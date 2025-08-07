Vente Venezuela denuncia traslado de preso político Manuel Mora de Caracas a Valencia

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, denunció el traslado del preso político Manuel Mora Hernández de la ciudad de Caracas a Valencia, que se produjo este miércoles 6 de agosto.

En su cuenta de la red social X, la organización política dijo que aunque conocieron de la salida de Mora Hernández de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, no sabe a qué lugar lo enviaron a Valencia, capital del estado Carabobo.

«Manuel Edelio Mora Hernández fue trasladado del centro penitenciario PNB Zona 7 en Caracas, donde estuvo recluido injustamente durante más de 5 meses sin ser presentado ante un tribunal, violando todos sus derechos fundamentales. Nos informan que fue trasladado a la ciudad de Valencia y se desconoce su paradero», destacó el comité de la formación opositora.

Manuel Mora sufre complicaciones de salud

Añadieron que el dirigente sufre de varias enfermedades que ponen en riesgo su vida y que se agravaron desde su reclusión.

«Manuel ha sufrido graves complicaciones de salud: hace apenas 4 días perdió oxígeno en sus pulmones, donde la única atención medica que le brindaron fue sacarlo a recibir aire fresco ya que lo tienen en un sótano en las peores condiciones inhumanas», denunció Vente Venezuela.

Agregaron que sufre de rinitis, triglicéridos y colesterol elevados, alergias en la piel, así como fuertes dolores en el pecho que el Comité del partido achaca a la «exposición a humos tóxicos y las terribles condiciones de reclusión».

«Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales, a los defensores de derechos humanos y a los medios de comunicación», dijeron este 7 de agosto.

La lista de presos políticos en Venezuela bajó de 948 en julio a 807 personas en la primera semana de agosto, según los registros de la organización no gubernamental Foro Penal, que ha podido documentar más de 100 excarcelaciones de personas presas por motivos políticos en el último mes.

Su última data, actualizada hasta el pasado 4 de agosto, destaca que excarcelaron a 55 personas, mientras que se produjo la detención de otras 9.