Candidato César Almeida llama a defender primarias ante amenazas «internas y externas»

El empresario de 51 años, César Almeida, con trayectoria en el área de tecnología y telecomunicaciones y en el sector agropecuario (producción de carne porcina y bovina), decidió inscribirse como candidato a las elecciones primarias opositoras de 2022 para presentarle «una cara distinta» a los votantes, quienes afirma, rechazan en su mayoría a los partidos políticos tradicionales que adversan al gobierno de Nicolás Maduro.

En entrevista con Efecto Cocuyo, el postulado por la organización política Upp89, expresó su confianza en que la contienda opositora prevista para el 22 de octubre se concrete, no sin advertir que está «amenazada» tanto por factores internos y externos. Adelantó que pronto será anunciada una alianza entre varios aspirantes a Miraflores para defender la elección interna y los acuerdos necesarios en caso de que persistan las inhabilitaciones políticas, de cara a 2024.

Primarias contra todo pronóstico

¿Por qué decide postularse a las primarias?

Viene dado por ese descontento que existe en 80% de la población que rechaza a los políticos y a los partidos políticos. Me considero una persona que está dentro de ese porcentaje porque no veo una opción para sacarnos de este atolladero.

Veo en las primarias un mecanismo idóneo para poder elegir un candidato que vaya y se enfrente en elecciones con el candidato oficialista que se presume es el presidente Maduro. Es un camino regular por el que todas las personas decentes y apegadas a las leyes, tenemos que dar un paso por él.

¿A pesar de que las primarias fueron acordadas por esos partidos tradicionales que integran la Plataforma Unitaria?

El día de la reunión que tuvimos los 13 candidatos, les comenté que la simple presencia mía confirmaba el rechazo hacia los partidos políticos y me ofrecía como una opción para poder lograr la credibilidad y la confianza que necesita el pueblo de Venezuela, para poder voltear su mirada hacia una cara distinta y muchos de ellos me dijeron: César eres un outsider tienes que trabajar mucho para ello. Dije sí, pero el tema está en que tenemos políticos con más de 20 años de gestión y mira los resultados.

Las maquinarias de esos partidos se van a mover el 22 de octubre ¿Por qué cree que puede ganar?

No me preocupa en lo absoluto que no sea conocido porque uno sabe que una cosa es buena o mala cuando lo comparas, pero todos estos políticos y sus maquinarias no pueden comprar un ápice de la credibilidad que César Almeida tiene.

Le hablo con la verdad al pueblo de Venezuela como ya lo he hecho en sectores populares y me he dado cuenta que el país está pidiendo a gritos algo nuevo en qué creer. El que venga a ofrecer una solución súbita a un problema de gran envergadura como el que tenemos le miente al país y tenemos muchos políticos que están ofreciendo cosas como si estuviéramos en la época de la llamada cuarta república.

¿Cree que las primarias se harán?

La elección nació con muchas amenazas, algunos creen que nació muerta pero no, debemos luchar porque salgan adelante contra todo pronóstico, confío en que se podrá con esta Comisión de Primaria. Llegar al 22 de octubre y hacer las primarias es solo cuestión de resistir, teniendo claro que hasta ese día, con poderes públicos secuestrados por el partido de gobierno, le pueden dar un hachazo.

Debemos seguir trabajando con la convicción de que se hará la primaria, la Comisión se ha expandido por toda Venezuela y hay garantía de que habrá centros de votación en los 335 municipios y en las más de mil parroquias. El venezolano tiene que salir a votar porque el voto masivo es la única garantía de éxito que tenemos, más de 2 millones de personas deben legitimar el proceso, está en juego la patria.

Hoy continuamos con nuestro ciclo de reuniones con el candidato a primarias, César Almeida, quien nos presentó los siete objetivos fundamentales de su propuesta para el país.



⚪️⚫️🔵 pic.twitter.com/pMEcUGuAYw — Fuerza Vecinal (@lafuerzavecinal) August 10, 2023

“Candidato debe salir de primarias”

¿Hay algo que le preocupe del proceso de primarias?

Me preocupa enormemente que entre los mismos candidatos pareciera haber una campaña para que las primarias no se den. Es fácil lanzar dardos para que otros hagan pero todos tenemos responsabilidad en este proceso, por eso algunos tienen bien ganado ese 80% de rechazo. Tenemos que trabajar unidos, con la misma visión.

¿Ve posible un acuerdo entre los candidatos en caso de que persistan inhabilitaciones políticas?

Hemos tenido dos reuniones, estaremos trabajando en una estrategia para subsanar ese plomo en el ala, el hecho de que haya candidatos inhabilitados es un riesgo altísimo para 2024, porque el nivel de frustración y decepción de la gente que fue a votar en las primarias puede ser muy grande. Se había dicho que las reuniones serían todos los lunes, pero por las diferentes agendas no se ha podido.

Tenemos que ser muy responsables en ese punto, invito e invoco el sentido común de quienes hoy están inhabilitados para que si es necesario puedan voltear la mirada hacia otro candidato que debería salir de los 13 actuales. No comparto que si el ganador de las primarias está inhabilitado haya que darle un cheque en blanco para que ponga a la persona que quiera fuera del proceso, eso no puede pasar.

