Psuv Barinas pide al Consejo Legislativo y AN investigar a Garrido por reunión con Story  

La dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Barinas se pronunció en rechazo a la reunión sostenida entre tres gobernadores de oposición y el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story.

A través de un comunicado, el Psuv Barinas aseguró que al viajar a Bogotá para reunirse con Story, el gobernador de dicha entidad, Sergio Garrido, violó la Constitución. En el texto se tilda de «irresponsable, cobarde, vil y apátrida», la acción de Garrido, por lo que se pide al Consejo Legislativo estadal y a la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo, abrir una investigación contra el mandatario regional.

«El Psuv Barinas hace un llamado urgente al Consejo Legislativo del estado Barinas y a la Comisión de Política Exterior de la revolucionaria Asamblea Nacional, para que de forma expedita se aperture (sic) de oficio por noticia criminis una exhausta investigación de la irregular, ilegal e ilegítima actitud del ciudadano gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido», reza el texto, divulgado por el Psuv.

La dirigencia regional exige además a los Poderes Públicos «tomar cartas en el asunto» así como el cese de la «impunidad en actos de conspiración» contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Además de Garrido, se reunieron con Story la semana pasada en Bogotá, los gobernadores del Zulia, Manuel Rosales; de Cojedes, Alberto Galíndez y el exdiputado nacional, Stalin González. En el encuentro abogaron por la revisión de sanciones para el regreso de la inversión extranjera a Venezuela y el reinicio de las negociaciones en México.

«Usurpa competencias»

A juicio del Psuv Barinas Garrido violó los artículos 137, 138,139, 141,156.1, 159 y 164 de la Carta Magna al salir del territorio nacional y abordar temas de política internacional con «un funcionario representante del imperial gobierno de los EE.UU». Recalca que Story no es embajador sino un funcionario del Departamento de Estado norteamericano y que la Embajada para tratar temas de Venezuela en Bogotá «es falsa».

«Garrido, como funcionario público venezolano, está usurpando competencias irrestrictas del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, de la Cancillería venezolana y de los órganos jurisdiccionales de la República responsables en la materia», se advirtió.

La dirigencia regional se pregunta si el gobernador Garrido fue electo para ser diplomático de Juan Guaidó y «usar a Barinas» como un Consulado de la «Embajada fake (falsa)» que encabeza Story desde Bogotá.

«Sergio Garrido se ha reunido en Bogotá con uno de los promotores del bloqueo económico al país. No hay, ningún elemento favorable para Barinas, que pueda surgir entre el gobierno barinés y los promotores del bloqueo económico a la nación, que solo generó el bloqueo de alimentos, insumos, medicamentos y tecnologías que ha requerido nuestro país», se añade en el texto.

Alerta a la Zodi

En el comunicado se señala a Story de ser «un promotor del paramilitarismo en Venezuela», al ser vinculado por organismos de inteligencia de Maduro, aseguran, con la fallida Operación Gedeón, detectada en mayo de 2020 en costas venezolanas.

«Ese elemento es de gran atención, dado que en reiteradas oportunidades, se ha denunciado el vínculo desde Colombia, con factores paramilitarizados en territorio barinés, concretamente en el eje andino, especialmente en el municipio Zamora. Esto se une a las reiteradas denuncias sobre Freddy Superlano, quien mantiene un vínculo con sectores del paramilitarismo en Barinas. Nos preguntamos si Garrido pretende convertir el estado en un santuario del paramilitarismo importado desde Colombia», agrega el Psuv.

En ese sentido, la dirigencia pesuvista de Barinas alertó a la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Barinas y al general de División, José Serrano a estar alertas ante lo que consideran amenazas latentes y «nuevas acciones sospechosas del gobernador Garrido».

«Manifestamos que el pueblo del estado Barinas no acepta la actitud apátrida, lacaya, cipaya, entreguista y arrastrada del gobernador Garrido al imperialismo anglosajón y europeo. Sergio Garrido no representa la postura de los barineses (…) no fue elegido para servir de embajador de Guaidó, ni para alentar la desestabilización», finaliza el comunicado.

Tras ser electo el 9 de enero de este año, Garrido sostuvo un encuentro con Maduro en Miraflores en la búsqueda de recursos para solucionar los problemas de Barinas y promover el diálogo político. También asistió junto al resto de los gobernadores de oposición al Consejo Federal de Gobierno el pasado 25 de enero.