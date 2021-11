En Barinas la expectativa y la impaciencia aumenta con el paso de las horas. El insólito retraso en el anuncio de los resultados electorales es el tema más comentado por los habitantes en las plazas de la capital Barinas y en municipios como Sosa.

La entidad es la única de 23 estados del país que no tiene gobernador adjudicado ni proclamado, cinco días después de las elecciones. Miembros del Plan República tienen en su poder las tres actas del municipio Arismendi que faltan por ser totalizadas.

Carla Monasterios* es médico internista. La mañana de este jueves 25 de noviembre salió a primera hora de Barinas a un pueblo ubicado en el municipio Sosa donde atiende a sus pacientes. A las 7:00 de la mañana vio como funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tomaban la avenida Industrial de la capital.

Comenta que su cuñado le informó que en Barinas tuvieron que cerrar los comercios y que hay militares en las calles. “Es una irresponsabilidad que a estas alturas no sepamos quién es el gobernador, si tenemos un sistema automatizado de votación el conteo y reconteo de votos ya debería estar listo”, cuestiona.

Cuatro días antes, la doctora fue a votar en su centro de votación, habilitado en el preescolar María La Riva Salas (municipio Barinas) en donde, según narra, la mesa uno se paralizó a las 9:00 de la mañana y reanudó sus operaciones a las 4:00 de la tarde por una falla en la máquina de votación. En la mesa 4, donde le tocó votar, asegura que el proceso se suspendió una hora y luego continuó, dice que no le costó ejercer el sufragio porque ya estaba familiarizada y se aseguró que las opciones que escogió aparecieran en la papeleta que depositó.

“Yo ejercí mi derecho y toda mi familia también lo hizo, hasta mis hijos que son nuevos votantes. Ya estamos cansados de esta situación, han acabado con todo en el estado, no hay gasolina, no hay transporte, la luz se va dos o tres veces al día”, lamenta.

La médico asegura que en el municipio Sosa los centros médicos no tienen insumos ni medicinas: “No hay cómo atender una emergencia, aquí han llegado personas con traumatismo craneoencefálico a las 7:00 pm y no los trasladan sino hasta las 10:00 a. m. del siguiente día porque no hay gasolina, no aguantan y se mueren”.

La falta de suero antiofídico ha obligado a los pacientes a ponerse suero de uso veterinario para salvar sus vidas, según denuncia.

Foto (imagen referencial)