Si bien entre los candidatos tenemos diferencias también hay intenciones de poder unirnos, he tenido conversaciones con algunos candidatos, no puedo decir los nombres ahora mismo, pero estamos buscando la manera de consolidar una unidad para darle confianza a los venezolanos, para que el candidato para 2024 salga de la primaria y no se imponga a nadie externo.

¿Los candidatos a las primarias ya hicieron su aporte económico al proceso?

Sí, hicimos un aporte inicial voluntario y el doctor Jesús María Casal nos dejó saber que si en un momento dado se pudieran requerir algunos otros fondos, debíamos estar dispuestos a colaborar más y creo que hay que hacerlo.

Fue un monto de acuerdo a las posibilidades, no fue una piedra de tranca en el sentido de que si no aportabas no participabas o si no se pagaba un monto específico, fue un sentido de conciencia de la Comisión que yo aplaudo. También debemos tener un respaldo con recursos propios para mover las candidaturas y la Comisión está consciente de eso.

Candidato no está de acuerdo con privatizar Pdvsa. Foto: Mairet Chourio

¿Por qué no participó en el debate entre candidatos en la UCAB?

Mi equipo estuvo pendiente de hacer los contactos para participar y nos aseguraron que estaríamos allí pero no fue así, no recibimos una invitación. Hablaron de un proceso inclusivo y se dejó a candidatos por fuera, hasta última hora se esperó la decisión de Capriles de participar, de Roberto Enríquez, mientras a otros les decías que solo había capacidad para ocho, fue un proceso excluyente.

Pero hay la disposición de hacer otros debates con igualdad de condiciones para todos los candidatos por parte de la Comisión de Primaria que no tuvo que ver con la organización en la Universidad Católica (UCAB).

Propuestas al país

¿Qué propone para que Venezuela salga de la crisis?

Tenemos un plan que hemos diseñado con un conjunto de asesores, expertos multidisciplinarios. Es delicada la situación, tengo que hablarle a la gente con la verdad y es mentira que vamos a solucionar los problemas de un solo guamazo, haremos una evaluación y habrá prioridades. Una de ellas es lograr ser autosostenibles, autoabastecernos, uno de nuestros objetivos fundamentales es implementar un plan nacional de siembra extensiva.

Tenemos que buscar la manera de poder con 800 millones de dólares en créditos para inversiones en el sector agropecuario para poder autoabastecernos. Eso nos va a traer por ejemplo, que podamos producir suficiente maíz y no importarlo, el alimento concentrado para animales que a su vez producirá pollo, huevo, carne de cerdo, leche y comenzará a mover el aparato productivo nacional, rescatar la vialidad.

También incrementar la producción de petróleo a 2 millones de barriles a vuelta de cinco años y será en ese tiempo porque no sabemos qué nos podemos encontrar en la industria petrolera, hay pruebas de lo mal que estamos.

¿Privatizaría Pdvsa?

La respuesta es no, porque siendo una empresa pública, funcionó como si fuera privada y los resultados eran increíbles. Me molesta que este gobierno tomó a una industria que producía 3 millones de barriles diarios y ahora solo producimos 600 mil, pero también escuchar a candidatos diciendo que Pdvsa está quebrada pero con una mínima inversión la levantamos otra vez, eso es mentirle al país.

Para llevar a Pdvsa a producir otra vez 3 millones de barriles diarios necesitaríamos invertir entre 30 y 40 mil millones de dólares, es un desafío pero no imposible porque lo que debe hacerse es acabar con la corrupción. Las inversiones extranjeras jamás van a venir mientras no exista seguridad jurídica.

¿Cómo ve la relación actual entre Fedecámaras y el gobierno de Maduro?

Cuando lanzamos la candidatura en mayo, no me prestaron un local por temor al gobierno pero ahora que el actual presidente de Fedecámaras dijo que había que levantar las sanciones, en automático hubo un amalgamiento entre gobierno y el gremio empresarial. El llamado es al raciocinio, siempre y cuando se hagan acercamientos que vayan en pro de los intereses de la nación lo aplaudo, pero si son por intereses particulares, por enriquecimiento o solo por temor, no estoy de acuerdo.

¿Se sentaría a negociar con el chavismo para una transición?

Es obligatorio hacerlo, estoy dispuesto a una negociación pero con la justicia por delante, que todas esas personas que tengan cuentas pendientes con la ley respondan, que se reintegre toda esa plata robada a las arcas del Estado. La espada de la venganza está en el pote de la basura con nosotros, pero la impunidad no puede continuar reinando en Venezuela.

¿Qué propone para el sector educativo?

Primero un plan especial de ayuda para todos los docentes, para que puedan salir a flote de manera progresiva, formar nuevos docentes porque muchos han emigrado. Tenemos que fortalecer la educación en Venezuela ahora porque el daño que veremos en un años cuando no podamos atender las demandas de desarrollo del país, será grande porque tendremos personas con muy bajo nivel. Es una gran preocupación que tenemos y será prioridad con la asesoría adecuada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...