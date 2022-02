Una muy completa guía de cine feminista (Parte I)

Estuve con el periodista Luis Carlos Díaz en su genial programa #CulturaPop hablando de acoso laboral y en medio de la entrevista me preguntó cuál película recomendaría para aprender más de esta problemática y del feminismo en general. Confieso que me agarró fuera de base porque tengo más presente en mi cabeza los libros de temática feminista que las películas, y le mencioné algunas super obvias, a pesar de que a la semana puedo fácil ver dos o tres con esta temática.

Días después mi activista amiga Estefanía Mendoza, líder de la ONG Mulier Venezuela, deseosa de hacer un cine foro como actividad para conmemorar el próximo día internacional de las mujeres, preguntó en un chat cuál película reciente le recomendábamos como para proyectar y debatir. Y entonces me dije, hay que hacer una lista a modo de compendio que reúna las más actuales.

Me puse enseguida en la tarea de seleccionar las que a mí más me han revelado saberes que desconocía, bien por tratarse de hechos históricos que jamás me contaron en la escuela o por lo novedoso en su enfoque y presentación de los hechos. Ya sabemos que el canal audiovisual es una fuente poderosa de aprendizaje y asimilación, por lo que concluí que tener a mano una suerte de guía o lista de películas, series y documentales que aborden estos temas siempre será útil.

Por vivir en este continente americano, la mayor influencia que recibo es sobre películas distribuidas por proveedores del norte, un poco más de Reino Unido, Europa, India y en mucho menor medida, producciones latinoamericanas. La lista tiene muchas referencias estadounidenses, pero son las que he visto con más frecuencia y las que puedo recomendar.

No pretendo acá hacer análisis de contenido a las pelis que propongo, para esa tarea les recomiendo a Aglaia Berlutti, crítica de cine y además feminista consumada. Solo les ofrezco una lista de ellas organizadas por secciones con una muy breve explicación de lo que aborda. La idea es que quien lo necesite pueda recurrir a algunas de ellas para aprender más sobre igualdad, empoderamiento, luchas de derechos humanos de las mujeres, violencia basada en género, maternidad, aborto, política, historia del movimiento y mucho más.

Aquí van las primeras.

Si quieres conocer cómo operan los estereotipos y sesgos basados en sexismo, te pueden gustar:

Picture a scientist (2020) Historias reales sobre discriminación en la ciencia y la academia Coded bias (2020) Control del sesgo algorítmico, tecnologías de espionaje y reconocimiento facial contra comunidades marginadas y que han sido minorizadas en EE. UU y Gran Bretaña. Le grand bain (2018) Un grupo de hombres decide formar el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino desafiando estereotipos

Si quieres conocer problemas que son bandera del movimiento feminista actual:

End of sentence (2018) Indias que empoderan a las mujeres para que se desprendan de los tabúes que rodean a la menstruación al mismo tiempo que contribuyen al futuro económico de su comunidad. La manzana de Eva. (2020) Denuncia de la mutilación genital femenina en África. To the bone (2017) Lucha de una joven contra la anorexia. Mustang (2015) Cinco hermanas huérfanas turcas son obligadas a casarse contra su voluntad a temprana edad por rituales que impiden a las mujeres decidir sobre sus propias vidas. Dumplin (2018) Una chica que no cumple estándares de belleza se inscribe en un concurso para retar las convenciones de su pequeño pueblo en el sur de Texas. Se enfoca en el movimiento body positive. El cuento de la criada (2017) Distopia donde una mujer obligada a la esclavitud sexual para la reproducción biológica lucha por sobrevivir en Gilead, una sociedad totalitaria y post apocalíptica. El pan de la guerra (2019) Un comic basado en la novela de la escritora canadiense Deborah Ellis publicada en el año 2002, donde relata las entrevistas que hiciera a mujeres y niñas en los campamentos de refugiados en Pakistán y Rusia.

