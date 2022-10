Varguenses revivieron el deslave de 1999 con el río El Cojo

“El río creció. Me asusté mucho, porque sentía como la casa estaba cediendo. Agarré lo únicos trapitos que tenía a la mano y salí corriendo con mis hijos a la calle. Los vecinos estaban iguales. Todos huimos lo más rápido posible. Por eso estoy en la casa comunal, no tengo familia aquí, no tengo a donde irme”.

Adriana, damnificada