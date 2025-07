El coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, cumple este miércoles 30 de julio un año preso, tiempo en el que no le han permitido tener contacto con su familia ni designar un abogado de confianza.

En sus redes sociales, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) recordó el año de encarcelamiento del dirigente político, quien se postuló a las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática en 2023, pero luego declinó a favor de la líder opositora María Corina Machado.

«Hoy Freddy Superlano cumple 1 año injustamente detenido. 1 año en aislamiento, lejos de su esposa, de sus hijas, de su vida. El aislamiento duele, pero no borra el amor ni la esperanza», dijo la organización no gubernamental en sus redes sociales.

A Superlano lo apresaron hombres encapuchados que lo bajaron a la fuerza de una camioneta en la que se desplazaba, el pasado 30 de julio de 2024 cuando llegaba a una urbanización en la ciudad de Caracas.

Detenciones poselectorales

Su arresto coincidió con las más de mil detenciones en todo el país que se desataron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pero desde entonces no ha mostrado las actas de votación desglosadas por mesa para comprobar ese triunfo, algo que repitieron en los comicios regionales, parlamentarios y municipales de mayo y julio respectivamente.

El Clippve también recordó que «un año después del 28 de Julio… la represión no terminó, se profundizó… La política de ‘puerta giratoria’ no cesa. La injusticia se mantiene viva en las cárceles, en los tribunales y en cada hogar con una silla vacía», dijeron.

Voluntad Popular mostró en su cuenta de la red social X videos y fotografías de la familia de Superlano, donde recoge el testimonio de su esposa, Aurora Silva.

“Ellas a diario lloran, rezan, y le piden a Dios que les devuelva a su papá”, citan palabras de la pareja del político opositor. Agregaron que «ninguna familia debería atravesar por esto. Deben estar juntos, libres, sanos, porque Freddy Superlano no ha cometido ningún delito. ¡Basta de tanta injusticia y tanto sufrimiento! ¡#LiberenASuperlano YA!», exigieron.

Quién es Freddy Superlano

Freddy Superlano es un político del estado Barinas donde resultó elegido diputado a la Asamblea Nacional de 2015. En las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021 le ganó la gobernación de Barinas al hermano del fallecido Hugo Chávez, Argenis Chávez, pero después de que el CNE le permitió participar en el proceso, anunció que estaba inhabilitado.

Ante esto, intentaron escribir como candidata a su esposa y después a otro parlamentario opositor, pero la Contraloría los inhabilitó. No obstante, la oposición pudo inscribir al diputado regional Sergio Garrido, quien se convirtió en gobernador de Barinas y derrotó al candidato chavista, Jorge Arreaza, cuando se repitieron las elecciones en enero de 2022.

Era el coordinador nacional de Voluntad Popular al momento de su arresto, uno de los cientos contra dirigentes de alto perfil dentro de la oposición venezolana, entre quienes están Henry Alviarez, Dignora Hernández, Perkins Rocha, Roland Carreño, Biagio Pileiri, Enrique Márquez y más recientemente Juan Pablo Guanipa, entre otros.

Su partido, recordó las violaciones a los derechos humanos de Superlano como el mantenerlo en aislamiento prolongado en El Helicoide, la cárcel más grande del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), impedirle comunicarse con su familia o tener acceso a un abogado defensor de confianza.

«Hoy, como hemos hecho cada semana desde que está secuestrado, reiteramos que Freddy Superlano es INOCENTE y que no descansaremos hasta verlo libre, junto a su esposa Aurora, sus hijas, padres y hermanos de partido. Asimismo, reiteramos el llamado a la comunidad internacional para que no dejen de hacer todo lo posible para su liberación y la de todos los presos políticos en Venezuela. El silencio NO es una opción», aseguró VP.