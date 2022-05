«Es positivo que G4 se reúna para hablar de estrategias y superar división», dice Andrés Caleca  

El expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, desestima «por injustas», las críticas hacia el G4 por reunirse fuera del país, específicamente en Panamá, donde abordan temas como las primarias presidenciales de cara a 2024 y las negociaciones en México y el hecho de que supuestamente sean unos pocos dirigentes los que conversen primero.

A juicio del también analista político ya es hora de que la dirigencia opositora se reúna y se ponga de acuerdo en las nuevas estrategias para lograr el cambio político a través de un frente común, con el que la ciudadanía se sienta identificada y en la que confíe.

«¿Por qué en Panamá y no en Venezuela? Bueno hay que tomar en cuenta que hay importantes dirigentes como Julio Borges y Leopoldo López y muchos otros que no pueden entrar a Venezuela porque tienen órdenes de captura, así que es una crítica injusta. Esa situación se presenta en países con regímenes dictatoriales», expresó en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Sobre el hecho de que la dirigencia opositora no se haya pronunciado sobre los encuentros que se estarían dando en el país centroamericano desde principios de mayo y que por ahora la agenda no se conozca, sostuvo que debe entenderse que al adversario, en este caso el «no democrático» gobierno de Nicolás Maduro, no se le puede revelar todo.

Dirección correcta

«Esto va en la dirección correcta porque los partidos del G4 tienen tiempo sin afinar estrategias, que se reúnan es bastante; la Alianza Democrática lo hace, ojalá hubiera una cumbre de todo la oposición venezolana (…) Ojalá el objetivo sea acordar un formato común, eso lo tenían que haber hecho desde 2018, que se pongan de acuerdo en torno a una plataforma unitaria», apuesta.

El experto electoral no ve problema que primero converse el G4 y luego se extienda a otras organizaciones que integran la Plataforma Unitaria, pues lo importante, afirma, es que en definitiva sean convocadas.

«Antes o al mismo tiempo que las primarias, la oposición debe abordar lo que es estructural que es la falta de unidad y acuerdo, lograr una plataforma unitaria que sea capaz de ampliar los medios de influencia porque todos esos partidos no superan el 10 o 15% de apoyo popular, como consecuencia de la represión pero también de los errores propios», aseveró.

Caleca advirtió que actualmente mientras los partidos van por un lado y comienzan a exhibirse candidaturas presidenciales, la sociedad va por otro, sumida en los problemas del día a día, del bajo poder adquisitivo, de los servicios públicos, especialmente la falta de electricidad.

Lo que se sabe del cónclave en Panamá

El pasado 10 de mayo, el medio Tal Cual dio a conocer que desde la primera semana mayo, miembros del llamado G4 integrado por los partidos Acción Democrática (ala de Henry Ramos Allup), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP) se están reuniendo en Panamá para ponerse de acuerdo sobre varios temas importantes.

Los temas serían elecciones primarias para escoger al próximo candidato presidencial, futuro de la Plataforma Unitaria que acompaña a Juan Guaidó y negociaciones en México. En este sentido, también fue convocado a las reuniones el jefe de la delegación opositora que acudió a México, Gerardo Blyde.

La periodista Sofía Nederr señaló que la agenda no se ha hecho pública porque se alegan «razones de seguridad». La alta dirigencia de las organizaciones políticas participantes no se han pronunciado sobre tales reuniones, mientras llueven críticas por el hecho de que sean fuera del país y entre un grupo reducido de opositores.

Fuentes también indicaron a Nederr que Luis Aquiles Moreno estaría en representación de AD y Julio Borges por PJ. Mientras que la jefa de Redacción de HispanoPost Venezuela, Blanca Vera Azaf, aseguró que están presentes además Luis Emilio Rondón por UNT y Leopoldo López por VP. Según Vera, Blyde no había llegado al encuentro.

López habría propuesto ampliar la cantidad de organizaciones participantes en las reuniones. Vale acotar que la dirección de la Plataforma Unitaria la ejercen actualmente 10 partidos, el G4 más Encuentro Ciudadano, Copei, Movimiento Por Venezuela, la Causa R, Convergencia y Proyecto Venezuela, que en pleno preparan actualmente un reglamento para las primarias presidenciales.

Además de Blyde también habría sido invitada la máxima dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.