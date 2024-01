Tras la instalación de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para el período 2024, su presidente, Jorge Rodríguez, declaró que el Parlamento con mayoría del chavismo «acompañará los eventos electorales» que organice el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este año, además del cumplimiento de las leyes en cuanto a la convocatoria y selección de candidatos, entre otros aspectos.

También en calidad de jefe de la delegación de Miraflores que negocia con la Plataforma Unitaria Democrática bajo la mediación de Noruega, Rodríguez anunció que presentarán un balance sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en Barbados el pasado 17 de octubre. No precisó fecha.

Recordó que fueron tres los acuerdos: uno en materia electoral, otro en defensa de la Guayana Esequiba en la disputa territorial con Guyana y otro para la protección de los activos de la República en el exterior.

https://twitter.com/polianalitica/status/1743321338977116514/video/1

«Oposición viola acuerdos»

Rodríguez afirmó, tal como lo hizo durante la sesión, que la oposición viola el acuerdo sobre los activos al seguir bajo el control de la AN de 2015, que extendió su mandato por 12 meses más y al ser confiscado el avión de Emtrasur en Argentina, por parte de la justicia de ese país.

«¿Cuáles activos? Citgo, el oro de Inglaterra, los depósitos en bancos europeos y norteamericanos. Violan acuerdo de Barbados para defenderlos en forma conjunta; no para que una señora que vive de forma opulenta en España se apropie de ellos, ni para que Juan Guaidó juegue padel en Miami», fustigó en declaraciones a medios acreditados, entre los que no se incluyó a Efecto Cocuyo ni a Tal Cual, entre otros, por cuarto año consecutivo.

Rodríguez reiteró a los integrantes del Parlamento opositor que si siguen manejando recursos públicos cometen delitos y les será aplicado todo el peso de la ley.

Pese a que no se ha resuelto el tema de las inhabilitaciones políticas contra aspirantes a Miraflores, tampoco se ha anunciado un cronograma electoral y no han continuado con liberaciones de presos políticos, el presidente de la AN de 2020 sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro sí ha cumplido con los acuerdos «cabalmente, fecha por fecha, día por día» y que ello sería reflejado en el balance, además del incumplimiento de la contraparte.

No negocian con María Corina

Al ser consultado sobre las negociaciones políticas de las que habla la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, en medio de la ruta electoral para este año, Rodríguez volvió a negar que la dirigente de Vente Venezuela participe en las conversaciones, ni en la mesa con Noruega ni como parte del contacto directo entre Miraflores y Estados Unidos.

«No sé con quién negocia esa señora; no la conozco. En mi vida la he visto en persona, con Diosdado (Cabello) tampoco, con el equipo negociador tampoco, conmigo nunca, no la he visto en mi vida, no la conozco, con Pedro Carreño quizás», expresó medio en broma, medio en serio.

