Colombia niega supuesto espionaje en frontera venezolana - Efecto Cocuyo

El Gobierno de Colombia desmintió este sábado, 21 de septiembre, la afirmación hecha por medios venezolanos, según la cual un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) hizo espionaje cerca de la frontera.



«Los aviones C560 de la FAC operan permanentemente dentro de nuestro espacio aéreo, incluso cerca de la frontera con Venezuela, no para hacer inteligencia, como falsamente se sostiene, sino para hacer seguimiento e interdicción de aeronaves al servicio del narcotráfico, que con frecuencia salen desde territorio Venezolano», indicó la Cancillería en un comunicado.



Según la fuente oficial, «estos aviones de la FAC operan exclusivamente dentro del espacio aéreo de Colombia, en ejercicio pleno de nuestra soberanía, lo que para nada puede confundirse con supuestos actos de provocación».



Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde febrero pasado y la frontera de 2.219 kilómetros es escenario de constantes tensiones que nunca han llegado al enfrentamiento militar.



El 10 de septiembre el Gobierno de Nicolás Maduro inició ejercicios militares con el despliegue de tropas y armamento en la frontera, aunque los efectivos no han ejecutado acciones de combate ni practicaron el tiro al blanco.



En respuesta, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo ese día que Maduro no debe salir con «bravuconadas» e insistió en que el líder chavista protege a los cabecillas de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) al igual que a alias «Iván Márquez», «Jesús Santrich» y otros mandos de las desmovilizadas FARC que abandonaron el proceso de paz y retomaron las armas.



Por lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señaló este sábado en el comunicado que las afirmaciones sobre el supuesto espionaje «en nada ayudan en la generación de tranquilidad que requieren nuestros pueblos».



Además, agregó que «distraen la atención sobre la verdadera provocación que se genera día a día con las demostraciones de fuerza y despliegue de armamento de la Operación Soberanía y Paz 2019, que adelanta el régimen dictatorial de Maduro».

EFE