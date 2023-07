Alianzas, apoyos y posibles acuerdos: así se mueven candidatos y partidos antes de la primaria

Al cierre del lapso (23 de julio) para los retiros o sustituciones de candidaturas para las primarias de la oposición, que se verán reflejados en la boleta electoral, abanderados como María Corina Machado, Delsa Solórzano y Andrés Caleca continúan en recorridos de precampaña por el país; mientras que Primero Justicia (PJ) enfrenta movimientos internos por el estancamiento de la promoción de Henrique Capriles en las calles y Un Nuevo Tiempo (UNT) retira su candidatura.

¿Qué indican estos movimientos? Politólogos consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que los «cálculos» de PJ y UNT apuestan más a la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que dio algunas señales de posible reanudación en Bruselas y lo que allí se pueda lograr para 2024 que a las primarias. De allí que, señalan, el partido de Manuel Rosales asume el «costo político» de no participar, mientras Capriles aguarda por una habilitación y se mantiene en la contienda.

Para la politóloga María Verónica Torres, otras alianzas entre partidos políticos y la posibilidad de un consenso frente a acciones del gobierno contra las primarias, entre ellas las inhabilitaciones, se verán después de la consulta del 22 de octubre; no antes. Estima que competirán los candidatos hasta ahora inscritos, que son 13, Capriles incluido, pero advierte sobre cálculos para 2024 que se hacen desde ya, basados en acuerdos a los que se puedan llegar con Miraflores con mediación internacional.

¿Qué pasa con PJ?

«Henrique Capriles dirige esfuerzos hacia la Plataforma Unitaria, no hacia la Comisión de Primarias, porque su estrategia no es la campaña electoral y, por lo tanto, no invertirá recursos en recorridos nacionales. Es la negociación, al costo de la fuga de militantes. La negociación favorece a Capriles y a Rosales, pero no a María Corina Machado, por eso ella se va a Nueva York a presentar su programa de gobierno, como estrategia para ser incluida en las negociaciones, como una alternativa», sostuvo Torres.

Este 25 de julio, el exconcejal de Caracas por PJ Jesús Armas anunció su retiro de PJ para apoyar a Machado. Justificó el respaldo porque cree que en la actual lucha política se requiere «firmeza» y considera que la líder de Vente Venezuela tiene el liderazgo necesario para derrotar a la administración de Maduro. En un video divulgado en Twitter, la exdiputada nacional agradeció el apoyo del joven dirigente.

Para derrotar al régimen y abrir las puertas al futuro, necesitamos firmeza y claridad.



Es por eso que hoy, en el 456 aniversario de mi Caracas, anuncio mi apoyo a la campaña de @mariacorinaya.



Este compromiso por Venezuela es #HastaElFinal pic.twitter.com/7ECqjPrYWa — Jesús Armas (@jesusarmasccs) July 25, 2023

«Hay que tener cuidado con los espejismos», respondió el presidente de PJ Caracas, José Guerra, mediante un comunicado. Pero no es el primer desacuerdo que se manifiesta en la tolda aurinegra, a mediados de julio, presidentes regionales del partido se habrían reunido con Capriles para cuestionar que su campaña se había desinflado en las últimas semanas, según reseña de Tal Cual. También se le criticó por no participar en el debate de los aspirantes a Miraflores en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En los últimos días, Capriles se ha pronunciado sobre los problemas sociales del país, tales como la falta de agua y el bajo salario mínimo en sus redes sociales, pero no ha realizado recorridos por regiones. El 7 de julio hizo una «parada» en El Guapo, estado Miranda, para hablar con comerciantes, y el 14 de julio tuvo un acto político en el Colegio de Ingenieros de Caracas, donde llamó a la unidad entre los factores políticos.

La primaria es un proceso abierto de participación de los venezolanos para elegir al candidato que enfrentará al régimen en las elecciones presidenciales 2024. El ganador debe contar con el apoyo de todos para que así salga fortalecido de dicho proceso. La primaria no es una… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 17, 2023

«Desde algunos partidos están desinflando las primarias con su comportamiento, por lo que creo que no tendrán el mismo entusiasmo de 2012, aparte de que las condiciones son distintas.

Mientras vemos que candidatos como Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Andrés Caleca, Andrés Velásquez y Carlos Prosperi se mueven por el país, UNT cree que si se produce un consenso no necesitan estar en primarias, Rosales es gobernador y está habilitado por ahora», señaló el politólogo Christian Rivas.

