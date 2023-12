Machado no irá al TSJ a recurrir su inhabilitación: Es algo que no existe

La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, María Corina Machado, anunció este miércoles que no acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recurrir ante la Sala Político Administrativa su inhabilitación política, tras el anuncio del mecanismo que acordaron el gobierno y la plataforma unitaria.

“El documento que ha propuesto el régimen, lejos de allanar una vía la hace más compleja. Plantea restricciones a libertades ciudadanas. Todos ustedes lo saben: yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Acá no hay un acto de la Contraloría. Por lo tanto, qué acto puede recurrirse si no existe. Yo estoy más que habilitada por los venezolanos”, insistió ante la pregunta de los reporteros.

El pasado mes de junio, la Contraloría General de la República anunció, a petición del diputado disidente de la oposición José Brito, una inhabilitación contra Machado por un lapso de 15 años, lo que le impediría inscribirse como candidata en las elecciones de 2024.

El país no permitirá una escalada bélica

Sobre el conflicto con Guyana opinó que si el gobierno de Nicolás Maduro escala a una retórica bélica en el conflicto por el territorio Esequibo con Guyana, para salirse de la ruta electoral, ni Venezuela ni la comunidad internacional lo permitirán.

“Mucho cuidado. Escalar una retórica bélica para salirse de la ruta electoral porque se saben perdidos es algo que ni los venezolanos ni la comunidad internacional puede permitir”, expresó en una rueda de prensa que ofreció desde la sede nacional de Vente Venezuela en Caracas.

Machado llamó a la sensatez de la ciudadanía y de la Fuerza Armada Nacional para impedir cualquier aumento del conflicto con el vecino país por la zona en reclamación.

Al igual advirtió a Guyana que “no se equivoquen” porque la población venezolana defenderá sus derechos históricos sobre el territorio.

Mensaje de Machado a Guyana

“Es importante enviar un mensaje a Guyana: no se equivoquen. El repudio de los venezolanos al referendo (del domingo 3 de diciembre) es un repudio a Nicolás Maduro y su régimen. Pero que le quede claro a Guyana que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela. Que Guyana y el mundo tenga claro que estamos dispuestos a defenderlo y a recuperarlo. Tanto en el territorio como en la proyección marina”, resaltó.

Sobre la consulta popular del domingo dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “quedó desnudo” al dudar de los resultados y los 10,4 millones de votantes que el presidente del organismo comicial, Elvis Amoroso, anunció que participaron.

“El CNE quedó desnudo. Pero por ellos mismos. Ni ellos mismos se creen estos resultados”, sostuvo.

Aseguró que al comparar el 22 de octubre con el 3 de diciembre, las y los venezolanos “dieron una elección de dignidad”; en las primarias por la amplia participación y en el referendo porque no hubo votantes.

“Ha quedado claro que los venezolanos ya no caemos en distracciones, en trampas. Ni pisamos peines. Todos sabemos lo que pasó el 3 de diciembre. Todo el mundo lo vio”, insistió Machado.

A Saab: Están equivocados

Machado también cuestionó el anuncio del fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, de iniciar una investigación y ordenar la detención de varios miembros de su comando de campaña.

Entre ellos están Henry Alviárez, coordinador de organización de Vente Venezuela; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones y el coordinador internacional, Pedro Urruchurtu.

“Lo que ocurre es que estamos ante un régimen que se sabe derrotado. Si creen que con esto van a generar una ruptura están en equivocados”, expresó. Y además agregó que “se están equivocando. No nos van a detener. Todo lo contrario. Esto nos da más fuerza”.

Además también se pidió orden de detención contra el coordinador de Súmate, Roberto Abdul, y un grupo de políticos opositores venezolanos en el exilio como Leopoldo López, David Smolansky, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Julio Borges, así como a los chavistas disidentes Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

En materia de organización electoral anunció que en las próximas semanas anunciarán los comandos de campaña para su candidatura, a los que han denominado 600K, al perseguir la meta de tener a 600 mil venezolanos y venezolanas para la defensa del voto.

