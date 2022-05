Leopoldo López apoya flexibilización de sanciones «si hay un compromiso claro» de Maduro

El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, dijo que apoya la flexibilización de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos «si existe un compromiso claro» del gobernante a cumplir acuerdos para una salida negociada a la crisis venezolana.

«Las sanciones son un medio para un fin y pueden ser flexibilizadas. De no haber un compromiso claro, preciso, contundente por parte de la dictadura en el proceso de negociación que permita ir a unas elecciones verdaderamente libres, se revertirán estas flexibilizaciones. Hay una oportunidad, entendemos que es estrecha», advirtió el ex preso político, desde el Ateneo de Madrid, España este viernes 20 de mayo.

Pidió a EEUU que si no hay avances no solo no levante las medidas restrictivas sino que las aumente. Recordó que muchos países cambiaron su postura contraria a las sanciones a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania y las aplicaron contra el gobierno de Vladimir Putin.

«Regímenes fallidos necesitan sanciones»

«Entendí que las dictaduras y los regímenes fallidos necesitan sanciones. Mi postura personal es que estas sanciones deberían afectar menos a la población y más a los dictadores», admitió.

También rechazó que los regímenes autoritarios, entre ellos el de Venezuela, utilicen las sanciones, especialmente las económicas, como excusa para justificar todo lo malo que pasa en el ámbito interno.

Este 17 de mayo se conoció que la gestión de Joe Biden decidió autorizar a la petrolera Chevron a negociar directamente con Miraflores, a cambio de que Maduro acepte volver a las negociaciones de México.

En respuesta, el gobierno chavista, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó las medidas de EEUU. Además, el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez, posteó una foto en redes sociales, en la que estrecha la mano del jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México, Gerardo Blyde, acompañada por este mensaje: «en el rescate del espíritu de México».

«Las dictaduras» no deben asistir a la Cumbre

López estuvo acompañado en el encuentro con la prensa por los activistas de Cuba, Carolina Barrero y Yúnior García, y de Nicaragua, Santiago Urbina, con quienes también fijó postura sobre la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 junio en la ciudad de Los Ángeles, EEUU, y la decisión de Biden de excluir a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Hicieron un llamado para «que las dictaduras sean dejadas de lado» en dicho encuentro, en alusión a las administraciones del trío de países.

«Hacemos un llamamiento claro para respaldar que los dictadores de estos países no deben ser invitados a la cumbre. Nos parece muy importante que se mantenga esta posición porque hemos visto durante las últimas semanas chantajes por parte de países de la OEA, que han dicho que de no invitarse a los dictadores ellos estarían ausentes de la cumbre», dijo López, en alusión a declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador.

El jefe de Estado mexicano sugirió «boicotear» la Cumbre si se excluye a los tres países, aunque luego «suavizó» la posición. A su solicitud se sumaron la presidenta hondureña, Xiomara Castro y el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, entre otros.

«La Organización de Estados Americanos (OEA) firmó la Carta Democrática, un compromiso de todos los países con los valores democráticos. Nosotros esperamos el respaldo claro y definido de todos los países de América y respaldamos que no sean invitados ( a la Cumbre)», acotó López.

Activismo coordinado

López resaltó la importancia de que, así como «las dictaduras» trabajan de forma coordinada, deben hacerlo los ciudadanos para recuperar las libertades democráticas. Aseguró que dicha iniciativa ya comenzó entre los activistas del trío de países.

«Lo que estamos haciendo en Madrid se está replicando en Miami y San José de Costa Rica, y el objetivo es que esto continúe y vaya a más (…) Pronto vendrán noticias sobre ese fortalecimiento e intercambio entre los que sufrimos los regímenes autoritarios más escandalosos de América Latina», acotó.