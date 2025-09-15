Maduro: Las comunicaciones con EEUU están desechas por sus amenazas

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, señaló que las comunicaciones de carácter político con el gobierno de los Estados Unidos cayeron de nuevo en un punto muerto, debido a la escalada en la presión militar contra Venezuela, a partir del despliegue de buques y aeronaves en el Mar Caribe.

«Las comunicaciones con el gobierno de EEUU están desechas por ellos, con sus amenazas de bombas, chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas no habrá nada, pasaron de una etapa de relaciones maltrechas a desechas y la historia continuará» advirtió Maduro.

En rueda de prensa, con medios nacionales e internacionales, denunció que EEUU fabrica un expediente «con puras mentiras» para justificar una agresión militar contra Venezuela, la cual reiteró, está preparada para defenderse si es necesario. Recalcó que es mentira que Venezuela envía drogas a suelo norteamericano y que el objetivo de la supuesta lucha contra el narcotráfico es un «cambio de régimen en Venezuela».

El pasado 1 de septiembre, Maduro había asegurado que mantenía canales de comunicación abiertos con Washington, pese a que se sentían agredidos por la «amenaza» militar.

«Las comunicaciones se han degradado pero no es culpa nuestra. Nosotros no funcionamos con guerra psicológica. No puede ser que se diga una cosa y se haga otra. Las comunicaciones no están en cero pero están desechas, se mantiene un hilo básico con el señor (Robert Strange) McNamara (encargado de negocios), un militar acostumbrado a la guerra, tenemos comunicaciones mínimas para traer a migrantes. Rescatar a todos los que están secuestrados por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU por sus siglas en inglés)», explicó.

Advirtió que hay «varios límites» que se podrían cruzar para que las «amenazan» de EEUU pasen a un conflicto armado, pero aseguró que Venezuela no ha perdido el tiempo en lo que lleva el despliegue militar (cinco semanas) y que está mejor preparada para «defenderse» de acuerdo con el derecho internacional.

Investigación sobre voladura de lancha

Frente a una pregunta del diario estadounidense The New York Times, el líder chavista indicó que hay una investigación abierta en Venezuela por la voladura de una lancha por parte de la Armada estadounidense el pasado 2 septiembre y que cuando tenga los resultados los presentará para demandan justicia.

«He tomado distancia sobre el debate sobre la lancha. El video tiene modificación de inteligencia artificial, es verdad, luego hay videos parecidos a la trayectoria de esa embarcación, de otros años y lugares. En tercer lugar el debate sobre si fueron asesinadas 11 personas, espero que esa investigación culmine para dar los resultados. Si la Fanb me mostrara un video así lo investigaría con pelos y señales porque es un video de carácter militar, ataque militar sobre unos civiles que no estaban en guerra», dijo.

Se refirió ademas al incidente como un «crimen alevoso» de acuerdo con analistas porque se aplicó directamente la pena de muerte, en lugar de interceptar la lancha y aplicar las leyes. Instó a la Casa Blanca a investigar igualmente.

Maduro se quejó porque la prensa se refiere al despliegue militar de EEUU como una situación de tensión, cuando es una agresión.

«Venezuela ejerce su legítimo derecho a prepararse para la defensa, plenamente, no es una tensión es una agresión en toda la línea, judicial cuando nos criminalizan, política con sus declaraciones amenazantes y en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales a hacerle frente, no es una tensión es una agresión», recalcó.