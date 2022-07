Venezolanos continúan denunciando fallas en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), tras la caída y actualización de su página web entre junio y julio de 2022.

Algunos indican que todavía tienen dos semanas a la espera de una cita debido a errores al registrar el pago del trámite. Otros aseguran que cuentan tres meses a la espera de sus documentos, sin que el organismo atienda sus casos.

Varios de los que ya tenían cita en junio comentaron que las reprogramaron durante la tercera semana de julio, pero el día asignado fue el domingo 17, una fecha que ya pasó y cuando el Saime no labora por ser fin de semana.

«Fui a preguntar y me dijeron que es normal, que tengo que esperar a que se actualice la fecha, que es por una falla en el sistema. Ya no sé que esperar de esto. Todavía estoy varado aquí desde hace dos meses», explicó Luis Mendoza*, quien intenta regresar con su familia a España.

Usuarios también afirmaron que perdieron empleos, becas y oportunidades de competir en el exterior debido a la tardanza de los trámites en las oficinas del ente de identificación. En su sede, ubicada en el centro de Caracas, se forman colas de más de cien personas que acuden a buscar soluciones.

Saludos quería saber si el SAIME está trabajando los Domingos? me reasignaron la cita en pasado para el Domingo 17 de Julio @VenezuelaSaime — Alex (@alexrodriguezt) July 22, 2022

«No puedo decirle cuándo le van a dar la cita ni cuánto se tarda en estar listo el pasaporte. Debe esperar que le envíen un correo o venir aquí. Apenas estamos recuperando el sistema. Pero le voy adelantando que si la persona tiene algo muy urgente que hacer afuera del país, le toca tener paciencia», dijo un funcionario del Saime, que prefirió mantenerse anónimo, a Efecto Cocuyo.

Atrapado en Venezuela

Para Daniel Hernández* la paciencia no es una opción. Si no vuelve a República Dominicana en un mes, perderá su empleo en una consultora. Se quedó varado en Venezuela luego de viajar a finales de mayo y ser víctima de un robo en el estado Sucre.

«Me abrieron el carro y se llevaron incluso el pasaporte. Conseguí anularlo y cuando fui a pedir uno nuevo no había sistema. El martes 19 de julio yo me metí en la página y pude pedir una cita, pero me la pusieron para mitad de agosto. Hay gente que me dice que lo de la cita es rápido, el problema está en que tardan como dos meses en darte el pasaporte y para entonces ya me quedé sin trabajo», contó.

5 de abril solicite y pague

Cita 16 de Mayo

Impreso 18 de julio

Enviado a la oficina 23 de Julio

Entregado 25 de julio

Tiempo total de espera: casi 4 meses #venezuela #venezolanos #tramitesepasaporte #saime #pasaporte @VenezuelaSaime pic.twitter.com/DLeZFrprSZ — moiseskoa (@moiseskoa) July 25, 2022

Según los usuarios, el tiempo estimado para obtener una cita en el Saime, una vez se haya solicitado en la página web, oscila entre una semana y dos meses.

Si estás en Venezuela ya esta nuevamente activa la página del Saime y pagando inmediatamente, la cita sale en mes y medio. Anteriormente salía,en 20 días exactos, hasta que hubo el colapso. — Juan Luis Pernalete (@JuanPernalete) July 25, 2022

Una falla larga

Desde mediados de junio y hasta la segunda semana de julio, en las oficinas del Saime en Caracas no se realizaron trámites de pasaportes o cédulas debido a una falla en el sistema operativo del organismo, sin que su director general, Gustavo Vizcaíno, se pronunciara sobre ello.

El 12 de julio, el ente de identificación publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter donde afirmó que su servicio había sido víctima de un «bloqueo tecnológico». Sin embargo, no aportó detalles sobre las causas de la caída.

Para la mitad de este mes, la página ya estaba operativa con nuevos precios para los pasaportes: el de 10 años cuesta 3,6 petros o 1.236, 46 bolívares, equivalentes a 215 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de este martes 26 de julio.

El @VenezuelaSaime prepara la presentación de la máquina del tiempo para poder salir de Venezuela. https://t.co/DjOIkgboz4 — MCM (@MCASTROMATA) July 26, 2022

«Es difícil explicar esto a la gente que no vive en Venezuela. Explicárselo a una universidad europea, por ejemplo. Ellos no van a entender. Yo iba a solicitar una beca este año, pero decidí esperar al que viene porque tengo que renovar el pasaporte y no sé cuánto me vaya a tomar», expresó Ysabela Pérez, de 22 años, a Efecto Cocuyo.

¿Funciona la página?

De acuerdo con el Saime, su servicio de atención al ciudadano recibe más de mil solicitudes diarias. El 16 de julio, el organismo aseguró que desde el 21 de junio una sola de sus oficinas, ubicada en el sector Propatria de Caracas, había entregado mil 949 cédulas de identidad, mil 674 pasaportes y 186 prórrogas pedidas con antelación.

Sin embargo, la organización Acceso a la Justicia alertó que, con la caída de la página, el Saime violó los derechos de identificación de millones de venezolanos, estipulados en la Constitución de Venezuela, en el artículo 56:

«Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tienen derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley».

4 meses en espera del pasaporte de mi hijo en sede Saime Maturín. Nadie da respuesta, para que sirven esta red de comunicación?. La identidad es un derecho y además pagamos 200$ para tener el documento. Así estamos muchos en Venezuela — Esperanza….! (@CMaritzaLopez) July 22, 2022

El Saime volvió a ser tendencia en la mañana de este 26 de julio en Twitter, debido a las múltiples denuncias de fallas e irregularidades en los trámites. Al ingresar en la página web este martes, las opciones para solicitar un pasaporte o una prórroga están operativas. Usuarios aseguran que el problema no es ingresar al sistema sino que este responda.

*Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para resguardar su identidad.