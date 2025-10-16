La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un comunicado oficial este 16 de octubre, celebrando la reciente distinción de María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025.

El documento, firmado por el decano Juan Carlos Apitz Barbera y el secretario Rómulo Rivera, resalta el reconocimiento internacional a la líder política venezolana por su «incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos y su esfuerzo por lograr una transición pacífica desde la dictadura hacia la democracia en Venezuela».

La Facultad, conformada por la Escuela de Derecho y la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, reafirma en su declaración el «compromiso de la universidad con la defensa de los principios democráticos y la justicia».

«Este galardón internacional honra los valores que sustentan nuestra misión consagrada en la Ley de Universidades: el compromiso con la verdad, la justicia, la libertad y la promoción del pensamiento democrático al servicio del bien común», agrega el escrito.

La Facultad, formadora de juristas, politólogos y ciudadanos, agrega que con esa acción reafirman la «convicción de que el conocimiento y la razón son las herramientas esenciales para construir instituciones justas, garantizar la dignidad humana y preservar la convivencia pacífica».

«El ejemplo de la galardonada nos recuerda que la paz y la democracia no se heredan: se conquistan y se defienden con valentía, ética y perseverancia», añadieron.