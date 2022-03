La Ucab regresa a clases presenciales de pregrado a partir del #25Abr

El 25 de abril, alumnos y profesores de pregrado de la Ucab volverán a los salones, mientras los estudios de postgrado continuarán de manera remota.

Los docentes que lo necesiten podrán programar un número de clases virtuales. El retorno a las aulas estará regido por las normas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19. La medida aplica para las sedes de Caracas y Guayana.

En marzo de 2020 y debido a la pandemia por el COVID-19, la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) suspendió las clases, eventos y demás actividades en todas sus sedes y reprogramó su calendario académico con modalidad de educación remota o estudios a distancia.

Dos años más tarde -y después de un semestre que combinó parcialmente las actividades en línea con sesiones presenciales complementarias-, este 8 de marzo el Consejo Universitario (CU) aprobó la vuelta a la presencialidad, a partir del período que comenzará el próximo 25 de abril.

Según establece la «Resolución para el desarrollo de actividades académicas durante el período abril-agosto 2022«, la medida aplicará para las clases y evaluaciones de las titulaciones de pregrado y regirá tanto en Caracas como en Guayana.

El documento precisa que los Consejos de Facultad podrán autorizar, por vía de excepción, el uso de la modalidad virtual, “cuando en un mismo curso concurren alumnos (as) de Guayana y la sede Caracas”, y “cuando el (la) profesor (a) estuviere imposibilitado (a) de concurrir al campus y una condición de especial vulnerabilidad y no fuere posible su sustitución”. Indica que corresponderá al decano, a través de la Secretaría y la Dirección de Administración Académica, establecer cuáles asignaturas serán impartidas en la modalidad no presencial en línea.

Adicionalmente, la resolución aclara que las cátedras que ya hayan sido formalizadas en modalidad no presencial virtual seguirán impartiéndose con esta fórmula.

Los estudios de postgrado quedaron exceptuados de esta medida y sus asignaturas «se impartirán en la modalidad no presencial en línea a través de Módulo 7, sin perjuicio de que profesores y alumnos puedan convenir la realización de algunos encuentros presenciales», apunta el artículo 2.

Pese al retorno a la presencialidad, el Consejo Universitario determinó que, de ser necesario, el profesor podrá establecer un número de sesiones en línea en su mismo horario de clases: “Tres si en la programación académica respectiva estuviere contemplado un encuentro semanal” y “seis si están programados dos o más encuentros semanales”, apunta el artículo 7 del documento.

Además, el uso de la plataforma académica virtual Módulo 7 seguirá siendo obligatorio para profesores y alumnos. «En la misma deberá registrarse el Plan de Clases y los contenidos que sirvan de apoyo a la presencialidad. En las impartidas en línea se utilizará Módulo 7 con preferencia; en caso de utilizarse cualquier otra plataforma o herramienta distinta, debe ser referida en el Plan de clases dejando registro de los recursos, sesiones y actividades generadas en Módulo 7«.

La resolución apunta que las inasistencias de los estudiantes a las clases presenciales se computarán de acuerdo con la normativa de la universidad y las correspondientes a las sesiones virtuales se contabilizarán según al artículo 40 del Reglamento sobre las Modalidades de Estudio. En cuanto a las evaluaciones de los profesores, éstas se realizarán según la naturaleza de la materia impartida.

Tapabocas, distanciamiento social y aplicación de gel antibacterial son pautas que deberán seguirse dentro de los campus para prevenir los contagios por el virus. El cumplimiento de estas medidas será vigilado por las direcciones y unidades responsables, señala la resolución. La Ucab cuenta con un Protocolo COVID-19, con las normas sanitarias y acciones de prevención y mitigación de contagios, en vigencia desde abril de 2021.

«El personal académico y administrativo deberá concurrir a las sedes de la universidad en el horario regular de su dependencia de adscripción», menciona el texto, en el que se se deja claro que el Consejo Universitario podría modificar las disposiciones establecidas en la resolución, si las circunstancias así lo exigieran.

Aunque este será el primer período académico, desde el inicio de la pandemia, en el que la presencialidad será la modalidad privilegiada para el desarrollo de las actividades, la Ucab ha venido promoviendo la asistencia progresiva a las aulas. Durante el semestre octubre 2021-febrero 2022 se incorporaron encuentros académicos en el campus, al menos una vez al mes, para aquellas asignaturas con alto contenido práctico y operativo. Además, las clases del período intensivo de marzo 2022 (actualmente en curso) están siendo dictadas de manera presencial.

Con información: Prensa Ucab