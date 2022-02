Una muy completa guía de cine feminista (Parte II)￼

La semana pasada compartí una selección de las películas, documentales o series feministas que más me han impactado y que por ser una fuente poderosa de aprendizaje y asimilación, las agrupé en varias categorías. Así, quien la tenga, puede tener a mano una suerte de guía que aborden estos temas.

En esa entrega, que puedes consultar acá, dejé algunos títulos de películas relacionadas con: estereotipos y sesgos basados en sexismo, problemas que son bandera del movimiento feminista actual, mujeres transformadoras que dejaron un legado, historias inspiradoras de liderazgo y activismo de mujeres emblemáticas en el medio político. Seguimos con mis recomendaciones:

Si quieres conocer sobre activismo social en pro de los derechos humanos de las mujeres:

Missbehaviour (2020) Boicot feminista al Concurso Miss Mundo de 1970. Las Sufragistas (2015) Las británicas llevan años reclamando pacíficamente el derecho al voto, pero siempre han sido ignoradas y en 1912 se rebelan. She is beautiful when she is angry (2014) Historia de la segunda ola del movimiento de mujeres feministas en los Estados Unidos 1966 a 1971. Mrs. América (2020) Los inicios del movimiento por la «Enmienda de Igualdad de Derechos», un proyecto de los años 70 que promueve la igualdad de derechos en materia de trabajo, divorcio y propiedad entre hombres y mujeres en Estados Unidos, y que encuentra la dura resistencia de Phyllis Schlafly, una política conservadora que se opone a la enmienda. La voz de la igualdad (2018) Ruth Bader Ginsburg es una abogada luchadora y madre que enfrenta adversidades y numerosos obstáculos en su lucha por la igualdad de derechos. Women at War 1914-1918 (2016) Muestra las valerosas historias de mujeres excepcionales que participaron en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Mercury 13 (2018) Historia de un programa secreto, y con fondos privados para llevar al espacio a la primera mujer astronauta en los años 60s. What the f* is going on (2019) Da pruebas contundentes sobre la existencia del patriarcado y el machismo aun en nuestros días. Good girls revolt (2016) Un grupo de mujeres periodistas de investigación del magazine semanal Newsweek se organizan y entablan una demanda por discriminación de género para exigir que se les diera los mismos derechos que a sus compañeros varones. Made in Dagenham(2010) Las costureras de la planta Ford de Dagenham, en Londres, organizaron una huelga en 1968 para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. El resultado de la protesta fue la aprobación de la Equal Pay Act. Miss Representation (2011) Explora la poca representación de las mujeres en puestos de poder e influencia en Estados Unidos, y desafía la representación limitada de los medios de lo que significa ser una mujer poderosa.

Si quieres saber sobre violencia, discriminación, invisibilización y acoso:

Bomb Shell. El Escándalo (2019) Una presentadora de noticias golpea al fundador de Fox News, Roger Ailes, con una demanda alegando acoso sexual. Athlete A (2020) Relatos y testimonios de las víctimas del doctor Larry Nassar, un médico del equipo olímpico que abusó de más de 300 atletas durante décadas. The Wife (2018) Ficción que muestra el caso de una esposa que se anula para que el marido brille hasta que es nominado al Premio Nobel por un trabajo que ella realizó. Promising Young Woman (2020) Una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida. Sara no estás sola (2009) Una joven de 23 años es maltratada física y mentalmente por su novio, por lo que entra en terapia para contar sus vivencias con la violencia de género. The Morning Show (2019) Una periodista lucha por mantener su trabajo después que denuncia a su compañero durante quince años, y quien es despedido en medio de un escándalo de conducta sexual. Judy (2019) Vida de la actriz Judy Garland y los tropiezos que vivió como mujer en la industria del cine, entre ellos, el abuso de medicamentos. El diario de Anna Frank (2016) La historia de la niña que durante la segunda guerra mundial escribió un diario en sus días de confinamiento hasta que son atrapados por los nazis.

Si quieres saber sobre maternidad y aborto:

La hija oscura (2021) Las vivencias de una madre que no nació para serlo. Reversing Roe (2018) Campaña política que se centró en la legalización del aborto en los Estados Unidos. Obvious Child (2014) Una joven humorista decide abortar con el apoyo de su madre y su pareja.

