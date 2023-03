El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, cuestionó la designación de Henrique Capriles Radonski como candidato de Primero Justicia a las elecciones primarias de la oposición, que se realizarán el próximo 22 de octubre.

«Gente que yo he visto por allí porque ‘chatarrita’ (Henrique Capriles) lo designaron candidato. Son capaces de emocionarse porque a ‘chatarrita’ lo designó candidato. Yo no sé por qué lo designaron si él está inhabilitado«, dijo este miércoles 1 de marzo durante la transmisión de su programa semanal de televisión.

La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, hizo el anuncio formal de la candidatura de Capriles Radonski en horas del mediodía.

Sin embargo, no aclaró del todo, en una rueda de prensa en la sede del partido, que pasará si resulta ganador del proceso y no puede participar en los comicios presidenciales previstos para el año 2024.

«Es trabajar y presionar, hacer lo que sea necesario. Venezuela toda va a volcarse en la defensa de esos derechos, a luchar por elecciones con garantías», aseguró.

Cabello recordó que en el año 2017 la Contraloría General de la República inhabilitó al exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por un lapso de 15 años.

«Eso es lo que dice una resolución de la Contraloría por corrupto, por mal manejo de los recursos del Estado. Él está inhabilitado. No sé que va a ocurrir allí, qué creen ellos que pueda ocurrir. De todas maneras deben estar preparados por si acaso hay una eventualidad que no lo dejen… si él se va a inscribir y está inhabilitado no puede participar, digo para las elecciones presidenciales si gana».

Qué dijo la UE sobre inhabilitaciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que participó en el proceso de las elecciones regionales y municipales de 2021, cuestionó las inhabilitaciones contra candidatos adversarios del chavismo.

En su informe final de estos comicios, que presentaron en 2022, recomendaron la derogación de la Ley del Odio y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuviera una mayor independencia del Poder Judicial para garantizar una autonomía más amplia.

Igualmente dijeron que la Contraloría debe permitir a quienes inhabilita el debido proceso para su defensa y recibir repuesta oportuna a sus casos.