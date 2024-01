Este 23 de enero, la dirección nacional del partido Acción Democrática (AD), liderada por el secretario general, Henry Ramos Allup, comunicó la decisión de sustituir de manera definitiva a Carlos Prosperi de la secretaría nacional de organización por Piero Maroun, quien venía desempeñando dicha función de manera temporal desde noviembre de 2023.

Prosperi, excandidato de AD en las pasadas primarias de la oposición, no demoró en responder a través de un comunicado colgado en su cuenta de la red X en el que sostuvo que una «cúpula» dentro del partido blanco, desde Caracas, toma las decisiones sin consultar a dirigencia regional y a las bases. Advirtió que su condición de militante no se la pueden quitar y que trabajará por la reunificación de la tolda.

Consultado por Efecto Cocuyo, el secretario general de AD en el estado Bolívar y diputado regional, Freddy Valera, indicó que la decisión de sustituir a Prosperi por Maroun fue tomada por la dirección nacional en consulta con los secretarios estadales, debido al desacato a la línea partidista asumida por Prosperi en el transcurso de la contienda opositora.

Diferencias

«En las primarias surgieron diferencias entre lo que decía Prosperi y AD y perjudicó el trabajo partidista. Primero se tomó la decisión de manera temporal y ahora es definitiva porque Prosperi sigue manteniendo una posición contraria a la línea partidista. La posición asumida por el partido fue participar en las primarias y acatar las reglas, luego se produjo un resultado que dio como ganadora a María Corina Machado y la posición es luchar por esa candidatura presidencial», señaló Valera.

El también exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) aclaró que es una medida interna que no implica un problema de división en la tolda, sino como respuesta a los cuestionamientos que mantiene Prosperi fuera de la línea partidista, pese a que al principio se sometió al proceso de primarias con todas sus reglas.

«No se ha expulsado a nadie, él (Prosperi) se autoexcluye de la línea partidista», sostuvo.

Dijo desconocer si el excandidato a las primarias se sumará a la corriente que lidera el diputado de 2020 Bernabé Gutiérrez, aunque dejó entrever que los planteamientos de «reunificación» son muy parecidos. Valera recalcó que AD es un partido de oposición y que no coopera con el gobierno de Nicolás Maduro, ni sus dirigentes legítimos comportan como «voceros» del Ejecutivo.

Gutiérrez fue designado como presidente ad hoc del partido blanco mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de junio de 2020, que ordenó la intervención de AD. Fue expulsado de la tolda y sustituido en la secretaría de organización por Prosperi, pero legalmente tiene el control de la tarjeta electoral de dicha tolda.

«Los planteamientos que él hace (Prosperi) en su comunicado son sus opiniones y no tiene que ver con los parámetros con los que funciona AD, él formó parte de esa directiva que ahora cuestiona por no estar dentro de ella. Este es un año electoral y corresponde trabajar en unidad por la candidatura de María Corina Machado y dejar de verse el ombligo», reprochó Valera.

De la candidatura a la «autoexclusión»

Mientras desempeñaba funciones como secretario nacional de Organización, a Prosperi le llegó otra responsabilidad, con la intención de AD de presentar una candidatura propia para las elecciones presidenciales de 2024.

Desde que se planteó la posibilidad de hacer primarias para escoger a un abanderado unitario de la oposición, se asomó el nombre del joven dirigente, quien comenzó a recorrer varios estados del país desde 2022. Una vez fijada la fecha para el 22 de octubre de 2023, la opción de Prosperi asumió la candidatura oficial por AD en los comicios opositores.

Pero algo ocurrió durante el proceso de primarias, porque la relación entre el también diputado de 2015 y su partido comenzó a tensarse, hasta que finalmente se toma la decisión de sustituirlo por Maroun. A continuación un recuento:

Comenzaron las críticas. Diez días antes de las primarias, Prosperi criticó a la Comisión Nacional de la Primaria por falta de información sobre los centros de votación. A través de un video colgado en su cuenta de X, aseguró desconocer dónde votaba e instó a la Comisión a brindar información precisa para que los electores ubicaran su centro nucleado con facilidad.

Cinco días antes de los comicios internos mantuvo la queja sobre la falta de información y hasta denunció un supuesto ventajismo a favor de Vente Venezuela, organización de María Corina Machado. El día de las primarias fue más allá y advirtió que no reconocería los resultados.

«No cuenten conmigo para reconocer resultados sesgados», llegó a decir, lo que obligó a que Ramos Allup diera una rueda de prensa, desmarcando a la tolda de los señalamientos de Prosperi.

En las primarias, Prosperi obtuvo 112.523 votos, ubicándose en un lejano segundo lugar, puesto que Machado se alzó con el triunfo con 2.253.825 votos.

