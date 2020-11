Leopoldo López pide a Europa unificar postura ante el caso Venezuela

Leopoldo López, comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Juan Guaidó, pidió a España y a Europa en pleno unificar una postura para atender el caso venezolano bajo una misma directriz.

Durante una teleconferencia organizada por Nueva Economía Fórum, en la que participó además el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente del Gobierno español Felipe González; el líder de Voluntad Popular pidió inicialmente a todos los sectores políticos de España a asumir la “la causa venezolana como una lucha unitaria”.

Posteriormente instó a toda Europa a amalgamar posturas y así crear una sola fuerza que según Leopoldo López, podría ayudar a la “salida de Nicolás Maduro”.

“Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir. Busquemos lo que nos une, eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad”. Leopoldo López fue consultado sobre la posibilidad de reunirse con el actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, respondiendo además que esta dispuesto a reunirse con quien sea para buscar una solución al problema en el país.

Respaldo con la consulta

Sobre la Consulta Popular citada por Guaidó para los próximos días, indicó Leopoldo López que será una especie de acción de calle que permitirá pulsar la opinión y la organización de los venezolanos. Considera que marcará el rechazo al venidero proceso electoral e diciembre, el cual cataloga de un “fraude” y apoyará una solicitud para unas elecciones presidenciales.

“Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela. Implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos”.

Sobre la situación de Guaidó ante la presidencia interina y de la AN, indicó que hasta que no se realice una elección bajo las condiciones que a su juicio son necesarias, no puede haber sustitución de Guaidó en el puesto, por ende, considera que el proceso de diciembre suplante a la actual AN.

López aseguró que Guaidó debe seguir con ese cargo pese a que su mandato como presidente de la Asamblea Nacional acabe a finales de año, ya que su función “es lograr una transición democrática”.