Comunidad internacional seguirá presionando por solución negociada en Venezuela, señalan analistas

En medio de señalamientos de supuesta corrupción en el manejo fondos públicos y las dudas sobre la legalidad y legitimidad de la continuidad tanto del Parlamento de 2015 como del Gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, internacionalistas creen que buena parte de la comunidad internacional mantendrá el reconocimiento, pero con énfasis en el apoyo a la búsqueda de una solución negociada a la crisis en Venezuela.

«Sobre el tema del reconocimiento al Gobierno interino creo que la situación se va tornando progresivamente compleja. En principio se mantiene el respaldo, particularmente por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la presión que puede ejercer en otros gobiernos democráticos aliados, pero el ambiente se perfila complejo, en el caso de América Latina, donde han ido creciendo los gobiernos de izquierda», expresa el internacionalista Félix Arellano a Efecto Cocuyo.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó este martes 4 de enero que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Posición de AL

Arellano aclara que si bien descarta un apoyo abierto a Miraflores por parte de gobiernos como el de Chile, Argentina y Uruguay, entre otros, tampoco los ve respaldando ampliamente al Gobierno interino. Cree que el rol de dichos países será más bien el de tender puentes y buscar fórmulas que permitan el diálogo entre las partes.

En la misma acera coloca a Perú, donde señala que las diferencias entre Pedro Castillo y su partido Perú Libre impiden el apoyo definitivo a algunos de los bandos políticos en Venezuela.

«El otro actor clave es la Unión Europea (UE) que juega a mayor equilibrio, a oír a todas las partes y en consecuencia no la veo muy amarrada o vinculada al gobierno interino como la Casa Blanca, la veo más dispuesta a aceptar fórmulas intermedias y en ello la coordinación de la oposición democática juega un papel clave», estima.

No será para siempre

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras coincide en que la comunidad internacional seguirá apoyando al Parlamento de 2015 y a Guaidó, pese a las «sombras» de una denunciada corrupción. Interpreta los términos en los que se reformó el Estatuto de Transición a la Democracia (mayor control de la AN sobre la presidencia interina) como una medida para dar mayor transparencia y control sobre la cooperación internacional en materia de recursos, pero advierte que el respaldo no es infinito.

La reforma del Estatuto refuerza el control parlamentario en cuanto a la designación de las juntas ad hoc de empresas del Estado como Pdvsa y sus filiales. También le confiere a la Comisión Delegada la potestad para designar a representantes internacionales, una atribución que anteriormente tenía Guaidó.

«Esta no es la forma en la que se debe manejar la política en el país, es circunstancial, no puede ser permanente, hay que buscar una salida a la crisis lo más pronto posible, hay que entenderlo así. El apoyo internacional no será una cosa eterna, va a depender de lo que ocurra en los próximos meses y los mecanismos que puedan lograrse para que Venezuela salga de esta situación», alerta.

Advierte que no puede pensarse en mantener a Venezuela como el tema central de la agenda internacional ante los efectos de la pandemia por COVID-19, las tensiones en Ucrania y entre China y Taiwán, entre otros conflictos, por lo que «las miradas pueden voltear hacia otro lado».

¿Y México?

El gobierno de Nicolás Maduro insiste en condicionar la vuelta al diálogo en México a la liberación del empresario colombiano, Alex Saab. El presidente del Parlamento del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, le agrega la devolución de activos en el exterior como Citgo, Monómeros y el oro depositado en Inglaterra.

Los internacionalistas creen que la reanudación de las conversaciones tiende a alejarse por desinterés de Miraflores, al no conseguir en las primeras rondas el levantamieto de sanciones internacionales, prácticamente a cambio de nada.

Arellano recuerda que el apoyo de gobiernos autoritarios como China, Turquía, Irán, Rusia e incluso algunos países africanos, permite a la administración de Maduro evadir las sanciones económicas, por lo que no le urge sentarse de nuevo en la mesa y si lo hace, apunta, será con estrategias dilatorias como la de promover un mayor número de participantes, lo que asegura, le restaría efectividad y rapidez.

«El Gobierno interino tiene mayor presión para negociar y el apoyo es fundamental de la comunidad internacional democrática, va disminuyendo su fuerza (el interino) pero va a seguir insistiendo en la negociación mientras que Miraflores buscará hacerla más compleja y que sea directa con Estados Unidos», sostiene.

Las negociaciones entre el chavismo y la oposición en México están suspendidas desde el 16 de octubre de 2021. El portavoz del Departamenro de Estado instó a Maduro «a volver a involucrarse» en dicho proceso «por el bien del pueblo venezolano».

Contreras estima que sanciones de EEUU, Canadá y de la UE se van a mantener, así como el desconocimiento a Maduro hasta que no tengan lugar en Venezuela elecciones con verdaderas garantías democráticas, algo a lo que se niega Miraflores, mientras apuesta por el regreso de la izquierda a Colombia y Brasil, que este año celebran presidenciales.