Advierten que capacitación en línea de miembros de mesa es incompleta

Desde el 8 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puso a disposición de los miembros de mesa para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre siete módulos de capacitación, en la página web del organismo.

Inicialmente, solo los miembros seleccionados el 23 de julio por sorteo podían registrase para tener acceso a la información, pero en la actualidad cualquier persona puede crear un usuario con la clave, ver los videos, descargar los documentos con el material formativo y obtener una credencial de miembro de mesa accidental.

“La selección de los miembros de mesa se hace por sorteo para que sea transparente, pero si cualquier persona puede tener acceso a la capacitación y a la credencial como miembro de mesa accidental, le restas esa garantía. ¿Para qué se hizo el sorteo entonces?”, se pregunta la coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate, Nélida Sánchez.

El 23 de noviembre, el rector principal, José Luis Gutiérrez invitó a los electores que deseen participar como miembro accidental de mesa electoral, a ingresar libremente a la capacitación online, imprimir la credencial y acudir al centro de votación el viernes 4 de diciembre para la instalación de las mesas y el domingo 6 de diciembre para la constitución y acto de votación. Indicó que dicha formación finaliza el 3 de diciembre.

Formación incompleta

A juicio de Súmate, la normativa electoral no se está cumpliendo en la capacitación de los miembros de mesa, puesto que la que se realiza en línea es incompleta y poco rigurosa, mientras que sobre la capacitación presencial se tiene muy poca información.

“La capacitación a través de la página web es poco rigurosa. En el primer módulo solo muestra un video sobre cómo votar que resalta la opción de seleccionar todo que es el voto entubado. En el quinto módulo sobre el acto de votación explican la opción alternativa (voto cruzado) de una forma, pero la realidad indica que es más complicado para el elector y le lleva más tiempo”, advierte.

Indica además que una vez que la persona haya visto los videos y descargado el material, sin que haya garantía de que realmente los estudió, debe responder tres preguntas sencillas para aprobar el examen y finalmente obtener su credencial.

“Eso no es una formación, no explican cómo es el voto asistido o qué hacer en caso de contingencia. Los miembros de mesa deben hacer bien el trabajo porque son la base de la pirámide de los organismos electorales subalternos y si no conocen bien su función serán más fáciles de manipular por factores interesados”, cuestiona.

La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, apunta que a un ciudadano común no le será fácil entender la explicación que contienen los módulos, por lo que requiere que personal calificado lo oriente. Pero también sostiene que quien sí maneje el tema electoral también tendrá dudas porque hay muchas “sombras” sobre el proceso del 6 de diciembre.

De acuerdo con el capítulo cinco del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), sobre la formación de los integrantes de los organismos electorales subalternos, “Toda electora o elector seleccionado como integrante de un Organismo Electoral Subalterno (entre ellos los miembros de mesa), está obligado a presentarse para cumplir el programa de formación para el desempeño de sus funciones, a cuyo término le será entregada la credencial que corresponda”.

Pero en el artículo 62 también se establece que el CNE a través del Sistema Integrado de Organismos Electorales Subalternos, debe hacer seguimiento a la notificación, formación y desempeño de las electoras y electores seleccionados como integrantes de los Organismos Electorales Subalternos, en este caso de los miembros de mesa.

Siete módulos y tres preguntas

El módulo uno solo contiene un video que enseña cómo votar, el segundo contiene el Manual del Funcionamiento de las Mesas Electorales que debe ser descargado, el tercero se refiere a la Instalación de las Mesas Electorales (video más las Actas de Instalación y Recepción y Acta de Constitución y Votación para descargar.

El cuarto módulo trata sobre la Constitución de las Mesas Electorales con otro video contentivo de instrucciones y un material formativo sobre cómo funciona la herradura de la mesa de votación; el quinto explica cómo transcurre el acto de votación desde el inicio hasta el final con un instructivo sobre cómo votar con las dos opciones (seleccionar todo o voto alternativo). El sexto módulo habla sobre el proceso con las actas de escrutinio (video más un material para descargar titulado Distribución de Actas de Escrutinio.

Finalmente se despliega el módulo siete sobre la verificación ciudadana una vez concluido el proceso electoral con un último video, más un instructivo para descargar sobre este tipo de auditoria sobre el funcionamiento del sistema automatizado, con la finalidad verificar que los comprobantes de voto coincidan con lo reflejados en el acta de escrutinio, en los centros de votación y mesas seleccionadas.

El último requisito que debe cumplirse para obtener el certificado es responder a tres preguntas sobre a qué miembro de la mesa le corresponde explicarle al elector en caso de que este no sepa cómo votar, cuándo se instalan las mesas y cuándo inicia el acto de votación. Una vez marcadas las opciones de respuesta de manera correcta está disponible el certificado en el que aparece la firma de Indira Alfonzo, para ser descargado e imprimir. Antes de contestar, el sistema advierte que de ser incorrectas las respuestas, la persona no tiene opción de repetir la prueba y no obtiene el documento.

A lo largo de la capacitación se hace alusión a normas de bioseguridad para prevenir el COVID-19, tales como el uso obligatorio del tapabocas y de gel antibacterial antes y después de manipular el material electoral.

Sánchez advierte que el poco interés del CNE en la capacitación de los miembros de mesa puede indicar que de antemano saben que son pocos los seleccionados que van a participar el día de la elección. Llegado el día procederían, advierte, a nombrar a los miembros accidentales para suplir a los que no estén, con el riesgo de que esas personas obedezcan a alguna línea política.

El rector Gutiérrez aclaró que solo se podrán incorporar los miembros accidentales en el caso de que llegaren a faltar los miembros de mesa principales, “suplentes y reservas seleccionados por cada mesa electoral”.

A Colina le preocupa que al igual como ha ocurrido en procesos comiciales anteriores, los miembros de mesa terminen siendo los designados en el momento por los partidos políticos presentes, ante la ausencia de los sorteados.

“Muchas personas ni siquiera saben que son miembros de mesa porque el CNE solo publicó una lista y no se les convocó con antelación, pero es que tampoco se sabe cómo fueron seleccionados los miembros de las juntas electorales regionales y municipales que también son organismos subalternos, no sabemos quiénes se presentaron y quienes se formaron, en ese caso también los suplentes de los que no acuden son personas de partidos políticos”, advierte.

Poca información

Sánchez señala además que a la fecha los miembros de mesa seleccionados no han recibido ninguna capacitación presencial y que el CNE tampoco promociona el material formativo al que tienen acceso a través de la página web. Considera que si bien la formación a distancia es una opción debido a la pandemia por COVID-19, el ente comicial no está considerando los casos de quienes no puedan descargar la información por fallas de conectividad o porque no tienen internet.

“Así como se convocó a los partidos políticos para distintas actividades de forma presencial se pudieron tomar medidas preventivas para la capacitación de los miembros de mesa, si están haciendo talleres será en secreto porque no se ha podido constatar”, agrega.

El portal web de Últimas Noticias publicó este miércoles que el CNE activará una sala para la capacitación presencial de miembros de mesa que no puedan acceder a la formación online en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Ambrosio Plaza en Guarenas, estado Miranda. La información es atribuida a fuentes del ente comicial que “pidieron no ser identificadas”. No se informa sobre el resto del país.

La fuente precisa, según el portal, que dicha sala estará activa desde este 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre. “Según estas fuentes, por primera vez podrán participar en estas capacitaciones los electores voluntarios dispuestos a trabajar el 6 de diciembre, día de las elecciones para la renovación la Asamblea Nacional“, reseña el medio.