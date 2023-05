Jóvenes de los partidos que integran la plataforma unitaria de la oposición democrática denunciaron «la operación morrocoy» y la «vista gorda» del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lleva 100 días sin darle respuesta a sus exigencias para la instalación de 1.500 puntos de inscripción para nuevos votantes y actualización de datos para al menos 2,5 millones de electores en el país.

«La juventud venezolana no ha recibido respuesta al tema del Registro Electoral», dijo Jean Capozzi del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), quien estimó que al menos 3,5 millones de jóvenes no están inscritos en el Registro Electoral o quienes lo están no pueden cambiar de residencia, un paso indispensable para participar en los comicios presidenciales de 2024.

«Queremos que algún rector del CNE nos explique a los jóvenes cómo hacen las personas para movilizarse desde un municipio a las sedes regionales del CNE para poderse inscribir y poder participar en las próximas elecciones presidenciales de 2024». Denunció que en algunos casos deben viajar de 4 a 6 horas desde sus localidades hasta las capitales de estado, pero cuando llegan no los atienden «porque aplican la operación morrocoy».

Aseguró que en los próximos días tomarán acciones más contundentes para llevar a instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y embajadas acreditadas en el país, sus inquietudes ante la falta de respuesta oficial del Poder Electoral venezolano.

«No hemos tenido respuestas ni siquiera lo han puesto en discusión en el directorio. Hemos estado en comunicación con rectores (Enrique) Márquez y (Roberto) Picón, pero pesan otras razones que no permiten se dé esta discusión en el directorio», afirmó Capozzi en una rueda de prensa que ofrecieron este jueves 25 de mayo.

El pasado 13 de febrero entregaron un documento al CNE

100 días sin respuesta

Destacó que en el mes de febrero entregaron un plan operativo al ente comicial, que solo debía ejecutarlo para permitir la inscripción de los nuevos votantes y la actualización de datos de quienes ya están inscritos y pueden ejercer el voto.

«El 13 de febrero entregamos una carta donde le exigimos al CNE la apertura de 1.500 puntos de inscripción del Registro Electoral. Se le dio un plan operativo para que ellos no tuvieran que pensar, sino ejecutar ese plan operativo desarrollado para poder aplicar el registro de los nuevos electores», detalló el representante juvenil de UNT, uno de los partidos de la plataforma unitaria.

Te explicamos: Venezolanos en el exterior cuestionan que mecanismo para votar en la primaria “deja por fuera a los más jóvenes»

Apoyo a la comisión de primarias

En la rueda de prensa, también manifestaron su respaldo a la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso del 22 de octubre, cuando la oposición espera elegir al candidato presidencial para enfrentar al chavismo en 2024.

«Hacemos un llamado a que el proceso se tiene que dar. Los jóvenes confiamos en la comisión de primarias, conformada por hombres y mujeres comprometidos con la democracia», dijo Evelyn Rondón por el partido Acción Democrática.

La Comisión pospuso el proceso de registro preliminar de aspirantes, que estaba previsto para esta semana.

Ahora se realizará los primeros días del mes de junio, sin que se dieran razones del por qué esta demora,