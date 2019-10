Vuelven las colas a las gasolineras de Maracaibo - Efecto Cocuyo

El suministro de combustible en la capital zuliana se hace más difícil. Durante al menos los últimos 15 días de septiembre las gasolineras de la ciudad han permanecido cerradas, sin luz, o con largas colas de vehículos.

Algunos choferes indican que pasan horas y hasta un día entero esperando surtirse de gasolina, pero que en muchas ocasiones se van con sus tanques vacíos al escuchar que el bombero les dice que “no ha llegado la gandola”.

“Esa es la típica excusa de los bomberos: que no hay gasolina, que no ha llegado la gandola, que no es horario de suministro. Ah, pero meten al amiguito, al tío, al GNB, al policía… Pura maraña es lo que hay aquí”, dice Pedro Morán, chofer de la ruta Bella Vista, en Maracaibo.

Morán hizo una cola, junto con otras personas, desde este sábado a las 8:45 de la noche y no fue hasta este domingo en horas de la tarde cuando les notificaron que “no llegaba la gandola con el combustible”.

Colas VIP y ventas de puestos

Así como denuncian las “preferencias” al momento de echar gasolina; ciudadanos también denuncian que cuando hacen la cola en horas de la noche, los bomberos encargados de la estación de servicio “venden los puestos, en dólares”.

“Es que es así, llegas en la noche, le das unos 20 dólares al bombero y no solo te aparta el puesto, te asegura el tanque full”, cuenta Neida Álvarez, docente de primaria en una de las colas.

Ante las incesantes denuncias, el secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, respondió que han visto hasta 200 vehículos en la noche “vendiendo los cupos y puestos”.

Cabello indicó que por ello, fueron sancionados los dueños y administradores de las estaciones marabinas Full de Todo, Servi Maracaibo, Central y Estrella de Oriente (Ciudad Ojeda) por prestarse a hacer «marañas» y a revender el combustible fuera de los horarios establecidos.

Restricción de horarios y suministro

El secretario de Gobierno del Zulia también aseguró que “queda prohibido hacer colas después de las 9:00 pm” porque “el horario de atención en las bombas es desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm”.

Asimismo, la Zona de Defensa Integral (Zodi) dictó a través de un comunicado este lunes, 30 de septiembre, una serie de medidas “para mejorar el despacho de combustible en la capital zuliana, así como el resto de los municipios”.

Entre tales medidas, está la ratificación de venta de 30 litros de combustible como límite máximo; eliminar las colas VIP; y supervisar que la gandola de combustible sea descargada en su totalidad.

También, “pasar revista y tomar las acciones inmediatamente sobre la estaciones que le fueron asignadas plantas eléctricas”.

Si hay combustible, ¿por qué hay colas?

Esa es la pregunta del millón. Cabello señaló que el estado cuenta con combustible y “con un inventario de 130.000 barriles de gasolina de 91 octanos”.

Sin embargo, las colas siguen incrementándose y eso ha afectado otros servicios como el de transporte público, pues los choferes de las rutas se turnan para surtirse de gasolina y, por tanto, poder trabajar.