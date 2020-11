Cabello increpa a Almagro por no opinar sobre elecciones en EEUU

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), nuevamente se refirió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de quien dijo que no ha emitido ningún tipo de opinión sobre lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos.

Durante el acto de inicio de campaña ante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en San Carlos, estado Cojedes, el dirigente psuvista dijo que diversos entes internacionales como la Unión Europea y la OEA no se han pronunciado sobre las recientes elecciones en norteamérica, porque a su juicio, no les interesa.

“Almagro no ha escrito nada sobre los EEUU, no le importa; solo es bueno para presionar a los pueblos del mundo y nosotros tenemos que dar una lección moral, empezando por salir a votar con las medidas de bioseguridad”, dijo Cabello

Oposición dividida

Ante el proceso de elecciones parlamentarias en diciembre, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente alertó a los seguidores del chavismo que deben estar alerta y apoyar la idea del Psuv que es “sacar a los apátridas del Parlamento”.

“El 6 de diciembre la oposición va más dividida que nunca, pero no nos confiemos. Vamos a ganarle todo en Cojedes, volveremos a estar invictos. No caigamos en chantaje, si ellos no se prepararon para esta batalla, no es culpa nuestra”.

Destacó que en los cinco años la actual Asamblea Nacional aprobó muy pocas leyes. Según Cabello, los actuales diputados se dedicaron a apoyar y promover la violencia.

El evento contó con la presencia de los candidatos del Psuv a la AN por el estado Cojedes así como un público que si bien mantenían sus mascarillas, no tenían una separación considerable como medida de bioseguridad y no se distanció mucho de lo ocurrido el miércoles en Vargas y el martes en la plaza Diego Ibarra de Caracas

