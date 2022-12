La Comisión Nacional de Primaria (Cndp) confirmó que trabaja en un cronograma que fija el 23 de junio de 2023 como una fecha tentativa para la elección del candidato presidencial opositor atendiendo una recomendación de la Plataforma Unitaria.

Si bien los organizadores evitaron adelantar el anuncio oficial de la fecha sí dejaron claro que elaboran un calendario con miras a lograr la convocatoria a mediados del próximo año.

Sin embargo, la propuesta de una primaria para junio de 2023 “no es realista” en opinión del periodista Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales.

.-¿Cuánto tiempo estimas necesita la Cndp para poder lograr las tareas que se propone?

El problema es de dinero, al final el tiempo que te vas a tardar en organizar las primarias va a depender, en buena medida, del presupuesto que tienes porque es el que va a permitir saber cuántos centros electorales vas a agrupar, si necesitas crear estructuras para los centros o vas a utilizar los del CNE, cuántos venezolanos en el extranjero van a poder participar porque eso implica toda la logística de la impresión de cuadernos, etc.

Pero desde el momento en el que se convoquen las primarias uno pudiese hablar de entre seis y ocho meses dependiendo de qué tan complejas son las primarias, complejas en el sentido de la cantidad de candidatos, del método de votación que se va a utilizar, etc.

En todo caso, creo que la fecha de junio de 2023 fue una sugerencia política que no tuvo en consideración elementos técnicos y me sorprende que algunos integrantes de la comisión de primarias sigan trabajando en función de esa fecha porque eso implica que la postulación de candidatos tendría que estar ocurriendo aproximadamente en febrero y algunos partidos todavía no han definido ni siquiera su candidatura, Primero Justicia es un ejemplo.

.- ¿Cómo puede resolverse el tema del financiamiento y del voto en el exterior?, ¿puedes hacer algunas propuestas en estas materias? Los integrantes de la Cndp hablan de pedir contribuciones a los candidatos y recibir donaciones del exterior.

Hay que tomar una decisión sobre quienes pueden participar en el exterior, hasta ahora el debate ha sido que voten todos los venezolanos que están en el extranjero y eso lamentablemente no es posible. Se tiene que fijar un criterio que puede ser que solo participen los que están inscritos hasta este momento o que participen los que están inscritos y los que puedan inscribirse en un operativo especial en 2023.

Otro criterio es que participen solo los que cumplen con el requisito de artículo 124 de la Lopre (que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia) o que la primaria se limite a las 11 principales ciudades donde hay mayor número de venezolanos.

En función del criterio que tomes es que vas a saber cuánto es el padrón de votantes, no es igual hablar de imprimir 10 mil cuadernos de votación que imprimir cuadernos de votación para 4 millones no solo por el costo que representa sino por el tiempo que te vas a tardar.

La comisión de primarias tiene que empezar a tomar decisiones que no necesariamente le van a gustar a todos los precandidatos, se ha hecho un poco de demagogia con el tema de que todos los venezolanos en el extranjero voten, que evidentemente todos deberían poder votar, pero lamentablemente en los últimos cuatro años no se hizo nada para construir un registro de votantes fuera y ahora el tiempo y los recursos juegan en contra de los derechos políticos de quienes están fuera.

Sobre el financiamiento, el costo de la primaria es elevado. En 2012, según lo que informó la comisión de primaria de la época, el costo fue de 5 millones de dólares a la tasa oficial de la época. Probablemente estas primarias sean más costosas así que solo con aportes de los candidatos no se va a lograr financiar, ahí se necesitan más aportes privados o de los partidos, incluso se ha hablado de cooperación internacional para costear algunos de los aspectos operativos de las primarias. Este es otro tema que la comisión de primarias tiene que empezar a definir.

.-El rector Enrique Márquez intenta promover una reforma de la Lopre. ¿Tiene esta iniciativa cabida con una negociación que parece estancarse en los temas políticos?

Evidentemente buena parte de lo que se haga en las primarias va a depender mucho de lo que se discuta en México sobre todo por el tema de los inhabilitados y de los votantes en el extranjero.

