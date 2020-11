Asamblea Nacional alerta sobre el desmantelamiento de gobernaciones en varios estados

La plenaria virtual de la Asamblea Nacional (AN) debatió este martes sobre la problemática social en sectores como el educativo, jubilados y pensionados y sobre la emergencia en el Táchira producto de las lluvias.

Los diputados hicieron énfasis además en lo que se denunció como el desmantelamiento de las gobernaciones en algunos estados del país, lo que agrava, alertaron, la emergencia humanitaria que padecen sus poblaciones. Se indicó que la falta de planes de inversión en diversas áreas, producto de la insuficiencia presupuestaria, afecta especialmente a regiones como Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro e incluso Caracas.

“Estamos ante la destrucción masiva de la infraestructura y de obras institucionales. En Amazonas la gobernación está cerrada, clausurada, no cumple con sus funciones. El hospital José Gregorio Hernández sin medicinas, personal de salud, sin mantenimiento y abandonado, la comandancia general de policía sin vehículos, sin colchones, los funcionarios sin uniformes, sin servicio médico ni seguridad social y ni hablar de los reclusos que allí tienen, las escuelas saqueadas y abandonadas”, alerta el diputado indígena Julio Ygarza.

Añade que los servicios que dependen de dicha gobernación como el alumbrado público no sirven, así como no funcionan los espacios culturales, deportivos y turísticos. “No hay agua potable, electricidad, gasolina para que los indígenas se desplacen. Las gobernaciones representan el fracaso, abandono del gobierno nacional y son incapaces de generar calidad de vida para la población”, subraya.

Denuncian desvío de presupuesto

El parlamentario Rachid Yasbek aseguró que gobiernos regionales como el del estado Bolívar se convirtieron en “antros de corrupción”, al promover actividades ilegales como la minería para beneficiar a un grupo político y a irregulares. Mientras, rechaza, la gente padece la falta de acceso a los servicios, a la alimentación, a la salud y a la educación.

“Esta situación es producto de la eliminación de la descentralización, eliminaron los planes de inversión en las regiones que recibían fondos nacionales según las necesidades de cada estado y aunado a ello se desvían los escasos presupuestos destinados a las gobernaciones a protectores usurpadores designados por el gobierno”, expresa.

Recalca que las jefaturas regionales solo se limitan a pagar nóminas con sueldos muy bajos porque es el gobierno central el que fija el salario sin tomar en cuenta los tabuladores.

“Los obreros y empleados no gozan de sueldos dignos, uniformes, los sindicatos desaparecieron forzosamente, ya no tienen a quien recurrir para discutir aumentos de sueldos. Las máquinas con las que contaban para arreglar calles, carreteras se encuentran en mal estado y no hay dinero para repararlas”, acotó el diputado indígena, Romel Guzamana.

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, quien presidió la sesión vía Zoom, expresó que cuando se logre el cambio político, el proceso de reconstrucción nacional debe pasar por el rescate de la descentralización en el país. Asegura que es imperativo que los gobiernos regionales tengan la autonomía y el poder de actuar en beneficio de la gente con recursos y planes de inversión.

Emergencia en Táchira

Precisamente por la falta de recursos, en este caso de la Gobernación del Táchira, la diputada Karim Vera solicita al Gobierno interino que preside Juan Guaidó que pida ayuda internacional para atender la emergencia generada por las lluvias. Indicó que hay cerca de 500 viviendas destruidas, 1.300 familias damnificadas y el paso vial destruido por el desbordamiento del río Carapo, municipio Junín, que comunica el estado andino con los llanos.

“Hay un estado de calamidad y emergencia en el Táchira desde hace 15 días, azotado de forma preocupante por las lluvias que han afectado parte de la infraestructura vial, viviendas destrozadas, pérdidas de vidas. El sábado 7 de noviembre las lluvias provocaron el desbordamiento del rio Carapo con el saldo lamentable de tres mujeres fallecidas, entre ellas madre e hija”, lamentó la diputada.

Acotó que la región que comunica la entidad con Colombia, también fue afectada por la crecida de la quebrada La Dantera y el río Táchira, con resultado de familias damnificadas en los municipios Sucre y Miranda. Es el segundo estado para el que los parlamentarios solicitan a Guaidó que tramite financiamiento internacional. Recientemente la petición se hizo para atender la emergencia por inundaciones en Maracay, estado Aragua, donde el Gobierno interino aprobó en septiembre un Decreto de Estado de Alarma para facilitar la búsqueda de recursos provenientes del exterior.

Acuerdo por los pensionados

Los parlamentarios también rechazaron que la administración de Nicolás Maduro no destine recursos para aumentar sueldos, montos de las pensiones, así como el presupuesto de universidades públicas pero sí para gastos militares tales como la compra de armamento al gobierno de Irán.

La plenaria aprobó un acuerdo en el caso de los jubilados y pensionados en el que contempla notificar a las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la situación de los trabajadores en situación de retiro dentro y fuera de Venezuela. Denuncian que 13 mil pensionados en el exterior están condenados a la indigencia porque el Ejecutivo nacional se niega a emitir el dinero que les corresponde.

Señalan que la situación no es distinta dentro del territorio nacional, donde la pensión apenas es de 400.000 mil bolívares, lo que equivale a menos de dos dólares mensuales. Agregan que en el caso de los trabajadores jubilados de las alcaldías y gobernaciones la ley vigente establece que las pensiones se reducen a 80% del último salario devengado y que a pesar de lo “pírrico” el gobierno se niega a que se modifique la norma.

Se recordó que en abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados , pero a su vez la declaró inviable económicamente y por tanto imposible de aplicarse, lo que impidió su promulgación.

“La muerte de dos abuelitos en Puente Hierro (Caracas) refleja la situación de jubilados y pensionados en todo el país que mueren de hambre porque no tienen con qué comer, hay una gran desigualdad, el trabajo honesto es mal pagado. Jubilados y pensionados de Pdvsa, Cantv, CVG siguen luchando por tener una pensión digna y tenemos que acompañarlos a través de acciones de calle”, instó el diputado Marco Bozo.

Exigen más presupuesto para universidades

El mismo acompañamiento en la calle se pidió para profesores, alumnos y empleados administrativos y obreros del sector universitario. Esto, ante la falta de presupuesto para mantenimiento de infraestructuras, aumentos de sueldos y beneficios estudiantiles como becas y comedor.

Durante una protesta, frente a la Comandancia de la Armada en San Bernardino, Caracas, este lunes 9 de noviembre, voceros de la Conferencia Nacional de Estudiantes de Venezuela (Confev) rechazaron que actualmente la beca de un estudiante universitario es de apenas 0,5 centavos de dólar, mientras que los docentes ganan menos de 5 dólares.

“Hace pocas semanas se dio a conocer el presupuesto aprobado para la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) para su funcionamiento en el año 2021, el cual para la UCV fue del 2,27 % de lo solicitado y para la USB fue el 0,5 %, mientras que el presupuesto para la defensa todos los años aumenta”, denunciaron.

Cada punto fue aprovechado por los diputados para promover la consulta popular que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de diciembre en el país, como una vía para lograr el cambio político y resolver los problemas.