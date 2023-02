El modelo de gestión del Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) se sostiene sobre pilares que consolidan su labor en beneficio de la comunidad a través de los que se brindan las oportunidades necesarias para construir puentes, promover la cultura e impulsar el desarrollo de los ciudadanos.

Los seis pilares están representados en English as a Foreign Language (Inglés como lengua extranjera), Information about the United States (Información sobre los Estados Unidos), Alumni, EducationUSA, Culture (Cultura) y Skills Building (Desarrollo de habilidades).

Magaly Guédez, directora de Desarrollo Social y Gestión Cultural de Cevamar, destaca que el compromiso del Centro es aportar con una gestión integral, que permita incentivar el desarrollo personal y profesional de los participantes, puesto que adquieren herramientas para generar cambios positivos.

A través de English as a Foreign Language (EFL), pilar de sostenibilidad del Centro, se desarrolla un programa de inglés en el que están matriculados casi 500 estudiantes entre la modalidad online y presencial; y más de 150 becarios en ambos métodos de estudio.

“Cevamar me abrió las puertas para dar un nuevo comienzo aprendiendo inglés, anteriormente ya había estudiado el idioma, pero ninguna experiencia se compara a la que he vivido aquí, porque innovan con la manera de enseñar”, explica Marcelo Rodríguez, estudiante del programa EFL.

Qué estudios ofrece Cevamar

Del mismo modo, EducationUSA es un pilar de Cevamar que ofrece la posibilidad a los interesados en realizar estudios de pregrado, postgrado, maestrías y doctorados en las universidades de Estados Unidos. A lo largo de 2022 se hicieron 54 sesiones informativas que beneficiaron a 1.706 personas.

Culture es otro de sus pilares, por medio de este, se realizan actividades que giran en torno a promover e incentivar la cultura venezolana y norteamericana. Más de 600.000 personas han sido alcanzadas con programas y campañas pertenecientes al aspecto cultural.

Alumni es un pilar por medio del cual se brinda apoyo a todos los egresados de los programas de intercambio cultural, deportivo y académico de Estados Unidos. En Cevamar se han recibido a 36 Alumni y se han realizado 40 actividades en las que estos han participado como expositores en los programas dictados por el Centro.

El pilar Information about the United States, forma parte fundamental de la gestión y objetivos que busca alcanzar Cevamar. A través de este, promueven la interculturalidad, como un instrumento de motivación donde el intercambio cultural representa una herramienta de desarrollo local de las comunidades.

Por otro lado, a través de Skills Building, un nuevo pilar, le han abierto las puertas a la sociedad neoespartana, trabajando mano a mano para promover el desarrollo de las comunidades y potenciar sus conocimientos.

Valorando la importancia del deporte para los jóvenes como elemento de integración para la sociedad, Cevamar ha realizado importantes donaciones de implementos deportivos a escuelas de beisbol de la entidad; además de entregas de materiales escolares para planes vacacionales y charlas con tecnología de realidad virtual con el equipo de la red de bibliotecas.

Con 27 actividades a la fecha, el pilar Skills Building ha beneficiado positiva y directamente a 1.440 personas e indirectamente a más de 7.000.

“Considero un privilegio para mi crecimiento personal realizar un programa en Cevamar. A través de cada sesión he podido conocer y ampliar mi perspectiva acerca de los derechos humanos, ahora los entiendo mejor”, dice Ángel Rojas, participante del programa de DDHH.

Cevamar, apalancado en sus pilares, ha establecido una red de trabajo diseñada para incidir positivamente en el desarrollo del estado, promoviendo el conocimiento, la cultura, la educación, el trabajo colaborativo. De esta manera, se aseguran de contribuir con la Venezuela del futuro.

