiene un historial de confrontación y ruptura como el que tiene Colombia”.