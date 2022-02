Vecinos de Riverside no tienen respuesta a una semana del incendio de Cine Città

Varios vecinos del edificio Riverside, la estructura afectada luego del incendio en el negocio mayorista de Cine Città, contaron a Efecto Cocuyo que no tienen una respuesta concreta de parte de la compañía a más de una semana del siniestro. Algunos indicaron que no han sido contactados por representantes legales de la cadena desde el 1 de febrero de 2022.

El 31 de enero se registró un incendio de gran magnitud en el negocio mayorista Cine Città, que también afectó a la tienda de tecnología Canguro y al edificio residencial contiguo, de siete pisos, llamado Riverside. Más de cinco horas tardaron los bomberos en apagar las llamas, desde las 5:00 p.m. de ese lunes hasta las 3:00 a.m. del martes.

«Todavía no hemos tenido respuesta de esa gente. El abogado de Cine Città no nos ha dado la cara, ni el dueño. Nosotros sacamos las cosas que nos quedaban. Luego ellos empezaron a limpiar la fachada sin autorización», aseguró un residente que quiso resguardar su identidad.

Nerenst Walterd, representante legal de Cine Città, se reunió con los vecinos en las instalaciones de la alcaldía de Baruta durante la mañana del 1 de febrero. Expresó que la empresa debía esperar los reportes oficiales de las investigaciones realizadas por los bomberos antes de tomar una decisión. No obstante, vecinos de Riverside aseguran que no les han mostrado informes a la fecha y que son 32 las familias que siguen esperando por soluciones.

Para el lunes 7 de febrero de 2022, cuando se cumplió exactamente una semana del incendio, la entrada a Riverside estaba sellada completamente con bloques y cemento. Una patrulla de la policía del municipio Baruta se mantenía estacionada frente a la edificación durante la mañana. A su lado, se encontraba un representante del Ministerio Público que no ofreció ninguna declaración.

Sin embargo, trabajadores de la misma cartera también se hallaban en el sitio y contaron a Efecto Cocuyo que comenzarían a investigar las causas del incendio en Cine Città y cuáles resultaron ser las áreas más afectadas.

Sin autorización

Para el jueves 10 de febrero, vecinos expresaron que trabajadores de Cine Città han acudido al sitio a sacar mercancía restante de los depósitos y lavar los edificios afectados, incluyendo el Riverside.

«Parece que quieren borrar evidencia de lo ocurrido. En dos oportunidades me trasladé en el edificio: en la primera oportunidad, estaban terminando de lavarlo y cuando entré a mi casa todo estaba mojado. Entonces no solo eran los daños ocasionados en el inmueble por el fuego o el hollín. Se había agudizado porque ellos estaban empeñados en lavar la fachada», narró otro vecino propietario, que no quiso ser identificado.

Este se acercó el domingo 6 de febrero y pidió que dejaran de limpiar el edificio con agua, pues los apartamentos cuyas ventanas están en la fachada podían deteriorarse por el agua. Ese día, aseguró el residente, iban a comenzar a pintar las paredes de blanco.

«Les dije que necesitaban la autorización de los vecinos. Ellos no la tienen. Deben tener el permiso por lo menos del 75 % más uno de los propietarios del edificio para poder intervenirlo. Lo que querían hacer es un gran cinismo: ¿de qué sirve qué laves y pintes el edificio si no se han terminado las experticias?», explicó a Efecto Cocuyo.

La compañía aún no se ha pronunciado en sus redes oficiales sobre el caso de Riverside. Si bien, el 1 de febrero, el abogado Walterd dijo que apoyaría a los residentes con la construcción de una puerta o muro en el edificio para evitar hurtos, hecho que se cumplió, no hay información sobre una futura reparación de daños.

En el hotel Milenio

Por lo menos tres residentes de Riverside se alojan en el hotel Milenio, ubicado en la calle Edison de Los Chaguaramos. Vecinos afirman que el hospedaje es costeado por Cine Città. También exigen respuestas rápidas y soluciones reales.

«Esta misma situación lo que está haciendo es quebrar a la comunidad. Uno de los vecinos que se está quedando en el hotel cada vez que nos ve se pone a llorar. Nosotros quedamos prácticamente en la calle», comentó una residente anónima.

Otros indican que se encuentran en espacios prestados o con sus familiares. Algunos perdieron también pasaportes y otros documentos de identidad durante el incidente.

Por otro lado, el 4 de febrero, la comunidad de Colinas de Bello Monte organizó una recolección de insumos y alimentos para todos los afectados por el siniestro.