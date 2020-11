Vecinos de Caracas denuncian "cierre técnico" de Cantv este #6Nov - Efecto Cocuyo

Vecinos de diferentes parroquias de Caracas protestaron este viernes, 6 de noviembre, para denunciar el cierre técnico de la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv. Los manifestantes reclamaron por las constantes fallas que presentan los servicios de telefonía fija e Internet, frente a la sede principal ubicada en el municipio Libertador.

El Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a Efecto Cocuyo que el 40% de los caraqueños se encuentran afectados ante las múltiples fallas que presentan las líneas locales y el Internet. Además denunció que los trabajadores de la empresa estatal no cuentan con los materiales para solventar la crisis de estos servicios.

“Nosotros decidimos tomar las puertas de Cantv para declarar el cierre técnico de la empresa estatal. Te puedo decir que el 40% de Caracas se encuentra sin internet o con fallas en las líneas telefónicas. Hoy había una cola de aproximadamente 200 personas por el tema de los reclamos, entonces nosotros decidimos protestar porque la respuesta de los mismos trabajadores de Cantv es que no tienen materiales para arreglar las fallas”, dijo.

#Ahora Vecinos de distintas zonas de Caracas protestan en las puertas de Cantv, para denunciar el cierre técnico de la empresa estatal. #6Nov Foto: Cortesía pic.twitter.com/UiRxTcx0xq — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) November 6, 2020

Tarifas en dólares para restablecer el servicio

Rojas añadió que los trabajadores de Cantv ofrecen una módica tarifa en dólares para restablecer los servicios dañados. “Si le pagas entre 50 0 60 dólares sí te arreglan las fallas. Es decir, esto es una extorsión hacia los vecinos caraqueños, entonces nosotros decidimos protestar hoy y como siempre no hubo respuestas por parte de las autoridades”.

Pese a la falta de respuestas, vecinos de las distintas parroquias de Caracas continúan pagando los servicios que presta esta empresa de telecomunicaciones con la esperanza de que en algún momento le terminen arreglando las fallas.

“¿Dónde quedó ese convenio que se habló el año pasada entre Huawei y Cantv a través de la ministra de Ciencias y Tecnología, Gabriela Jiménez? Terminó en pura habladera, porque eso no se dio reflejado, incluso nos decían que íbamos a tener un internet más avanzado y rápido, nosotros lo que queremos es el internet, no nos importa si está rápido, la gente no puede trabajar, los niños desde casa no pueden cumplir con sus clases online durante esta pandemia”, denunció Rojas.

Este viernes, al rededor de 40 vecinos de las distintas parroquias de Caracas se apostaron frente a la sede de Cantv, con pancartas alusivas al número de reclamo y al tiempo que tienen esperando (meses y años) para que se les reactive el servicio.

Foto cortesía de Carlos Rojas