Ramos Allup: fue una decisión unánime

Desaparece y aparece. Prosperi «desapareció» de la escena pública durante unos días para reaparecer con otro video en su cuenta de Twitter el 30 de octubre.

Montado a caballo desde su finca, agradeció mensajes de solidaridad de conocidos, el apoyo de sus compañeros de partido y advirtió a quienes, según dijo, lo querían ver apartado de la carrera política y creyeron que «no se levantaría del piso», «que se quedaron con las ganas». Recalcó que su compromiso es con Venezuela y con verla libre.

Conocida la designación de Maroun, Prosperi quiso aclarar a El Nacional que no había salido de la directiva adeca: «Eso es una noticia falsa. Yo simplemente metí un permiso de 100 días. Han pasado 7 u 8 días, eso fue lo único que sucedió», expresó.

Maroun se juramenta. Este 23 de enero, Ramos Allup felicitó a Maroun por su designación y confirmó lo que aseguró fue una «decisión unánime» del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD «y la totalidad» de los Comités Ejecutivos Seccionales de los estados.

«Hoy tomé juramento como nuevo Secretario de Organización Nacional de AD. Gracias a la Dirección Nacional, a los secretarios generales de los Estados, que en reunión semipresencial ratificaron su confianza para trabajar en la organización y compromiso unitario del partido», respondió Maorun.

Exige elecciones internas

«Hoy recibo por medio de redes sociales la notificación donde me excluyen de mi partido Acción Democrática, nada raro que actúen así, ya han sucedido actos similares con nuestros compañeros, incluyendo al expresidente Carlos Andrés Pérez, utilizando siempre una excusa sin sustento alguno», expresó Prosperi en su comunicado de este 23 de enero, al conocer que fue relevado en el cargo.

Al inicio del texto, Prosperi recriminó a la dirigencia adeca por no escuchar «jamás a las bases» y los señaló de intentar mantener cargos para hacer «negociaciones oscuras», de no votar en las primarias y de destituir a dirigentes regionales de manera arbitraria. También aseguró que mantiene su compromiso con AD y con la «verdadera unidad» necesaria para el cambio político.

Advirtió además que la política «no se hace desde Caracas, donde las cúpulas toman decisiones de manera inconsulta» y llamó a no más divisiones dentro de la tolda por «problemas personales entre dos personas», en alusión a Ramos Allup y Gutiérrez.

«Desde ahora y como militante que soy de mi partido, cargo que no me pueden quitar quienes no dan ejemplos de amplitud, sino que se comportan como monarcas (…) Aquí llegó la hora de que las bases del partido, en elecciones internas, escojan a sus autoridades, como lo señalan los estatutos de nuestra organización política, llegó la hora de la reunificación de nuestro partido», exigió.

El diputado de 2015 y dirigente de AD en el estado Sucre, Robert Alcalá, comentó a Efecto Cocuyo en noviembre de 2023, que el proceso de revisión interna, que incluye elecciones para renovar autoridades, es una tarea pendiente en el partido, para adaptarlo a los nuevos tiempos y responder a las necesidades de sus bases y en general de los venezolanos.

«Tenemos que revisar lo que viene que es la organización del partido para apoyar la candidatura presidencial. Hoy se hace revisión de las estructuras, todo esto en medio de una situación jurídica difícil que sigue atravesando AD por la confiscación de sus símbolos y tarjetas por parte del gobierno nacional a través del TSJ», acotó Valera.

Mi compromiso sigue íntegro con mi partido Acción Democrática, hoy más que nunca continuaré luchando por mi país.

Jamas olvidemos que tal día como hoy se salió de una dictadura, hoy la ejercen quienes pretenden sin consultar las bases mantenerse en sus cargos.

¡ADelante! pic.twitter.com/goobxaUMrI — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) January 23, 2024

En reunión semipresencial con la Dirección Nacional de @ADemocratica y los Secretarios Generales de los Estados, fue ratificado el compañero @PieroMaroun como Secretario de Organización Nacional del Partido. Desde YA listos para la organización y trabajo en UNIDAD por Venezuela🇻🇪 pic.twitter.com/KrNAK63vKw — AD Organización Nacional (@Organizacion_AD) January 23, 2024

Hoy tomé juramento como nuevo Secretario de Organización Nacional @ADemocratica. Gracias a la Dirección Nacional, a los secretarios generales de los Estados, que en reunión semipresencial ratificaron su confianza para trabajar en la organización y compromiso unitario del partido. pic.twitter.com/J4dxmm49EH — Piero Maroun (@PieroMaroun) January 23, 2024

