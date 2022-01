Guaidó: Extensión de protección a Citgo de sus acreedores defiende futuro de venezolanos

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó agradeció este jueves, 20 de enero, al Gobierno de Estados Unidos por la extensión por un año de la protección a la empresa Citgo, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), frente a sus acreedores.



«La ratificación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y el gobierno interino fue un paso fundamental para mantener la protección de los activos de Venezuela en el exterior. Agradecemos al Gobierno de Estados Unidos por esta acción significativa en defensa de un futuro posible para los venezolanos», escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.



El pasado 4 de enero, la denominada plataforma unitaria de la oposición acordó respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la «presidencia encargada (interina)» de Guaidó, que ejerce desde enero de 2019, cuando era diputado de la AN, y que ha sido reconocida por un grupo de países, como Estados Unidos y Colombia.



Este reconocimiento le ha servido para manejar empresas venezolanas en el exterior como Citgo.



La directora de la Oficina de Control de Activos del Tesoro de Estados Unidos, Andrea Gacki, emitió hoy una notificación por la que autoriza a extender hasta el 20 de enero de 2023 la licencia que prohíbe a los tenedores del bono de Pdvsa 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial, protegiendo a Citgo.



Esta medida ha sido prorrogada varias veces, aunque hasta ahora habían sido extensiones por un plazo más corto, de tres meses.



Específicamente, la licencia del Tesoro prohíbe las transacciones con el bono PDVSA 2020, que está en mora y tiene como colateral el 51,1 % de las acciones de Citgo, hasta el 20 de enero de 2023.



En octubre del 2019 vencía el pago de intereses del bono 2020 de Petróleos de Venezuela por 913 millones.



Si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de asumir el 51 % de las acciones de Citgo, que son la garantía de la emisión.



Pese a las restricciones que representan las sanciones estadounidenses a Venezuela, los tenedores del bono 2020 de Pdvsa, entre los que está la compañía estatal rusa Rosneft, podrán ejecutar la garantía merced a esta licencia otorgada por el Departamento del Tesoro.



Para evitarlo, el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) y el de su sucesor, Joe Biden, han emitido las sucesivas prórrogas desde octubre de 2019.