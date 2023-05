Mecanismo propuesto por la Comisión de Primaria para el voto en el exterior “es el más factible”, según experto

El politólogo Jesús Castellanos, experto en procesos electorales, considera que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) se decantó por la opción más viable para garantizar el voto en el exterior de los venezolanos.

El mecanismo propuesto es un registro telemático que permitirá actualizar los datos de quienes están inscritos en el Registro Electoral (RE), lo que garantiza mayor transparencia, pero excluye a 2 millones de potenciales votantes.

El integrante de la CNP y politólogo Ismael Pérez Vigil argumenta por qué llegaron a esta decisión: “Sabemos que el RE tiene fallas, deficiencias, errores, que no está actualizado, sobre todo en el exterior, pero es la única base de datos pública, que puede ser verificada y consultada”.

“Es la única base de datos a la que tienen acceso todos los venezolanos, los partidos políticos, las oenegés, los candidatos, los electores, etcétera. Otra base de datos, que no sea pública, ni de libre acceso, de utilizarse, podría ser objeto de impugnaciones por cualquier elector”, expone.

Castellanos destaca este componente de transparencia y la variable tiempo que juega en contra de la primaria: “Dentro de los diferentes escenarios surge esta posibilidad que creo que es la más factible para tener una base de datos medianamente confiable. Además, para los tiempos que se tienen, es lo más idóneo”.

En su opinión, partir de una base de datos predefinida que es la del RE, “es un paso adelante, te da más control del proceso y los tiempos pueden ser menores para el montaje de ese padrón”.

Si bien Castellanos considera que es una “decisión acertada” también destaca la exclusión de migrantes venezolanos, especialmente los más jóvenes.

“Por supuesto está dejando por fuera a una cantidad de venezolanos que tiene derecho a participar, pero en estas condiciones desafortunadamente era lo más óptimo”, comenta.

Registro para el voto en el exterior

¿El mecanismo propuesto de un registro telemático, que incorpora una identificación biométrica, es viable?

Ecuador y México son ejemplos, en la región, de que se puede hacer la inscripción o actualización para los nacionales en el exterior a través de estas plataformas. Es factible. Pero hay otros elementos que pueden jugar en contra como los costos, no sabemos cuánto dinero dispone la comisión y de donde va a provenir para financiar las primarias, lo que es un elemento transversal a todo el proceso.

Es importante también establecer la intención y disposición de los venezolanos en el extranjero para actualizarse en el RE, hay una parte importante que pareciera no estar interesados en la primaria.

¿Hay suficiente tiempo para implementar este mecanismo hasta el 24 de julio que es cuando debe publicarse el RE definitivo?

Sí. Todavía no conocemos a detalle en qué consiste el sistema automatizado que se propone, salvo lo que han dicho en declaraciones y lo que establece el reglamento. Estás dando la fecha del 24 de julio, pero para efectos de la actualización es mucho más corto, el proceso llegaría hasta junio si no me equivoco y luego vendría la impugnación y publicación, etc.

Entonces, hay que preguntarse si en menos de dos meses es posible que se actualicen los datos de millones de venezolanos, porque se estima que son 3 millones. Además, hay otro problema que se tiene que considerar que es si lo venezolanos en el exterior estamos en capacidad de responder a una participación masiva.

En la consulta del 16 de julio de 2017 se calcula que se movilizaron 40 mil venezolanos en Chile ese día, aproximadamente, lo que nos sobrepasó. Imagínate ahora en 2023 con la cantidad de venezolanos que hay en los diferentes países. No solo es la inscripción sino preparar la logística para el proceso de votación en esto términos.

La CNP necesita de la autogestión de organizaciones de venezolanos en el exterior para asegurar la logística porque no cuenta con suficientes recursos, ¿los tiempos dan para hacer todas las tareas que se necesitan (alquiler de locales, red de voluntarios, impresión de material electoral, etc.)?

La experiencia en Chile básicamente fue gestionada por la comunidad organizada y estoy seguro que puede replicarse esto. Sin embargo, también es complicado poner el peso del montaje del proceso electoral en manos únicamente de las comunidades de venezolanos en el exterior. El tema económico y del voluntariado es complicado.

Yo creo que las comunidades de venezolanos pueden hacer el mejor de los esfuerzos, pero también sostengo que es una carga bastante fuerte para el montaje del proceso electoral especialmente cuando son universos tan grandes.

¿Cómo afectaría la asistencia técnica del CNE a la primaria en el exterior, entendiendo que la votación debe hacerse de forma manual en cualquier escenario?

No tendría mayor incidencia desde el punto de vista técnico que el CNE participara, pero sí tiene un impacto psicológico y eso es desafortunado porque yo en lo particular creo que el CNE está obligado por mandato constitucional a dar apoyo a organizaciones políticas, gremios, sindicatos, y tiene ventajas comparativas desde el punto de vista del conocimiento acumulado para participar en un proceso de esta naturaleza a pesar de que sabemos que estamos en un régimen autoritario y que los órganos del Estado no son imparciales.

Sin embargo, esta visión que yo tengo no es compartida por una parte importante de los venezolanos y de los candidatos a las primarias. Entonces, quizás algunas personas que quieran participar se inhiban si el CNE presta la asistencia.

Derecho al voto en las presidenciales

¿Qué escenarios ve más probables en cuanto a la inscripción y actualización del RE de cara a las presidenciales, considerando que la negociación está estancada?

Yo no creo que ni siquiera en un proceso de negociación el oficialismo acepte como válida esta data que se va a generar paralela al RE. Pero estoy convencido que si se genera un interés en la primaria, la gente puede sentirse motivada para inscribirse o actualizar sus datos en las embajadas y consulados de cara a las presidenciales.

Si se logra un proceso que sea técnicamente confiable, que genere emoción y entusiasmo, eso puede ser un elemento importante para que en los diferentes países se inscriban y actualicen en el RE. Por eso se debe lograr un proceso lo más pulcro y transparente posible. Podría significar un aliento para quien a lo mejor no está convencido que la ruta es la electoral.

El politólogo insta a las organizaciones de venezolanos en el exterior a presionar para exigir se garantice su derecho al voto en 2024. En este sentido, destaca la iniciativa de una comunicad de venezolanos en Chile que solicitó jornadas especiales para el Registro Electoral.

La comunicación fue enviada al CNE, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y al Servicio Nacional de Migraciones de Chile y se fundamenta en los artículos 28 y 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).