Si quieres saber sobre religión y la opresión que ejercen sobre las mujeres:

Poco ortodoxo (2020) Una mujer ha crecido en el seno de una comunidad judía ultraortodoxa en el barrio de Williamsburg, Nueva York y decide huir de su matrimonio concertado y empezar una nueva vida en Berlín. Califato (2020) Cinco mujeres enfrentan un ataque de ISIS contra Suecia. Agora (2009) Narra la historia de Hypatia, una mujer adelantada a su época que enseña matemática, astronomía y filosofía en Alejandría en el año 391. A medida que el cristianismo gana poder en la ciudad y logra imponer su moral, los judíos, llevando a las mujeres a ser vistas como el enemigo.

Si quieres conocer sobre vida en familia y relaciones amorosas:

Escenas de un matrimonio (2021) Pareja que atraviesa un divorcio en medio de la dinámica de ser padres. Amor, odio, deseo, monogamia y matrimonio son vividos a través de la perspectiva de una pareja estadounidense contemporánea. Historia de un matrimonio (2019) Un director de teatro y su mujer, actriz, luchan por superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Criadas y señoras (2011) Una periodista entrevista mujeres de servicio doméstico en la USA de los 60s. y describe su relación y dinámicas de vida entre las familias acomodadas del Sur. Las horas (2002) Historia de tres mujeres de épocas diferentes unidas por el mismo libro de Virgina Woolf Mrs. Dalloway y por dramas existenciales que definen sus vidas llenándolas de escaso significado. Carol (2015) Una mujer en NY en los años 50 que deja su infeliz vida de casada y se aventura en una relación lésbica. Los Puentes de Madison County (1995) Una mujer que por mantener la estabilidad familiar y matrimonial sacrifica un gran amor anteponiendo las necesidades de su marido e hijos sobre sus sentimientos, en un pueblo conservador en los años 50.

Si quieres entretenerte con historias de ficción que abordan el tema de empoderamiento femenino:

Anne with an E (2017) En 1890, una creativa y peculiar huérfana de 13 años va a vivir en una granja donde ocurren dramáticas y divertidas situaciones. La directora (2021) La primera mujer en asumir el cargo de directora de una universidad de renombre se enfrenta a los desafíos de dirigir una institución en crisis, mientras intenta equilibrar su vida personal y amorosa. La Once (2022) Una estampa de adultas mayores chilenas que comparten una tradición por años y que las lleva a conversar sobre sus vidas, aspiraciones, la muerte, la familia y sus historias íntimas. Persépolis (2007) Niña que, junto con su idealista familia, ve cómo los fundamentalistas islámicos toman el control de Irán. A medida que crece, se rebela contra las injusticias de quienes dominan a su pueblo. Frances Ha (2013) Una película sobre juventud, amistad, ambición, lealtad y el optimismo de una joven que decide ser bailarina en Nueva York. Brave (2012) Frozen (2012) Mulán (1998). Historias Disney de princesas guerreras y valientes que no esperan ser rescatadas por un príncipe. Y miren que yo suspiré por La Sirenita (1989) pero se me pasó cuando me di cuenta de que quitarle la voz para que el príncipe se casara con ella era violencia.

Otras películas más viejas que vi cuando aún no me había descubierto feminista, pero que obviamente son parte de este gran movimiento y que les recomiendo a ojos cerrados, son Thelma & Louise (1991) Cómo eliminar a su jefe (1980) Legally Blonde (2001) La sonrisa de Mona Lisa (2003) Erin Brocovich (2000) El color púrpura (1985) El viaje de Chihiro (2001) Matilda (1996) Billy Eliott (2000). No dudo que son más las que no he alcanzado a ver y seguramente esta lista la podremos ir actualizando.

Muchas de estas películas, las de las dos listas completas, me removieron por completo. De ellas salí o indignada, o rabiosa, o asombrada, pero sobre todo encantada por ser mujer, esperanzada por las muchas barreras que se han derrumbado hasta la fecha y las que están en camino de hacerlo. Usemos estos recursos, con la enorme carga emocional que transmiten, para mantener vigente la conversación entre todos, acerca del lamentablemente necesario feminismo.