El problema con la legislación venezolana es que el voto en el exterior se consideraba como algo anecdótico, ahora estamos hablando que prácticamente el 20% del padrón de votantes pudiera estar fuera de Venezuela en este momento, así que se necesita garantizarles a los venezolanos que están fuera el derecho a la identidad y el ejercicio de sus derechos políticos.

El proceso de votación fuera de Venezuela tiene que ser muy parecido al proceso que se haga dentro; es decir, selección de miembros de mesa, personal de juntas regionales de votación, etc. Hay que poder adaptar el proceso de votación a las circunstancias de los migrantes, por ejemplo, se debería ser más flexible en cuanto al documento de identidad, que se permita el voto con el pasaporte.

Hay temas logísticos que se deben resolver. Estamos hablando que en Lima hay 1 millón 200 mil venezolanos, pero solo 200 están inscritos para votar. Aunque existiera la voluntad política de darles documentos y abrir el Registro Electoral (RE), las instalaciones del consulado en Lima como en cualquiera de las otras 125 sedes diplomáticas que tiene Venezuela en el extranjero son insuficientes para atender la demanda de inscripción o actualización de datos del RE, así que vas a necesitar cambiar toda la dinámica que se tiene sobre inscripción y votación y para eso se requiere que haya acuerdos en México.

.-¿Cuánto presupuesto podría requerir la organización de estas primarias, partiendo de la referencia más reciente que mencionas que son los 5 millones de dólares de 2012?

Va a depender de cómo son las primarias: si tienes que imprimir cuadernos de votación para 4 millones de venezolanos que están en el exterior el costo va a ser superior a si solo se limitan a los 100 mil que están inscritos hoy en día. Imagino que la comisión de primaria tiene varios escenarios en cuanto a esto. Se puede decir que los 5 millones de dólares de 2012 probablemente se van a quedar cortos en esta oportunidad.

.-La comisión solicitará al CNE habilitar centros de votación para la elección del candidato opositor. Hablan de poco más de 3 mil centros de votación y 7.500 mesas. ¿Son números razonables o resultan insuficientes?

Las primarias tienen que parecerse lo más posible a una elección tradicional para que sean fáciles de ejecutar para los electores. Lo que la comisión le está pidiendo al CNE entra dentro de la asistencia técnica, ahora que el CNE decida ceder los centros de votación, que en realidad son del Ministerio de Educación porque son colegios, pasa por lo que se pueda discutir en la negociación de México.

.-¿Cuáles son los retos más importantes que tendrá la comisión y cómo evalúas su desempeño en estas pocas semanas?

Hasta ahora el trabajo ha sido positivo en cuanto a las consultas, el tema es que la comisión aún no ha entrado públicamente en temas complejos que no van a generar necesariamente el respaldo unánime de las fuerzas políticas como el método de votación que tiene un impacto importante sobre la organización y los resultados.

Adicionalmente, las primarias deberían servir para volver a darle a los partidos que integran la plataforma algún tipo de peso dentro de la coalición para la toma de decisiones que fue lo que hizo que la Mesa de la Unidad Democrática funcionara bien en su momento.

Los temas que van a poner a prueba a la comisión son el voto en el extranjero, el método de votación, la asistencia técnica del CNE, si se va a solicitar o no, y el respaldo que los partidos y los candidatos le van a dar a la comisión porque es imposible complacer a todos en las decisiones que se deben tomar.

.-Hay una propuesta para automatizar la inscripción y actualización en el RE para los venezolanos en el exterior, pero sin la asistencia técnica del CNE no se puede materializar…

El voto en el extranjero, sea masivo o no, no va a ser con máquinas del CNE. Sí hay una propuesta para automatizar el RE y la votación fuera de Venezuela, de hecho, el CNE ya tiene listo el software que debería utilizarse fuera de Venezuela para actualizar el RE, pero eso requiere voluntad política porque al final es algo que tiene que ejecutarse a través de las misiones consulares que no tienen capacidad para atender al grueso de migrantes.

Si el RE fuera de Venezuela va a crecer significativamente para la elección de 2024, la transmisión de los resultados debería ser automatizada porque hasta el día de hoy la forma en la que llegan los votos desde el extranjero a Venezuela es por valija diplomática y eso evidentemente tiene que cambiar.