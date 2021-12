Cabello: Si el alcalde o gobernador no pueden resolver problemas, vayan a Caracas

Este viernes 3 de diciembre, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la juramentación de Julio León Heredia como mandatario regional reelecto de Yaracuy, llamó a los nuevos gobernadores y alcaldes del país, independientemente de la tendencia política, a pedir ayuda a Miraflores cuando no puedan resolver problemas por falta de recursos.

Cabello, quien continuó de gira por las regiones, para encabezar las juramentaciones de los gobernadores, militantes del chavismo, elegidos el 21 de noviembre dijo: Si el alcalde no puede resolver el problema debe dirigirse al gobernador así no sea de su partido. Aquí en Yaracuy la oposición no tiene alcaldes pero sí legisladores y de ellos también esperamos propuestas. Y si no puede el gobernador se van a Caracas. Yo estoy a la orden para ayudar en lo que podamos», aseguró el también diputado de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre.

Reconoció que hay alcaldes y comunidades que se trasladan a la capital del país con una carpeta bajo el brazo y piden ser atendidos por el Parlamento, pero como los diputados no tienen capacidad para ayudarlos, se devuelven con la misma carpeta. Prometió que esta vez «entre otros» brindarán toda la ayuda posible.

«Al pueblo le molesta más que no los atiendan que los problemas en sí. Hay que cambiar la forma de gobierno, la propuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro es cambiar. La pirámide de poder debe invertirse definitivamente con el poder popular de primero», dijo.

Solo 1% de recursos

Cabello también se refirió al tema de las sanciones internacionales, a las que el chavismo tilda de «bloqueo». Dijo que el levantamiento de las medidas no depende del gobierno de Nicolás Maduro sino de Estados Unidos y que lo que puede hacerse es usar dicha dificultad para que el país crezca por sí solo y se impulse la producción nacional para atender la demanda interna.

«No podemos apuntar a un crecimiento económico que lo pague el pueblo sino uno que le permita cubrir sus posibilidades, hay que intentarlo, para eso el pueblo que nos eligió debe gobernar con nosotros», dijo.

León Heredia, quien en su discurso pidió «lealtad» para con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, admitió las limitaciones económicas que padeció su gestión.

«Nosotros apenas recibimos 1% de los recursos que recibíamos antes, ha sido muy duro pero puedo decirles que lo peor ya pasó y cerramos un año en mejores condiciones económicas», aseguró.

El gobernador prometió mejoras en su segundo mandato en áreas como la salud, así como un incremento de sueldos a los empleados públicos, a quienes llamó «héroes» por resistir.

Uno de los reclamos de factores políticos y autoridades regionales ha sido que el chavismo en el poder se ha dedicado a revertir la descentralización, al despojar de sus competencias a gobiernos regionales, especialmente los de oposición. También, de usar el control sobre los recursos públicos como arma política, al no transferir lo que corresponde a cada región por Situado Constitucional. La situación se fue agravando a medida que los ingresos por exportación petrolera descendieron bruscamente.

Consolidar el poder popular

Cabello advirtió igualmente que quienes vencieron en las megaeleciones regionales del 21 de noviembre deben asumir la consolidación del poder popular, admitió que no están obligados, pero que si llegaron con los votos del pueblo, deben acatarlo.

«Los que decidieron no votar asumieron que quien ganaba los representaba o que quienes votaron lo hicieron por ellos, el resultado es que ganó Julio León Heredia. Vienen tiempos buenos para Yaracuy y para Venezuela», prometió.

En este punto León Heredia volvió a secundarlo: «El que no lo entienda debe darle paso a otro. El pueblo quiere cambio, renovación», apuntó.