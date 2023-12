Oil Story, de Ibsen Martínez

No es ensayo de economía petrolera ni una disertación politológica sobre el petroestado. Por fortuna, se trata de una novela en la que leo a dos países que son uno, pero que han vivido juntos creyéndose divorciados, viéndose como si fueran dos líneas que, aunque son imaginadas como inconmensurablemente paralelas, en las tragedias se cruzan.

Una de esas líneas, miró en el pasado y sigue viendo a la otra desde arriba con el arrogante paternalismo meritocrático del ex-becario de la Gran Mariscal, graduado en las mejores escuelas, que se piensa poseedor de toda verdad. Mientras, la de abajo devuelve miradas con admiración y rencor, sonriendo con sorna al saber lo que se podía y puede hacer en el país que los sabios tecnócratas no ven.

Ambas líneas son trazadas con cinismo como circunvalaciones de normas formales y costumbres diseñadas a su gusto por tribus abogadiles y los burócratas del Estado de partidos, para el placer de sus poderosos clientes y el de ellos.

De los personajes de la novela, el decaído Jerry, profesional y delincuente por accidente, y su alter ego Mayimbe, delincuente profesional de tercera, son seres surgidos en el ecosistema del barrio caraqueño moldeado en sus formas y aspiraciones por el petróleo nacionalizado, ese que generó el abultado ingreso que dinamizaba la economía, zangoloteaba la sociedad, generaba cocteles de oportunidades mezclados con subterráneas desigualdades de clase, color de piel y de identidades imaginadas.

No es la primera vez que me encuentro con Jarry Espinoza y al “submalandro” Mayimbe. La voz del narrador de la historia es como si fuese la mía. De ellos hui con miedo de llegar a parecérmeles. Viví mi propia versión de los hechos y agradezco a Martínez el recuento escrito con mejores medios que los de mi caprichosa memoria.

A los Jerrys y los Mayimbes los conocí en mi barrio del noroeste caraqueño y en los pasillos universitarios, a veces disociados y otras encarnados esquizoidemente en un mismo sujeto. Se asomaron a mi pasado como a dos fantasmas de posibles futuros.

Dos venezolanos que, como al españolito de Machado, me habrían de helar el corazón. Uno de ellos personifica la porción del país en descomposición que iba terminando peor lo que empezó mal. El otro me recuerda al pedazo de país que emergía malsano y carroñero, nutriéndose de lo peor del pasado moribundo.

En apariencia, pedazos separados, pero en realidad vidas interconectadas y papeles intercambiables al azar. Uno de corbata y otro de franela raída; uno encumbrado y mirando hacia abajo con desdén, el otro buscando como rebuscarse la oportunidad de encumbrarse. Muchas veces se ignoraban y se negaban mutuamente, aunque también podían ser solidarios entre sí en medio de tragedias compartidas. Eran dos caras del mismo petrodólar de circulación nacional. Aun hoy los sigo viendo en la distancia, en pesadillas y angustiantes sueños lúcidos.

En Oil Story de Ibsen Martínez volví a hallar esas dos figuras en sus viejas calles. Recordé sus andanzas pre-dibujadas en otras páginas del mismo autor. Páginas para la prensa y para telenovelas. Pero en las nuevas páginas de Oil Story choqué con más fuerza con viejos temores que anunciaron horrores que llegaron.

No bebo alcohol, al menos no hasta embriagarme, pero me identifiqué con la dipsomanía de Jerry, el petrolero, porque en esa Venezuela que llamábamos saudita, aunque no llegaba a tanto, vivimos una enorme borrachera colectiva que nos permitió creer que podíamos tapar varios soles con un solo dedo, hasta que nos insolaron los soles en charreteras.

En las páginas de la novela reencontré mucho de lo que hicimos. Acciones públicas y decisiones privadas, indecisiones gubernamentales e inactividad ciudadana. Nadie nos obligó a llegar donde llegamos y nuestros males no surgieron del subsuelo, como subproducto petrolero. No seguimos un guion impuesto por imperios, ni por campañas mediáticas.

Lo que vino al final del túnel de la petro-Venezuela surgió de lo que fuimos y dejamos de ser en esa época de abundancia y tecnocracia. De nada valió que algunos lo advirtieran de viva voz o por escrito, en clave de ficción o en policy papers alarmantes y premonitorios.

La novela de Ibsen, centrada en el drama de personajes víctimas de sus propios desaciertos e infortunios me hicieron deambular una vez más extraviado por un pedazo de historia que debo releer, pensar y repensar, obstinadamente. Leída tal como la pinta desnuda el autor, la historia petrolera de Ibsen nos puede ayudar a que algún día, de tanto verla sin maquillaje ni luces de colores, nos reconozcamos en ella y, con suerte, comencemos a escribir otro final, partiendo de la consciencia de lo que somos y no de la fantasía que creímos que fuimos.

Ibsen Martinez. (2023). Oil Story. Botogá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.

