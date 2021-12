Guaidó reitera llamado al rescate de países con gobiernos autoritarios como Venezuela

El presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, intervino la segunda Cumbre de Defensores de la Democracia transmitida este lunes 13 de diciembre, vía internet.

Guaidó reiteró su llamado a pasar de las condenas públicas a las acciones para enfrentar a gobiernos autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este lunes recalcó la importancia de crear un frente común para enfrentarlos y garantizar que «los dictadores» paguen por los crímenes cometidos.

«Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia, el llamado es a tomar acciones, utilizar, mejorar, precisar las herramientas no solo para frenar el auge del autoritarismo sino rescatar a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia, víctimas clara del secuestro de cada uno de los poderes y de los derechos de los ciudadanos», expresó durante su participación en línea.

Frente unificado

Durante la Cumbre por la Democracia, que celebró el 9 de diciembre, Guaidó pidió ayuda para proteger a las fuerzas «que luchan en el terreno» por recuperar la democracia en los países mencionados. Este lunes dijo que una de las debilidades de los movimientos es que sus miembros son perseguidos, capturados, torturados y en consecuencia neutralizados a través de los aparatos represivos, por lo que es urgente defenderlos y protegerlos.

«Planteamos un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los dictadores por esos crímenes cometidos, hoy hay herramientas en el mundo libre, hay que hacerlas hábiles, hemos hecho críticas constructivas a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, invocamos la responsabilidad de proteger, hay que abogar por la rapidez y diligencia de cada espacio en el mundo, no solo limitarse a ser relatores de tragedias sino constructores de cambios», enfatizó.

Advirtió que sin democracia no se vive ni se come, como en el caso de Venezuela, donde las instituciones no cumplen su función y se deja a un pueblo a expensas de lo «que decide el dictador».

La primera Cumbre de Defensores de la Democracia se realizó el 7 de octubre de este mismo año, cuando Guaidó junto a líderes políticos de Cuba y Nicaragua pidieron «mayor beligerancia» a la comunidad internacional para enfrentar a los gobiernos autoritarios.