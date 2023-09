El coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barboza, no descarta que en una “decisión arbitraria” de Miraflores, a través del Poder Judicial, se impida la realización de las primarias previstas para el 22 de octubre.

“En un país donde no hay estado de Derecho puede suceder cualquier cosa. Lo que no va a suceder es que nosotros renunciemos a la tarea de ir a las próximas elecciones presidenciales con una candidatura unitaria (…) continuaremos en el camino de buscar esa candidatura unitaria para elegir a una sola persona como candidato presidencial en el 2024″, recalcó en rueda de prensa, ofrecida este 14 de septiembre.

Cuando lo consultaron sobre la respuesta de la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria en el escenario de que vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se frene la primaria, Barboza subrayó que el plan es realizar la primaria en la fecha fijada y vaticinó que serán exitosas.

“Nosotros tenemos un solo plan, vamos a hacer las primarias, que paguen el costo político de negarle al pueblo de Venezuela sus derechos y después veremos, después veremos”, dijo.

En el caso de que el ganador de la consulta interna esté inhabilitado por la Contraloría General y la sanción administrativa persiste, recordó que las inhabilitaciones que pesan sobre candidatos a la primaria como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, no son constitucionales porque no fueron dictadas bajo el debido proceso ni luego de una sentencia firme como lo dicta la Constitución.

Apuestan a voluntarios para éxito del proceso

El también expresidente de la Asamblea Nacional de 2015 incluso apostó a un “mínimo de escrúpulo” por parte del chavismo madurismo para que permitan que la gente se exprese en las primarias opositoras. Aseguró que la oposición al gobierno de Nicolás Maduro quiere soluciones a la crisis del país en paz.

“Pero el hecho de que lo hagamos en paz y por la vía democrática no quiere decir que nos vamos a esconder, que no vamos a dar la cara o que no vamos a seguir luchando por defender los intereses del pueblo de Venezuela”, advirtió.

Sobre la supuesta renuncia masiva de los jefes de las juntas regionales que organizan las primarias en los estados, señalada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello en su programa televisivo semanal, Barboza indicó que de producirse una situación así será solventada con la sustitución de quienes se aparten de sus funciones por cualquier razón.

«Es cierto que la campaña de temor, acusaciones y señalamientos puede atemorizar a alguna gente y lo comprendemos, pero cualquiera que se retire de una responsabilidad será sustituido inmediatamente, hay mucha gente dispuesta. Las primarias van a seguir, no se puede implosionar algo que está metido en la mente y el corazón de una mayoría de venezolanos”, recalcó.

Añadió que “son miles de venezolanos dispuestos y cualquiera que por razones personales de enfermedad o por temor, abandone su responsabilidad lo vamos a sustituir y llegaremos al final”, subrayó.

Este 13 de septiembre, la Comisión Nacional de la Primaria aclaró que solo renunció el jefe de la junta regional de Falcón, a quien ya reemplazaron.

Negociadores de “bajo perfil”

Barboza aludió a las negociaciones con el gobierno de Maduro para recordar que la oposición está convencida de la necesidad de un acuerdo político en el que cada quien exprese su punto de vista pero que debe aportar la voluntad de buscar soluciones.

«Tenemos la esperanza de que allí surjan las condiciones para la realización de elecciones (presidenciales) con garantías para todas las partes, para todos los participantes. En ese sentido ratificamos nuestro apoyo y confianza a la labor que viene cumpliendo la delegación negociadora de esta plataforma que trabaja todos los días, de bajo perfil, como debe ser, para lograr esos objetivos», expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...