Dos estudiantes que participaron en el Congreso Nacional de la Juventud del chavismo pidieron al mandatario Nicolás Maduro la reactivación de los comedores escolares en la educación básica, pero también media y la universitaria.

Una joven llamada María Betania llamó a que se vuelva a contar con estos comedores, donde en el caso de las universidades se servían platos de comida subvencionados, mientras que en las escuelas y liceos eran gratuitos.

«Es necesario reactivar los comedores en el sistema de educación básica, secundaria y universitaria», afirmó en su participación este martes 14 de marzo de 2023.

Ante la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas comenzó a operar en Venezuela en 2021 con énfasis en la atención a comedores escolares en educación maternal y niños de los primeros años de básica.

En 2022, la jefa de la PMA en Venezuela, Laura Melo, dijo que durante el primer año de ejecución de la ayuda, habían llegado a 1.000 planteles del país, aunque su meta era llegar este 2023 a 1,5 millones de niños entre los seis meses y los 6 años de edad.

No funciona el VE Ticket

También dijo que no el sistema VE Ticket, que lanzó el gobierno de Maduro en 2021, no funciona y en especial no se respeta el pasaje estudiantil.

«El pasaje estudiantil debe impulsarse, el VE Ticket que se implementó el año pasado y no se está utilizando», reiteró la joven.

Maduro se preguntó qué ocurría con este sistema y ordenó una reunión con su ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

Otro joven, entre las diferentes propuestas que presentó, pidió que se reactivaran los Wi-Fi públicos ante la falta de planes de datos y acceso a internet, ante la ausencia de este tipo de paquetes que sufren en diferentes partes del país.

El gobernante también instó a la juventud a dar «la batalla» de la «verdad» del chavismo en las redes sociales.

«Los jóvenes deben construir la más poderosa plataforma comunicacional para ganar la batalla de las ideas y defender la verdad de Venezuela en las redes sociales», sostuvo Maduro.