Si quieres conocer mujeres transformadoras que dejaron un legado:

Gloria en sus propias palabras (2020) La historia de la activista y periodista Gloria Steinem, quien se convirtió en la principal portavoz del movimiento feminista en los años sesenta y setenta. La jueza. RBG. (2018) Vida de Ruth Bader Ginsburg, icono pop y jueza de la Corte Suprema de EE. UU. Radioactive (2020) La historia romántica y la relación científica de Marie Sklodwska-Curie y su marido Pierre Curie, quienes investigaron el potencial de los elementos radiactivos durante el siglo XX. Él me llamó Malala (2015) Vida de activista paquistaní Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, quien fue herida por los talibanes e hizo del derecho a la educación de las niñas, su activismo principal. Figuras Ocultas (2017) Tres brillantes científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años setenta, en plena carrera espacial y en la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra estadounidense.

Si quieres inspirarte con historias de liderazgo:

What happened Miss Simone (2015) La vida de la compositora y cantante Nina Simone. Su lucha contra el racismo y la violencia de pareja vivida en carne propia. Madam C.J. Walker. Una mujer hecha a sí misma. (2020) La primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria en EE UU vendiendo productos de belleza. Tony Morrison: The Pieces I am (2019) Vida de la primera afroamericana en ganar premio Nobel de Literatura en 1993. Isabel (2021) Narra la vida de la escritora chilena Isabel Allende, su lucha contra la dictadura, vida en el exilio, muerte de su hija Paula y sus éxitos literarios. Naomi Osaka (2021) Los dilemas de una tenista famosa para tomar decisiones difíciles procurando cuidar su salud mental. Gunjan Saxena (2020) La lucha de una joven india para convertirse en piloto de combate de las fuerzas aéreas en su país. El arte de amar: La historia de Michalina Wislocka (2017) Sexóloga polaca que intenta publicar su propio libro: una guía sobre la vida sexual, que fue atacada por el partido comunista, la Iglesia católica y la censura. Coco antes de Chanel (2009) Vida de una rebelde líder de la moda, que cambió el estilo de las mujeres a inicios del siglo XX. Frida (2002) Vida de la audaz artista y revolucionaria mexicana Frida Kahlo y sus tormentosas relaciones amorosas.

Si quieres conocer activismo de mujeres emblemáticas en el medio político:

Knock down the house (2019) Trata acerca de las campañas políticas de Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush y Paula Jean Swearengin, cuatro demócratas progresivas que se postularon para el Congreso en las elecciones de medio término del 2018 en EE UU. Hillary, el documental (2020) Vida de la ex primera dama y ex secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton. Cómo se convirtió en una de las mujeres más admiradas y repudiadas del mundo. Jackie (2016) Retrata los días en que Jackeline Kennedy tuvo que enfrentar el asesinato de su marido. The Crown (2016) Vida y reinado de Isabel II y su relación con el poder. Becoming (2020) La ex primera dama de EE UU, Michelle Obama, muestra la histórica gira de promoción de su libro. Borgen (2010) Avatares en el poder Ejecutivo y político eleccionario de una primera ministra danesa. Elizabeth I (1998) Tras la muerte sin descendencia de la reina católica María I, sube al trono de Inglaterra la protestante Isabel I, a los 25 años de edad. The devil´s mistress (2016) La vida de Lída Baarová y su historia de amor con uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich: el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Catherine The Great (2016) Vida de la emperatriz reinante de Rusia durante 34 años. La dama de hierro (2012) Relato biográfico de los momentos clave de la vida Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido de 1979 a 1990.

Para la próxima entrega compartiré contigo películas para conocer sobre: activismo social en pro de los derechos humanos de las mujeres; violencia, discriminación, invisibilización y acoso; maternidad y aborto; la religión y la opresión que ejercen sobre las mujeres; vida en familia y relaciones amorosas; e historias de ficción que abordan los desafíos del empoderamiento femenino.

¡No te las pierdas el próximo miércoles!

