Un futuro alentador en la lucha contra el cáncer y el VIH￼

18 FEBRERO, 2022

IGTF, un retroceso económico

He de remitirme a la historia reciente. No olvido que durante entre el 2017 y 2019, un incendio de proporciones descomunales terminó de arrasar con lo que nos quedaba de economía. Me refiero al periodo más agudo de la hiperinflación, donde exultantes cifras de más 1.500.000%, nos acercaban, nada más ni nada menos, que al […]