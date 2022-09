Aspiraciones presidenciales dividen a la Alianza Democrática

En la Alianza Democrática, como se autodenomina la oposición “moderada”, hay más de un aspirante a la silla presidencial. Aunque las elecciones están previstas para 2024, la ambición de algunos dirigentes ya comienza a dividir a este grupo que no ha anunciado primarias para alcanzar un consenso entre los partidos que lo integran.

Tampoco se anotarán en las primarias de la Plataforma Unitaria, sector que los tilda de “alacranes” y de “oposición disfrazada”.

Aunque la Alianza Democrática participó en coalición en los comicios parlamentarios (2020) y regionales y municipales (2021), esta no parece ser la fórmula aplicada para las presidenciales.

Bernabé vs Brito

El dirigente Bernabé Gutiérrez, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impuso como secretario ad hoc de Acción Democrática, picó adelante y anunció el 31 de agosto que es el abanderado oficial de la tolda blanca.

“No habrá potencia extranjera ni grupos poderosos que me obliguen a renunciar”, advirtió.

La candidatura de #AcciónDemocrática de la cual soy su abanderado oficial, es para contar la tarjeta BLANCA contra la roja, ganar la presidencia de Vzla y resolver los problemas que afectan al pueblo. No habrá potencia extranjera, ni grupos poderosos que me obliguen a renunciar. pic.twitter.com/cxEhirBTYV — Bernabé Gutiérrez (@adbernabe) August 31, 2022

Bernabé controla la tarjeta electoral de AD y los símbolos del partido; sin embargo, otra ala de la organización política que lidera Henry Ramos Allup postuló a Carlos Prósperi, el político se medirá en las internas de la Plataforma Unitaria que se realizarán en 2023.

Dos días después del anuncio de Bernabé, Primero Venezuela eligió al diputado de la Asamblea Nacional José Brito como su candidato para las presidenciales.

«Aquí no podemos seguir inventando gobiernos de mentira que se circunscriben en el rostro del conflicto. Hoy nosotros tenemos que ir más allá que esas cúpulas que le han hecho tanto daño al país», declaró Brito en referencia al gobierno interino que encabeza Juan Guaidó.

No obstante, desde el partido que comparte simbología muy parecida a la de Primero Justicia, dejan la puerta abierta a declinar: “Si nuestro abanderado suma el respaldo solicitaremos a las demás fuerzas políticas a que se sumen a la propuesta de nuestro hermano, pero si no, no nos convertiremos en un obstáculo para quien sí reúna las condiciones”, dijo Luis Parra, presidente de la organización.

Una fuente de la Plataforma Unitaria estima que la estrategia de la Alianza Democrática es ir divididos para fragmentar el voto, lo que beneficiaría al chavismo.