Sin afluencia de personas inició la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio, este 26 de enero de 2022.

En horas de la mañana, se observó que los caraqueños acuden a sus empleos y la ciudad trabaja a su ritmo cotidiano. El transporte público funciona con normalidad.

En el municipio Sucre, los 10 puntos de recepción habilitados registran pocos electores y electoras que se acercan a manifestar su voluntad, situación que se repite en el municipio Chacao, donde solo hay dos puntos instalados.

Así luce la avenida Francisco de Miranda a primeras horas de este #26Ene

El pasado 21 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que este miércoles comenzaría la recolección de firmas (manifestación de voluntades) para solicitar el referéndum revocatorio en contra del gobernante Nicolás Maduro.

Según un comunicado del CNE publicado en sus redes sociales, con los votos salvados de los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, se acordaron los términos y condiciones que regirán el procedimiento, tras la solicitud promovida por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) y otras organizaciones adherentes como Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y Derecha Democrática, así como la organización con fines políticos MIN Unidad.

Luego de ese aviso se llega a este 26 de enero en medio de controversias, pues Mover ratificó que no avala la recolección de firmas para la solicitud del mecanismo constitucional, convocada por el CNE.

En rueda de prensa desde un hotel capitalino, dirigentes de la organización llamaron a la ciudadanía a no prestarse para el «fraude» orquestado desde Miraflores y el Poder Electoral, y anunciaron que solicitarán medidas cautelares internacionales contra la pretensión de Miraflores de discriminar una vez más a los venezolanos a través de una lista de firmantes.

En la plaza El Cristo de Petare se instalaron a las 6:00 a.m.

Este llamado, de acuerdo al recorrido hecho por Efecto Cocuyo por varios puntos instalados en Petare (municipio Sucre) y Chacao, parece materializarse debido a lo poco con concurridos que están los puntos del CNE.

En la plaza El Cristo, uno de los puntos de Petare, en donde se instalaron las mesas a las 6:00 a.m. todo transcurre con normalidad y sin gente haciendo colas.

Los funcionarios del CNE esperan asistencia de electores

Jesús Martínez, de 23 años, uno de los pocos asistentes, dijo que atendió la convocatoria «porque es un derecho que tenemos y como derecho es bueno ejercerlo, sino estamos de acuerdo con un gobierno es bueno revocar su mandato».

Este punto de la plaza El Cristo de Petare, cuenta con tres máquinas, trabajadores del CNE dicen que el proceso es bastante rápido, aunque igual depende del estado de la huella de cada persona, por eso puede tardar un poco la captación.

En la Unidad Educativa Mariano Picón Salas el proceso comenzó a las 6:00 a.m. con baja afluencia de personas y tres máquinas operativas

Por los alrededores de ese punto caminaba Carmen Bolívar, de 71años, quien directamente dijo: «yo no pienso participar porque tengo miedo que me quiten mi pensión, aunque no estoy de acuerdo con este gobierno, esto se hizo muy rápido, no hubo propaganda, ni nada, la gente pasa y ni sabe lo que se está haciendo aquí».

Chacao igual de desolado

En el municipio Chacao se habilitaron solo dos puntos de recepción de manifestaciones de voluntad. En la Plaza El Indio, uno de los centros, hay tres máquinas operativas y un testigo del PSUV desde las 6:00 a.m. Sin embargo, pocas personas participan en el proceso.

En el municipio Chacao se habilitaron solo dos puntos de recepción de manifestaciones de voluntad

En la misma plaza, vecinos del sector esperan por el gas comunal.

«Pensé que esa mesa era algo para sacar la cédula. No sabía que es para el revocatorio. Estoy esperando al gas para devolverme a la casa. No pienso firmar», indicó Luis Gonzales, de 39 años.

En la Unidad Educativa El Libertador de Chacao se pusieron dos máquinas, pero no hay ningún participante a las 8:52 a.m.

El proceso, que durará 12 horas no requiere de firma. Según las operadoras del CNE, al participante solo se solicita cédula laminada, dirección y se le pide poner la huella dactilar.

Más de cuatro millones de manifestación de voluntades deberán recogerse en 1.200 centros habilitados en todo el país para activar el revocatorio.