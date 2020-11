Vladimir Villegas vuelve a Globovisión tras seis meses fuera del aire - Efecto Cocuyo

El periodista Vladimir Villegas informó que partir de este lunes, 30 de noviembre, su programa Vladimir a la 1 regresará a la pantalla del canal Globovisión tras seis meses de ausencia.

El pasado sábado, 28 de noviembre, publicó en su cuenta de Twitter la promoción de su espacio en el canal, junto al periodista Kiko Bautista. Con el anuncio, Villegas le da continuidad al programa de entrevistas que tuvo a su cargo durante siete años.

Por el espacio desfilaron diferentes personalidades del ámbito político, cultural y de otros sectores; de parte importante de las toldas políticas. El 26 de mayo de 2020, el comunicador salió de Globovisión luego de que el gobierno de Nicolás Maduro presionara su salida, según aseguró en ese entonces en su cuenta de Twitter.

Espacio diverso

“Esta decisión de que Vladimir a la 1 no vaya al aire lesiona fundamentalmente, no mi programa, no a Vladimir Villegas en lo personal; lesiona un espacio que tenían los ciudadanos para ver distintas voces y, sobre todo, a que poco a poco a poco esto se han ido agotando en Venezuela. Este espacio, con todas las limitaciones que tenía, era uno de los pocos rincones en los cuales se podían ver diferentes puntos de vista”, dijo a la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en su programa Con La Luz el 28 de mayo.

Desde que Globovisión fue adquirido por Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo en el año 2013, Villegas fue propuesto para dirigir el canal. Sin embargo, el periodista rechazó este cargo, pero decidió mantenerse con su programa de entrevistas diarias.

Gorrín fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en sendas oportunidades, junto con Perdomo, su esposa María Alexandra Perdomo Rosales y la de su socio, Mayela Antonina Tarascio-Pérez. Esto ocurrió el 7 de enero de 2020. Pese a estos señalamientos, Villegas se mantuvo en su espacio de opinión hasta el 26 de mayo.