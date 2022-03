The Power of the Dog y Drive My Car parten como favoritas en los Premios Óscar

La ceremonia número 94 de los Premios Óscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se celebra este domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, escenario habitual de este evento desde 2002.

En esta ocasión, y por primera vez en la historia, la ceremonia tendrá tres anfitriones: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Estas tres actrices son reconocidas por sus respectivas carreras en el entretenimiento estadounidense, especialmente en la comedia y humor negro.

Las películas que aspiran los Premios Óscar

La película más nominada de la noche es The Power of the Dog (12), protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Jane Campion, quien es la única mujer de esta ceremonia en estar nominada a la categoría de Mejor director.

Campion ya es una pionera en este departamento, tras ser la segunda mujer en la historia en ser nominada en este renglón por su película El piano (1993) con la que ganó el Óscar a Mejor guion original.

Dune es la segunda película con más nominaciones al presentarse en 10 categorías, seguida de Belfast y West Side Story, ambas con 7 nominaciones. Sin embargo, una de las cintas favoritas de la noche es Drive My Car, la primera película japonesa en ser nominada a la categoría de Mejor película. El filme de casi tres horas está dirigido por Ryusuke Hamaguchi y se ha convertido en una de las producciones más aclamadas de 2021.



Will Smith y su búsqueda por la felicidad del Óscar

El reconocido actor Will Smith vuelve a ser nominado en la categoría de Mejor actor por su participación estelar en King Richard. Este filme está inspirado en la vida de Richard Williams, padre y entrenador de Serena y Venus Williams, reconocidas como unas de las mejores atletas de todos los tiempos y ampliamente dominantes en el tenis mundial.

Tanto la película como la actuación de Will Smith han sido aclamadas por la crítica y le dan una nueva oportunidad a este actor de hacerse con un premio que le ha sido esquivo en dos ocasiones anteriores.

Will Smith compite ya previos ganadores de este premio: Javier Bardem (Being the Ricardos) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) quien suma su sexta nominación en esta categoría y ya tiene dos más en la de Mejor actor de reparto para un total de diez candidaturas desde 1988.



En la categoría de Mejor actor también están Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) y Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!), ambos en su segunda nominación a este renglón.

Protestas por una ceremonia más corta

Es un hecho que las ceremonias de los Premios Óscar ya no son tan vistas como antes. Además de la duración que suelen tener (al menos cuatro horas) y la cantidad de anunciantes en cada pausa comercial, el evento ha perdido brillo y expectativa por parte de las audiencias más jóvenes que incluso desestiman algunas películas que llegan a ser nominadas por la Academia.

Por ello, la idea de la producción para esta ceremonia era sacar de plano el discurso de aceptación de ocho categorías. Las eliminadas serían Cortometraje animación; Cortometraje documental, Montaje; Cortometraje Live Action; Maquillaje y Peluquería; Banda sonora; Diseño de producción y Sonido.

La idea propuesta era que las premiaciones de estas categorías fueran pregrabadas y presentadas una hora antes de la ceremonia. Sin embargo, directores como Guillermo del Toro expresaron su desacuerdo con esta propuesta y afirmaron que estas categorías son parte fundamental de la creación de las películas.



Fuerte competencia en varias categorías

La categoría protagonista de la noche no tiene un claro favorito. Filmes como The Power of the Dog, Drive My Car, Licorice Pizza y Belfast tienen cierto apoyo superior a cintas como CODA y Nightmare Alley para hacerse con el premio a Mejor película. En esta categoría también compiten King Richard, Dune, Don’t Look Up y West Side Story.

La competencia en la categoría de Mejor director tampoco luce sencilla, especialmente por la presencia de pesos pesados como Jane Campion, Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg. Sin embargo, Kenneth Branagh podría dar la sorpresa de la noche por su dirección aclamada en Belfast.

En Mejor actriz la tendencia favorece a Kristen Stewart. La joven actriz que personifica de gran manera a Diana de Gales en la película Spencer. Stewart compite con Nicole Kidman quien ganó el premio a Mejor actriz – Drama en los Globos de Oro del presente año. Olivia Colman, Jessica Chastain y Penélope Cruz también están en esta categoría, aunque el premio debería estar entre Stewart y Kidman.

El premio a Mejor película internacional tiene dos competidores claros: Drive My Car (Japón) y The Worst Person in the World (Noruega). Ambas cintas han sido aclamadas a nivel mundial, pero la japonesa logró lo que pocas han hecho: estar nominada en esta categoría y en la de Mejor película.

Algo que pasó con Roma (ceremonia número 91), El Tigre y el Dragón (ceremonia número 73) y Parasite (ceremonia número 92). El simple hecho de estar en ambas categorías ya hace a Drive My Car una sólida contendiente para la Mejor película internacional.



Un premio de Twitter a las películas “comerciales”

Otro de los esfuerzos de la Academia por hacer más interesante la ceremonia es otorgar un premio de audiencia a una película que no haya logrado los criterios para la nominación. Esta idea ha sido criticada pues se considera que ya existen premios que valoran más a la audiencia y no a una crítica especializada.

Sin embargo, la Academia probará con esta categoría llamada Oscar Fan Favorite y en la que están como favoritas Spiderman: No Way Home y Cenicienta.

Otro premio relacionado con la audiencia será el Oscars Cheer Moment, que premiará el mejor momento o el momento más emotivo para las audiencias.

Los cinco momentos nominados son “Avengers Assemble”, de Avengers: Endgame (2019); Effie White’s «And I Am Telling You I’m Not Going» – Dreamgirls (2006); “The Flash Speed Force” – Zack Snyder’s Justice League (2021); “Neo Dodging Bullets” – The Matrix (1999) y “Spider-Man Team Up!” – Spider-Man: No Way Home (2021).