Controversias sobre los modelos de publicación científica

Los científicos se embarcan a diario en el arduo viaje de la investigación para encontrar soluciones a los problemas más importantes del mundo. Podría decirse que la accesibilidad a la información es clave para garantizar que la ciencia pueda cumplir su propósito. En consecuencia, la práctica de controlar su difusión (gatekeeping) no tiene lugar en los `mandamientos´ de la investigación científica.



La ciencia se fundamenta en el trabajo de otros investigadores, es un esfuerzo de colaboración en el que diferentes personas de distintas partes contribuyen con su experiencia para crear investigaciones que cambian al mundo. El modelo tradicional de publicación ralentiza este proceso de innovación, ya que solo los investigadores adscritos a instituciones bien financiadas pueden acceder a las revistas especializadas.



Dado que la investigación científica juega un papel importante al influir en las decisiones políticas sobre asuntos cruciales como la salud y el cambio climático, restringir el acceso a la información en diferentes países puede limitar su desarrollo. Por lo tanto, el principio de `acceso abierto´ juega un papel clave en el progreso de la ciencia y así nació la idea de este tipo de revistas.



El principio de acceso abierto tiene como objetivo hacer que la investigación esté disponible sin barreras financieras o legales, para que todos puedan conocer los resultados obtenidos por la actividad científica. En el corazón del movimiento de acceso abierto se encuentra el sueño de que todos en el mundo puedan acceder a los productos de investigación sin discriminación alguna. Este sueño se remonta a 1836, cuando Anthony Panizzi, bibliotecario del Museo Británico, presentó su ambiciosa visión frente a un comité del Parlamento inglés. Panizzi imaginó un mundo en el que cada estudiante pudiera continuar la búsqueda de conocimiento y satisfacer su curiosidad, independientemente de su situación económica. Realizó una parte de su sueño ayudando a construir una colección de medio millón de libros en el museo. Luego, en la década de 1990 el movimiento de acceso abierto cobró nueva fuerza con la aparición del Internet. Los defensores del movimiento de acceso abierto pensaron que Internet ayudaría a suprimir las trabas de las revistas tradicionales y sus costosas suscripciones, pero no ocurrió exactamente así.



Si bien es cierto que las revistas de investigación se han trasladado en gran medida al espacio digital, el cambio del papel a la pantalla no ha afectado los precios de acceso a la información. Internet ha hecho que publicar, almacenar y compartir artículos sea más fácil. A pesar de la facilidad con la que se puede acceder a la investigación en el mundo actual, la popularidad de las revistas basadas en suscripción casi no ha disminuido, manteniendo un debate constante, sobre los pros y contras del acceso abierto.



Un grupo de científicos apoya la visión de la accesibilidad universal y respaldan un flujo más libre de la investigación y sus resultados. Han citado varias ventajas del modelo de acceso abierto, siendo un beneficio clave la accesibilidad de resultados científicos invaluables para instituciones de escasos recursos que no pueden pagar las costosas suscripciones. Por ejemplo, al comparar la suscripción anual de una revista de variedades como Hola (90 dólares) con una suscripción al Journal of Coordination Chemistry que cuesta más de 11.000 dólares al año, se evidencian los elevados costos asociados a la divulgación de la información científica.



Otra ventaja importante, especialmente para los autores de los trabajos de investigación, es el mayor número de citas que se pueden lograr al publicar en revistas de acceso abierto. Además, estas revistas suelen tener un proceso de revisión más rápido y esto atrae a muchos investigadores, a pesar de las dudas sobre la calidad de los artículos de investigación que allí se publican.

La metodología

Se considera que las revistas tradicionales son más estrictas y exigen un mayor grado de escrutinio al elegir sus artículos. Sin embargo, el modelo de acceso abierto se basa en el modelo “usted paga, yo publico”, por lo que a muchos científicos les preocupa que esto pueda reducir la calidad de la investigación publicada. Aunque esta afirmación ha sido rebatida por los editores de las revistas de acceso abierto, refiriéndose al minucioso proceso de revisión por pares que realizan, tal como ocurre en las revistas tradicionales. Además, indican que la calidad de la revisión por pares y los estándares de publicación siguen siendo los mismos independientemente del modelo de negocio adoptado. Por lo tanto, elegir un modelo de acceso abierto no debería influir de ninguna manera en la calidad de una revista.



El alto costo que tienen los autores de los trabajos para publicar en revistas de acceso abierto, es un problema que debe solucionarse si se quiere mejorar el proceso de publicación. Dado que las revistas de acceso abierto no cobran dinero a sus lectores, les solicitan a los autores un pago significativo (entre 500 y 3000 dólares) por publicar. Estas son más altas que el costo necesario para publicar en una revista tradicional (en muchos casos son gratuitas) donde el precio lo paga el suscriptor. El alto costo suele ser una barrera si el autor no tiene suficientes fondos para publicar su investigación. En cierto modo, se trata de una especie de discriminación inversa: nuevamente, solo los autores de instituciones bien financiadas pueden pagar las elevadas tarifas.



Todo lo anterior indica que el camino constructivo a seguir es “remodelar” los modelos actuales sin perder de vista la calidad y el acceso universal a la información científica.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: ¿Fumadores sin cáncer de pulmón?