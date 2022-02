Víctimas de invasiones piden a la Defensoría del Pueblo “dejar complicidad”

Víctimas de invasiones en Caracas protestaron frente a la Defensoría del Pueblo tras las ocupaciones ilegales que se han registrado en la ciudad capital, que suman al menos 100 intentos entre 2021 y 2022.

La protesta se realizó la mañana de este jueves 3 de febrero en los alrededores del organismo público. Los manifestantes pidieron “dejar la complicidad” ante las denuncias efectuadas por las víctimas de invasiones.

Los manifestantes solicitaron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que investigue al Ministerio Público ya que este organismo no ha imputado a ninguna persona por los centenares de edificaciones que han invadido o han intentado hacerlo.

Orlando Zamora, propietario de un local del edificio Karam, ubicado entre las Esquinas de Pelota e Ibarra en el centro de Caracas, señaló que en enero y diciembre sufrieron varios intentos de invasiones donde forzaron varias cerraduras del inmueble.

Testimonios

“Desde hace año y medio el Inces tiene varias personas viviendo en unas oficinas que no tienen baño, en el piso 4, las cuales no han sido atendidas por dicha institución, y ahora hay un nuevo grupo que ha tratado de tomar otros pisos debido a la falta de presencia de las autoridades”, señaló en una nota de prensa publicada por la organización Frente de Defensa del Norte de Caracas.

Carmen Betancourt, una afectada que perdió su local en el edificio Bapgel, narró cómo los mismos colectivos que la invadieron en 2019 declararon que estaban apoyados por la entonces alcaldesa de Libertador, Erika Farías.

“Por más que nosotros hablamos, denunciamos y dialogamos nos sacaron. Yo trabajaba allí dando clases de costura, esto me ha afectado muchísimo porque soy una persona viuda, y no tengo ningún recurso y lo que recibo de la pensión es 1 dólar y tanto, eso no alcanza para nada”, explicó.

En la protestas, Rupercia López, habitante de Antímano, señaló que alquiló un espacio a una inquilina y desde hace tres años esa se niega a pagarle el arriendo.

“No paga, me insulta y en una oportunidad trajo a tres sujetos para agredirme. Yo construí mi casa con mi sudor, con mi esfuerzo; a mi Maduro no me dio ni un bloque, yo dejé de comer bien: la arepa sola, el arroz solo para tener lo mío, ¿para que venga otra persona a apoderarse de eso?”, expresó.

Acusan a Defensoría del Pueblo

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, acusó a la Defensoría del Pueblo de ser cómplice por acción y omisión de la ola de invasiones en la ciudad. Destacó que no existe protección que ofrece el Poder Ciudadano a los propietarios de inmuebles invadidos, al contrario a los tomistas los amparan este organismo.

“La propiedad privada es un derecho humano y la Defensoría debe velar para que sea respetado, recordando como en la ejecución de las ocupaciones ilegales participan desde colectivos armados identificados con el Psuv hasta incluso por ejemplo los diputados de la Asamblea Nacional chavista Rigel Sergent y Carmen Zerpa”, dijo.

El líder vecinal señaló que muchos caraqueños se sienten aterrorizados de perder sus casas o comercios ante unos colectivos armados que simpatizan con el partido de Gobierno.

“El nivel de descaro es tal que buena parte de las invasiones rodean varios ministerios e instituciones gubernamentales, formando una especie de cinturón de seguridad para defender la dictadura de Maduro”, afirmó.