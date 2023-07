Inhabilitaciones, intervención del TSJ, nuevo CNE y violencia política son el escenario de radicalización ante primarias; según politólogos

Un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la comisión que organiza las primarias, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la nueva inhabilitación política contra María Corina Machado y el llamado de la dirigencia del chavismo a enfrentar a los aspirantes a Miraflores en la calle, parecen ser el «abreboca» de lo que puede avecinarse en Venezuela de cara al 22 de octubre (fecha de la consulta opositora) y de las presidenciales previstas para 2024.

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo esperan un escenario de mayor radicalización del poder político en el gobierno, dirigido primero a impedir las primarias o a «debilitarlas» lo más que se pueda; para luego generar la mayor abstención en el electorado antichavista en los comicios de 2024, bien sea presidenciales o generales.

Primarias preocupan al chavismo

«Sin duda el chavismo se radicalizará aún más porque está viendo un movimiento que crece alrededor de las primarias, porque teme que la oposición pueda volver a organizar a la gente. Buscarán sabotear e interferir hasta el último momento, aunque consciente de que necesita que la oposición participe en 2024 para legitimar las elecciones, pero que sea bajo su control», sostuvo el politólogo Luis Remiro.

Desde las conversaciones entre la Comisión de Primarias y el CNE para tratar de concretar la asistencia técnica del organismo al proceso opositor, la tardanza en la respuesta del Poder Electoral y la advertencia de que si se daba el apoyo no se podía prescindir de las captahuellas, fueron señales de que el poder político no le dejaría el camino libre a los adversarios.

La respuesta del CNE no llegó y el 15 de junio se produjo la «renuncia» de los rectores vinculados con el chavismo, encabezados por el presidente Pedro Calzadilla. Luego los dos rectores principales (Enrique Márquez y Roberto Picón) y dos suplentes vinculados con la oposición se vieron obligados a dimitir, no sin señalar que se trata de una «disolución arbitraria» del ente comicial por decisión política.

«El chavismo está preocupado por las primarias porque ve movimiento en la calle, la gente va a los actos a ver a los candidatos, los ve en los recorridos y se acercan, hay eventos y marchas multitudinarias, por lo que el objetivo es socavar el empuje que están teniendo las primarias que se pueden convertir en un factor movilizador de la sociedad venezolana después de tanta apatía», coincidió el politólogo Miguel Barone.

¿Qué se espera del chavismo?

Antes de conocerse que habrá un nuevo CNE, el excandidato presidencial Luis Ratti introdujo un “amparo constitucional” contra la Comisión Nacional de Primaria ante el TSJ) el 30 de mayo. Aseguró que la instancia presidida por Jesús María Casal «viola las leyes» en la organización de la consulta y excluye a otros sectores de la oposición.

El TSJ no se ha pronunciado sobre la admisión o no del recurso pero no se descarta que avanzadas las primarias, sea la carta que el poder político ponga sobre la mesa para ponerle fin al proceso opositor o debilitarlo.

«Está el recurso en el TSJ, inhabilitan a María Corina Machado sin sustento legal. Estados Unidos, la Unión Europea y presidentes de varios países se pronunciaron contra la inhabilitación de la candidata, por lo que hasta ahora el chavismo parece jugar con la reputación que ha tratado de ganar para normalizar relaciones internacionales, atraer inversión extranjera, turismo, la idea que Venezuela se arregló y asumir el costo político. La idea de que no es un dictador se cae», subrayó Remiro.

A partir de una solicitud del diputado de 2020, José Brito, la Contraloría General de la República informó el 30 de junio que sobre Machado pesa una inhabilitación política de 15 años por supuesta corrupción, por lo que no puede optar por ningún cargo público, en este caso ser presidenta de la República.

Pero no solo más inhabilitaciones y una eventual intervención del TSJ esperan igualmente Remiro y Barone, sino posibles imputaciones penales contra candidatos a las primarias, encarcelamiento, persecución, conformación de un CNE «a la medida» de Miraflores para «espantar votos», uso político de la Fuerza Armada para desmovilizar a la gente tanto en las primarias como en las presidenciales e incluso que la «violencia política» vaya en aumento y proliferen agresiones físicas como las sufridas por el candidato a las primarias, Henrique Capriles en Valencia, estado Carabobo.

"Capriles" es tendencia porque fue golpeado durante un recorrido en Valencia, Edo Carabobo.



Una mujer literalmente le pateó el trasero pic.twitter.com/XuGUfdJueJ — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 3, 2023

«La violencia política como herramienta de represión e intimidación ya la hemos visto otras veces, tanto con el aparato represor del Estado como con grupos paraestatales como los llamados colectivos que han estado de bajo perfil, pero que pueden activarse nuevamente para violentar este proceso de primarias», acotó Barone.

Conflicto en escalada

Este 5 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez propuso al chavismo iniciar una campaña por las calles de todo el país para señalar con nombre y apellido a los hoy aspirantes a la Presidencia en Venezuela que habrían promovido sanciones internacionales.

«Ellos (candidatos a las primarias) no han venido, pero probablemente van a venir. Aquí no podemos olvidarnos de los que le hicieron tanto daño a este pueblo (…)Si alguno llega a venir pregúntenle: ¿Por qué pidió bloqueo, por qué pidió sanciones? ¿Por qué pidió invasiones a nuestro país?, son los mismos, ahora tienen un ropaje distinto», arengó Diosdado Cabello a la militancia durante un acto en Catia, el 29 de junio.

Vale recordar que ante la agresión a Capriles en Valencia, Cabello dijo que se ponía del lado de la agresora, una mujer identificada como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aunque no tuviera la razón porque es «su gente».

«Veremos escalar el conflicto político hasta la celebración de las primarias y luego con las presidenciales, por lo que la oposición debe tener una estrategia preparada para cada escenario, cómo se actuará ante inhabilitaciones por ejemplo, lo importante es no abandonar la ruta electoral porque solo llevaría a un mayor fracaso. El chavismo teme que la oposición vuelva a organizarse como en 2015 porque así puede ganar la elección», acotó Remiro

Pese a que el clima electoral apenas comienza a calentarse, ambos politólogos apuestan a la celebración de las primarias con todo y obstáculos que la Comisión y la oposición deben demostrar que pueden sortear y a partir del respaldo popular, consolidar una unidad para 2024 que, afirmaron, mueva aún más a la gente y traduzca la esperanza de cambio en una participación masiva en la contienda por la Presidencia de la República.