La vida es un fenómeno común en la galaxia

OPINIÓN · 10 JULIO, 2022 05:34

¿Podrán los partidos acabar con las arremetidas de la antipolítica?

El artículo que he querido presentarles esta semana no es de mi autoría sino de mi hijo Piero Miguel, que desde hace ya unos cinco años ve la política y el mundo desde España. Me ha parecido muy importante a propósito de los énfasis que he venido sosteniendo en relación a la antipolítica como fenómeno […]