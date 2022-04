¿Un planeta paralelo en otro universo?

En películas de ciencia ficción como Spider-Man: Sin camino a casa o Doctor Strange en el multiverso de la locura, los universos paralelos, también llamados multiverso, existen junto con el nuestro. En ellos se muestran desde pequeñas diferencias en los eventos cotidianos hasta cambios en las leyes de la física. ¡Esta es una idea fascinante para muchos!



El término multiverso fue acuñado en el año 1895 por el filósofo y psicólogo William James, definiéndose como un conjunto hipotético de múltiples universos posibles que comprenden todo lo que existe y podría existir: la totalidad del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como las leyes de la física y las constantes que las describen. Desde entonces, se han formulado hipótesis sobre el multiverso en cosmología, física, astronomía, religión, filosofía, psicología y particularmente en la ciencia ficción. En estas áreas los universos paralelos también se denominan: universos alternativos o cuánticos, dimensiones paralelas, mundos paralelos, realidades alternativas, líneas de tiempo alternativas y planos dimensionales, entre otros.



Los físicos han pensado mucho sobre la interrogante de si los universos paralelos podrían existir, y han presentado varias hipótesis. Una de ellas se basa en algo que los físicos ya conocen y eso es, que el universo se está expandiendo. Esto significa que las galaxias se están alejando de la Tierra, cuanto más se alejan, más rápido se expande el universo. Este proceso se llama inflación cósmica.



Como consecuencia, el universo se está expandiendo demasiado rápido para que la luz llegue al planeta desde algunas galaxias muy lejanas. Esto significa que hay puntos en el universo que no se pueden ver. Sin embargo, eso no significa que no haya nada allí. Todavía hay más galaxias, más allá de este borde, pero en la actualidad no se pueden ver con la tecnología existente. Algunos físicos describen las partes del universo más allá de este borde como un universo paralelo. Esta hipótesis se encuentra muy extendida debido a que no requiere ninguna física especial ni cambios en la comprensión actual del universo.



Otra propuesta sobre los universos paralelos se basa en que la inflación cósmica se generó más de una vez. La idea es que cuando sucedió el Big Bang, comenzó la expansión del universo conocido y esto pudo ocurrir simultáneamente en otros lugares. Esto hizo que se inflaran burbujas separadas del universo y, en algunos casos, ciertos tipos de materia terminaran en otra burbuja. Cada burbuja seguiría siendo infinita en cuanto al tamaño, pero estaría separada de los otros universos. Por lo tanto, en algunas de esas burbujas las leyes de la física podrían ser diferentes a las que se conocen. Los investigadores encuentran interesante esta hipótesis, ya que podría explicar por qué no se han encontrado ciertas cosas que, científicamente, se esperarían ver en esta porción del universo conocido. Por ejemplo, la existencia de los llamados monopolos magnéticos, los cuales son campos magnéticos (imanes) que solo tienen un lado: negativo o positivo. Al no haberse conseguido hasta ahora, podría implicar su existencia en otra burbuja del universo.



Esta última hipótesis lleva a pensar en un área de la ciencia llamada mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene que ver con la probabilidad de que las diminutas partículas hagan algo. Si se dispara una partícula contra la pared, podría rebotar (como una pelota) o atravesarla (como una bala). La mecánica cuántica predice cuál de estos eventos (rebotar o atravesar) sería el más probable. Además, las matemáticas dicen que ambos eventos pueden ocurrir simultáneamente. Pero un observador solo podría ver uno de los eventos. Entonces, si ve que la partícula rebota en la pared, eso no excluye que también pudo atravesar la pared, solo que ese hecho ocurrió en otro universo.



En este universo paralelo, todo sería exactamente igual, excepto por un pequeño cambio, llegó una partícula nueva “a través de la pared”. La teoría de los muchos mundos sugiere que esto sucede cada vez que ocurre una acción cuántica. Sin embargo, una vez que se crea el universo paralelo, no se tiene forma de interactuar con él. Entonces, si bien esta hipótesis es emocionante, no hay manera de probarla. En la propuesta de los muchos mundos, hay suficiente espacio para otra Tierra.



En las otras hipótesis: las burbujas del universo y la expansión infinita, las cosas se vuelven más complicadas. Si hay muchas burbujas con espacio infinito, eso significa que existe la posibilidad de que exactamente el mismo tipo de eventos se repita en otra burbuja o en otra parte de la extensión del espacio para crear otra Tierra. Sin embargo, cuando se hacen los cálculos, rápidamente se vuelve poco probable. Para que mil partículas interactúen exactamente de la misma manera dos veces, la probabilidad es de 1 en 102477. El número 102477 es un 10 seguido de 2.477 ceros, que es un número increíblemente grande. Ahora bien, hay muchas más partículas en el universo que 1.000, lo que disminuye drásticamente la probabilidad (a casi cero) de tener un planeta paralelo en otro universo.

Desafortunadamente, no se sabe si existen estos universos paralelos. O al menos, no se sabe por el momento. Los físicos están tratando de encontrar formas de probar estas hipótesis, pero es muy difícil. Porque se pueden plantear ideas y construir predicciones, pero el método científico exige que se verifiquen. Para eso es necesario hacer observaciones que sean medibles y reproducibles. Por ahora, la idea de un multiverso es una conjetura. Pero quién sabe, tal vez los científicos en otro universo ya lo hayan resuelto.