¿Qué pasa en UNT?

El 20 de julio, UNT solicitó a la Comisión Nacional de Primaria, el retiro de la candidatura de José Rafael Hernández Pérez, un candidato «comodín» para apartar su «cupo» en la contienda opositora. La Comisión oficializó el retiro cuatro días después. Pero desde UNT se asegura que el partido continúa apoyando el proceso y que de decidirlo anunciarán algún respaldo a otro candidato.

Desde hace un tiempo se rumora que entre Capriles y Rosales existe el acuerdo de apoyar la candidatura presidencial de uno u otro. En el caso del exgobernador de Miranda, Rosales lo apoyaría si logra la habilitación, caso contrario, Capriles respaldaría una candidatura presidencial por consenso del mandatario zuliano. Ninguno ha confirmado tal pacto y aseguran defender las primarias.

Te contamos: El tira y encoge de Manuel Rosales: ¿qué ha dicho Un Nuevo Tiempo sobre su posible candidatura presidencial?

Los últimos movimientos le han valido a ambos dirigentes y partidos, señalamientos en redes sociales sobre supuestas negociaciones con el poder político a favor de intereses particulares a cambio de una cohabitación.

«Seguimos con una oposición fragmentada, sin un liderazgo claro y el gobierno apostará a una mayor profundización de esas diferencias con unas elecciones generales convocadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral porque todos van a querer ser gobernadores, alcaldes y también hará lo posible porque el candidato presidencial de la oposición sea el más potable a sus intereses. No están dispuestos a permitir lo que pasó en Barinas», advirtió Rivas.

Para Torres, apostar más al consenso, le hace más daño ahora a PJ, acostumbrado a moverse en elecciones, a crear candidatos, según dijo, que a UNT y de allí el descontento regional con el desempeño de la candidatura de Capriles, aseguró. Mientras la tolda de Rosales, afirmó, está acostumbrado a luchas a largo plazo y está seguro que el consenso verdadero es para 2024.

¿Fuerza Vecinal se arrima a Prosperi?

Fuerza Vecinal (FV), el partido de los alcaldes de Chacao, Baruta, El Hatillo y Los Salias, del estado Miranda, inició reuniones con algunos candidatos a las primarias para escuchar sus propuestas de gobierno luego de decidir que no competiría en la consulta interna con candidato propio. Tras el encuentro con el abanderado de Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi se habló extraoficialmente de un apoyo a su candidatura, decisión que la tolda no ha confirmado.

Rivas sostiene que no sería extraño tal respaldo porque Prosperi no está inhabilitado, tiene una maquinaria electoral importante para las primarias y se considera que de ganar no tendría tanto rechazo de Miraflores. Advirtió que un ganador de las primarias no inhabilitado igual corre el riesgo de sufrir después la sanción según los cálculos que haga el poder político.

«Antes de apoyar a María Corina por consenso me atrevo a decir que los partidos preferirían a Prosperi que sería un candidato más potable en teoría para el gobierno, incluso veo posible que UNT y Capriles se le sumen», dijo.

Te contamos: La propuesta de «orden de sucesión» que genera diferencias entre candidatos a primarias: lo que opinan analistas

En materia de posibles alianzas postprimarias, en caso de que el ganador esté inhabilitado, Torres ve un escenario distinto. Aparte de una alianza entre UNT y PJ ve más probable que organizaciones como Voluntad Popular, Fuerza Vecinal y AD se sumen y persistan en el apoyo a Machado que ha asegurado que irá «hasta el final» con su candidatura, si resulta ganadora y presionar porque se le deje participar.

«La posibilidad de que sea candidata dependerá de las alianzas internacionales fuera del diálogo con Maduro y si no se logra por lo menos convertirse en una nueva alternativa para las negociaciones a partir del apoyo que reciba en las primarias» agregó.

Según Reglamento sobre Postulaciones, Sustituciones y Manifestaciones de Apoyo a Candidaturas para la Elección Primaria de 2023, hasta 72 horas antes de la votación, la Comisión Nacional admitirá alianzas entre los candidatos y sustitución de postulaciones en situaciones extraordinarias (fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental certificada) pero no se verán reflejadas en la boleta electoral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...